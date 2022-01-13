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DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı, FETÖ soruşturmasında gözaltına alındı
DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı, FETÖ soruşturmasında gözaltına alındı
FETÖ/PDY'nin yeniden yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı Mustafa Günaydı, Antalya'da yakalandı. 13.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-13T16:04+0300
2022-01-13T16:04+0300
türkiye
gözaltı
fetö/pdy
fetö
fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)
soruşturma
başkan
deva partisi
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Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı'nın FETÖ/PDY'nin yeniden yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı Mustafa Günaydı'nın Taşköprü ilçesindeki evine operasyon düzenlendi.Evde yapılan aramada Günaydı’ya ait olduğu düşünülen çok sayıda doküman, dijital materyal gibi belgeler ele geçirildi.Evde olmadığı tespit edilen Günaydı, soruşturmayı sürdüren jandarma ekiplerince, yurt dışına kaçmak isterken Antalya'da gözaltına alındı.Günaydı, ekipler tarafından soruşturmanın yürütüldüğü Kastamonu'ya getiriliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220104/ankara-merkezli-40-ilde-feto-operasyonu-99-gozalti-1052379220.html
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gözaltı, fetö/pdy, fetö, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy), soruşturma, başkan, deva partisi

DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı, FETÖ soruşturmasında gözaltına alındı

16:04 13.01.2022
© AAgözaltı - tutuklama
gözaltı - tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2022
© AA
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FETÖ/PDY'nin yeniden yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı Mustafa Günaydı, Antalya'da yakalandı.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı'nın FETÖ/PDY'nin yeniden yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı Mustafa Günaydı'nın Taşköprü ilçesindeki evine operasyon düzenlendi.
Evde yapılan aramada Günaydı’ya ait olduğu düşünülen çok sayıda doküman, dijital materyal gibi belgeler ele geçirildi.
Evde olmadığı tespit edilen Günaydı, soruşturmayı sürdüren jandarma ekiplerince, yurt dışına kaçmak isterken Antalya'da gözaltına alındı.
Günaydı, ekipler tarafından soruşturmanın yürütüldüğü Kastamonu'ya getiriliyor.
Ankara'da IŞİD operasyonu: 23 gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2022
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Ankara merkezli 40 ilde FETÖ operasyonu: 99 gözaltı
4 Ocak, 09:33
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