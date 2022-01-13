https://tr.sputniknews.com/20220113/deva-partisi-kastamonu-il-baskani-feto-sorusturmasinda-gozaltina-alindi-1052708477.html

DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı, FETÖ soruşturmasında gözaltına alındı

DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı, FETÖ soruşturmasında gözaltına alındı

FETÖ/PDY'nin yeniden yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı Mustafa Günaydı, Antalya'da yakalandı. 13.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-13T16:04+0300

2022-01-13T16:04+0300

2022-01-13T16:04+0300

türkiye

gözaltı

fetö/pdy

fetö

fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)

soruşturma

başkan

deva partisi

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Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı'nın FETÖ/PDY'nin yeniden yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı Mustafa Günaydı'nın Taşköprü ilçesindeki evine operasyon düzenlendi.Evde yapılan aramada Günaydı’ya ait olduğu düşünülen çok sayıda doküman, dijital materyal gibi belgeler ele geçirildi.Evde olmadığı tespit edilen Günaydı, soruşturmayı sürdüren jandarma ekiplerince, yurt dışına kaçmak isterken Antalya'da gözaltına alındı.Günaydı, ekipler tarafından soruşturmanın yürütüldüğü Kastamonu'ya getiriliyor.

https://tr.sputniknews.com/20220104/ankara-merkezli-40-ilde-feto-operasyonu-99-gozalti-1052379220.html

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gözaltı, fetö/pdy, fetö, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy), soruşturma, başkan, deva partisi