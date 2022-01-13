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https://tr.sputniknews.com/20220113/cinsel-saldiriyla-suclanan-prens-andrewun-askeri-unvanlari-geri-alindi-1052719255.html
Cinsel saldırıyla suçlanan Prens Andrew'ün askeri unvanları geri alındı
Cinsel saldırıyla suçlanan Prens Andrew'ün askeri unvanları geri alındı
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in oğlu York Dükü Prens Andrew'a ABD'de yöneltilen cinsel saldırı suçlaması nedeniyle askeri unvanları geri alındı. 13.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-13T23:18+0300
2022-01-13T23:18+0300
dünya
kraliçe elizabeth
prens andrew
cinsel saldırı
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İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in oğlu York Dükü Prens Andrew'ün, ABD'de yöneltilen cinsel saldırı suçlamasında yargılama muafiyeti olmadığı yönündeki kararın ardından, askeri unvanları geri alındı.Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Kraliçe'nin onayı ve mutabakatıyla York Dükü'nün askeri unvanları ve Kraliyet himaye görevlerinin Kraliçe'ye iade edildiği belirtildi.Prens Andrew'ün herhangi bir kamu görevi üstlenmemeye devam edeceği ve yargılandığı davada savunmasını sivil bir vatandaş olarak yapacağı aktarıldı.ABD'de pedofili ve fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan ve hapishanede ölü bulunan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'in mağdurlarından Virginia Giuffre, Prens Andrew'ün New York ve Londra'da kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürerek geçen sene New York'ta dava açmıştı.Amerikan vatandaşı Giuffre, 17 yaşında cinsel saldırıya uğradığını, prensin, reşit olmadığını bildiği halde rızası olmadan kendisiyle ilişkiye girdiğini iddia etmişti.Dava dosyasında, şu anda 39 yaşında olan Giuffre'nin bu nedenle halen "ciddi duygusal ve psikolojik zarar" görmeye devam ettiği belirtilmişti.Prens Andrew'ün avukatları ise, Giuffre'nin, Epstein ile 2009 yılında 500 bin dolarlık bir anlaşma yaptığı, buna göre ne Epstein ne de onunla bağlantılı kişilere dava açılamayacağını ileri sürmüştü.Ancak 12 Ocak'ta New York'taki bir mahkeme, söz konusu anlaşmanın Prens Andrew'e yargı muafiyeti sağlamadığına hükmederek, cinsel saldırı davasının görülmesinin önünü açmıştı.
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kraliçe elizabeth, prens andrew, cinsel saldırı

Cinsel saldırıyla suçlanan Prens Andrew'ün askeri unvanları geri alındı

23:18 13.01.2022
© REUTERS / POOLBritanya Kraliçesi 2. Elizabeth'in küçük oğlu, York Dükü unvanlı Prens Andrew, babası Prens Philip'in cenazesinde
Britanya Kraliçesi 2. Elizabeth'in küçük oğlu, York Dükü unvanlı Prens Andrew, babası Prens Philip'in cenazesinde - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2022
© REUTERS / POOL
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İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in oğlu York Dükü Prens Andrew'a ABD'de yöneltilen cinsel saldırı suçlaması nedeniyle askeri unvanları geri alındı.
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in oğlu York Dükü Prens Andrew'ün, ABD'de yöneltilen cinsel saldırı suçlamasında yargılama muafiyeti olmadığı yönündeki kararın ardından, askeri unvanları geri alındı.
Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Kraliçe'nin onayı ve mutabakatıyla York Dükü'nün askeri unvanları ve Kraliyet himaye görevlerinin Kraliçe'ye iade edildiği belirtildi.
Prens Andrew'ün herhangi bir kamu görevi üstlenmemeye devam edeceği ve yargılandığı davada savunmasını sivil bir vatandaş olarak yapacağı aktarıldı.

ABD'de pedofili ve fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan ve hapishanede ölü bulunan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'in mağdurlarından Virginia Giuffre, Prens Andrew'ün New York ve Londra'da kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürerek geçen sene New York'ta dava açmıştı.
Amerikan vatandaşı Giuffre, 17 yaşında cinsel saldırıya uğradığını, prensin, reşit olmadığını bildiği halde rızası olmadan kendisiyle ilişkiye girdiğini iddia etmişti.

Dava dosyasında, şu anda 39 yaşında olan Giuffre'nin bu nedenle halen "ciddi duygusal ve psikolojik zarar" görmeye devam ettiği belirtilmişti.
Prens Andrew'ün avukatları ise, Giuffre'nin, Epstein ile 2009 yılında 500 bin dolarlık bir anlaşma yaptığı, buna göre ne Epstein ne de onunla bağlantılı kişilere dava açılamayacağını ileri sürmüştü.
Ancak 12 Ocak'ta New York'taki bir mahkeme, söz konusu anlaşmanın Prens Andrew'e yargı muafiyeti sağlamadığına hükmederek, cinsel saldırı davasının görülmesinin önünü açmıştı.
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