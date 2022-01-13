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https://tr.sputniknews.com/20220113/deloitte-spor-nft-pazari-2022de-2-milyar-dolara-ulasacak-1052712835.html
Deloitte: Spor NFT pazarı 2022'de 2 milyar dolara ulaşacak
Deloitte: Spor NFT pazarı 2022'de 2 milyar dolara ulaşacak
Deloitte’un Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon (TMT) Öngörüleri raporuna göre spor dünyasıyla alakalı NFT satışları 4-5 milyon taraftarın sahip olacağı 2... 13.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-13T18:05+0300
2022-01-13T18:26+0300
ekonomi
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Deloitte’ın 2022 yılı için hazırladığı TMT öngörüleri raporuna göre bu yıl dünya genelinde 4-5 milyon taraftarın NFT’lere sahip olacağı ve NFT pazarının bir önceki yıla oranla 2 katına çıkarak 2 milyar dolara ulaşmasının beklendiği kaydedildi.2022’de spor alanında üretilecek NFT’lerin en yaygın örnekleri özel video klipler ve oyuncu kartları olacak. Bu eserlerin değeri, oyuncunun şöhreti, spor etkinliğinin önemi ve NFT bağlamında kullanıcılara sunulacak ek faydalara bağlı olarak artacak.Pandemi döneminde gelirleri azalan spor ligleri, takımlar ve bireysel atletler için bu NFT’ler önemli bir gelir kaynağı haline gelecek. NFT’ler taraftarla ilişkilerin geliştirilmesi konusunda da farklı fırsatlar sunacak. Bununla ilgili Japonya’da ayın oyuncusunu seçme fikri öne çıkarken Türkiye’de ise yeni transferlerin kadro numarasını belirlemek gibi yenilikler düşünülüyor.Deloitte Türkiye Blokzincir Hizmetleri Lideri Uğur Kağan Dinçsoy konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Öngörülerimize göre 2022 yılı, NFT’lerin spor dünyasında önemli bir gelir kaynağı haline geleceği yıl olacak. Tüketicilerin bu konudaki yaklaşımı olumlu olursa NFT pazarı, taraftar deneyiminin dijitalleşmesi, globalleşmesi ve ticarileştirilmesi anlamında büyük bir açılım sunacak. Türkiye’de başta Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Karşıyaka, Eskişehispor, Göztepe, Başakşehir ve Yeni Malatyaspor olmak üzere 40’a yakın futbol ve spor kulübü yakın zamanda taraftar token’leri piyasaya sürdü” ifadelerini kullandı.Sporla alakalı NFT’lerin en fazla futbol, basketbol, beyzbol, e-spor ve buz hokeyi dallarından çıkacağı tahmin ediliyor. Ancak Formula 1 gibi elit takipçilere sahip uluslararası spor organizasyonlarının da alternatif NFT seçenekleri sunması bekleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20220111/abdi-ibrahimden-nft-koleksiyonu-geliri-sosyal-sorumluluk-projelerinde-kullanilacak-1052613498.html
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satış, nft, haberler, ekonomi

Deloitte: Spor NFT pazarı 2022'de 2 milyar dolara ulaşacak

18:05 13.01.2022 (güncellendi: 18:26 13.01.2022)
© coinmarketcap.comNFT oyun
NFT oyun - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2022
© coinmarketcap.com
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Deloitte’un Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon (TMT) Öngörüleri raporuna göre spor dünyasıyla alakalı NFT satışları 4-5 milyon taraftarın sahip olacağı 2 milyar dolarlık pazara ulaşacak.
Deloitte’ın 2022 yılı için hazırladığı TMT öngörüleri raporuna göre bu yıl dünya genelinde 4-5 milyon taraftarın NFT’lere sahip olacağı ve NFT pazarının bir önceki yıla oranla 2 katına çıkarak 2 milyar dolara ulaşmasının beklendiği kaydedildi.
2022’de spor alanında üretilecek NFT’lerin en yaygın örnekleri özel video klipler ve oyuncu kartları olacak. Bu eserlerin değeri, oyuncunun şöhreti, spor etkinliğinin önemi ve NFT bağlamında kullanıcılara sunulacak ek faydalara bağlı olarak artacak.
Pandemi döneminde gelirleri azalan spor ligleri, takımlar ve bireysel atletler için bu NFT’ler önemli bir gelir kaynağı haline gelecek. NFT’ler taraftarla ilişkilerin geliştirilmesi konusunda da farklı fırsatlar sunacak. Bununla ilgili Japonya’da ayın oyuncusunu seçme fikri öne çıkarken Türkiye’de ise yeni transferlerin kadro numarasını belirlemek gibi yenilikler düşünülüyor.
Deloitte Türkiye Blokzincir Hizmetleri Lideri Uğur Kağan Dinçsoy konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Öngörülerimize göre 2022 yılı, NFT’lerin spor dünyasında önemli bir gelir kaynağı haline geleceği yıl olacak. Tüketicilerin bu konudaki yaklaşımı olumlu olursa NFT pazarı, taraftar deneyiminin dijitalleşmesi, globalleşmesi ve ticarileştirilmesi anlamında büyük bir açılım sunacak. Türkiye’de başta Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Karşıyaka, Eskişehispor, Göztepe, Başakşehir ve Yeni Malatyaspor olmak üzere 40’a yakın futbol ve spor kulübü yakın zamanda taraftar token’leri piyasaya sürdü” ifadelerini kullandı.
Sporla alakalı NFT’lerin en fazla futbol, basketbol, beyzbol, e-spor ve buz hokeyi dallarından çıkacağı tahmin ediliyor. Ancak Formula 1 gibi elit takipçilere sahip uluslararası spor organizasyonlarının da alternatif NFT seçenekleri sunması bekleniyor.
Abdi İbrahim - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
YAŞAM
Abdi İbrahim'den NFT koleksiyonu: Geliri sosyal sorumluluk projelerinde kullanılacak
11 Ocak, 12:39
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