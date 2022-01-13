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https://tr.sputniknews.com/20220113/cumhurbaskani-erdoganin-hediye-ettigi-bisikleti-caldilar-1052702126.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye ettiği bisikleti çaldılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye ettiği bisikleti çaldılar
İstanbul Sultangazi'de iki hırsızdan biri, bir binanın önündeki bisikleti çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken, bisikletin sahibi Emre Yasin... 13.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-13T13:37+0300
2022-01-13T13:37+0300
türkiye
istanbul
recep tayyip erdoğan
sultangazi
çocuk
bisiklet
akp
hediye
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Sultangazi'ye bağlı Sultançiftliği Mahallesi'nde salı günü akşam saatlerinde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre iki hırsızdan biri gözlerine kestirdikleri binanın önünde gözcülük yaparken, diğeri ise girdiği binadaki katları tek tek gezdikten sonra merdiven boşluğunda bulunan bisikleti gözüne kestirdi. Bir süre sonra çaldıkları bisiklet ve küçük bir çelik kasayı alarak hızla bölgeden ayrılan hırsızlar aynı binanın giriş katında bulunan bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde hırsızlardan birinin bisikleti kucaklayarak hızla kaçtığı diğerinin ise elinde görülen çelik kasa ile arkadaşını takip ettiği görüldü.'Üzerinde mührü de vardı'16 yaşındaki Emre Yasin Filiz bisikletinin çalınmasından dolayı çok üzüldüğünü belirtirken, "Ben burada oturuyordum sonra iki kişi geldi. Meğerse burayı gözetleyip kolaçan ediyorlarmış. Sonra ben bakkala gidip geldim. Onlarda önce binanın içinde dolanmışlar o sırada merdiven altındaki dolabı kaldırıp altındaki çelik kasayı buluyorlar. Onu poşete koyuyorlar ve bisikletim ile birlikte alıp götürüyorlar. Normalde bisikletin yenisi alınabilir. Ancak bunu Sayın Cumhurbaşkanımızın bana hediye etmiş olduğu için maneviyatı çok büyük bir bisikletti. Çok üzüldüm benim daha önce küçük bir bisikletim vardı sürerken bağladığım ses sisteminde Dombra müziği çalıyordu. O sırada videomu çekmişler Cumhurbaşkanımız çok üzülmüş ve bana en iyisinden bisiklet göndermiş üzerinde de mührü vardı” dedi.'Annem, Cumhurbaşkanımızın hediyesidir diyerek kendi başörtüsünü üzerine örtmüştü'Çok üzüldüğünü ifade eden Filiz, “3 yıldır o bisiklete hiç binmiyordum ve her hafta sonu temizliyordum. Dolabın üzerinde duruyordu lastiklerinin havası bile indiğinde çok üzülüyordum ama alıp götürdüler. Birde o kadar rahatlar ki ellerini kollarını sallaya sallaya geziyorlar, istedikleri gibi alıp çıkıyorlar. Bisiklete O kadar değer veriyorduk ki babam, annem bile özel olarak Cumhurbaşkanımızın hediyesidir diyerek kendi başörtüsünü üzerine örtmüştü onu bile alıp gitmişler” diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211229/buz-tutan-golde-bisiklet-surup-semaver-yaptilar-1052227518.html
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istanbul, recep tayyip erdoğan, sultangazi, çocuk, bisiklet, akp, hediye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye ettiği bisikleti çaldılar

13:37 13.01.2022
© İHACumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye ettiği bisikleti çaldılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye ettiği bisikleti çaldılar - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2022
© İHA
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İstanbul Sultangazi'de iki hırsızdan biri, bir binanın önündeki bisikleti çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken, bisikletin sahibi Emre Yasin Filiz, “Cumhurbaşkanımızın hediyesi olan bisikletin benim için manevi değeri vardı” dedi.
Sultangazi'ye bağlı Sultançiftliği Mahallesi'nde salı günü akşam saatlerinde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre iki hırsızdan biri gözlerine kestirdikleri binanın önünde gözcülük yaparken, diğeri ise girdiği binadaki katları tek tek gezdikten sonra merdiven boşluğunda bulunan bisikleti gözüne kestirdi.
Bir süre sonra çaldıkları bisiklet ve küçük bir çelik kasayı alarak hızla bölgeden ayrılan hırsızlar aynı binanın giriş katında bulunan bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
Görüntülerde hırsızlardan birinin bisikleti kucaklayarak hızla kaçtığı diğerinin ise elinde görülen çelik kasa ile arkadaşını takip ettiği görüldü.

'Üzerinde mührü de vardı'

16 yaşındaki Emre Yasin Filiz bisikletinin çalınmasından dolayı çok üzüldüğünü belirtirken, "Ben burada oturuyordum sonra iki kişi geldi. Meğerse burayı gözetleyip kolaçan ediyorlarmış. Sonra ben bakkala gidip geldim. Onlarda önce binanın içinde dolanmışlar o sırada merdiven altındaki dolabı kaldırıp altındaki çelik kasayı buluyorlar. Onu poşete koyuyorlar ve bisikletim ile birlikte alıp götürüyorlar. Normalde bisikletin yenisi alınabilir. Ancak bunu Sayın Cumhurbaşkanımızın bana hediye etmiş olduğu için maneviyatı çok büyük bir bisikletti. Çok üzüldüm benim daha önce küçük bir bisikletim vardı sürerken bağladığım ses sisteminde Dombra müziği çalıyordu. O sırada videomu çekmişler Cumhurbaşkanımız çok üzülmüş ve bana en iyisinden bisiklet göndermiş üzerinde de mührü vardı” dedi.

'Annem, Cumhurbaşkanımızın hediyesidir diyerek kendi başörtüsünü üzerine örtmüştü'

Çok üzüldüğünü ifade eden Filiz, “3 yıldır o bisiklete hiç binmiyordum ve her hafta sonu temizliyordum. Dolabın üzerinde duruyordu lastiklerinin havası bile indiğinde çok üzülüyordum ama alıp götürdüler. Birde o kadar rahatlar ki ellerini kollarını sallaya sallaya geziyorlar, istedikleri gibi alıp çıkıyorlar. Bisiklete O kadar değer veriyorduk ki babam, annem bile özel olarak Cumhurbaşkanımızın hediyesidir diyerek kendi başörtüsünü üzerine örtmüştü onu bile alıp gitmişler” diye konuştu.
Buz tutan gölde bisiklet sürüp semaver yaptılar - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2021
YAŞAM
Buz tutan gölde bisiklet sürüp semaver yaptılar
29 Aralık 2021, 16:12
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