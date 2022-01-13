https://tr.sputniknews.com/20220113/deva-partisi-kastamonu-il-baskani-feto-sorusturmasinda-gozaltina-alindi-1052708477.html
DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı, FETÖ soruşturmasında gözaltına alındı
DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı, FETÖ soruşturmasında gözaltına alındı
FETÖ/PDY'nin yeniden yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı Mustafa Günaydı, Antalya'da yakalandı. 13.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-13T16:04+0300
2022-01-13T16:04+0300
2022-01-13T16:04+0300
türkiye
gözaltı
fetö/pdy
fetö
fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)
soruşturma
başkan
deva partisi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/12/1044060611_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_b00d545066dabe4ad5dffe69a29d3a72.jpg
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı'nın FETÖ/PDY'nin yeniden yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı Mustafa Günaydı'nın Taşköprü ilçesindeki evine operasyon düzenlendi.Evde yapılan aramada Günaydı’ya ait olduğu düşünülen çok sayıda doküman, dijital materyal gibi belgeler ele geçirildi.Evde olmadığı tespit edilen Günaydı, soruşturmayı sürdüren jandarma ekiplerince, yurt dışına kaçmak isterken Antalya'da gözaltına alındı.Günaydı, ekipler tarafından soruşturmanın yürütüldüğü Kastamonu'ya getiriliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220104/ankara-merkezli-40-ilde-feto-operasyonu-99-gozalti-1052379220.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/12/1044060611_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_e7774ef3b7f1628a1044b79cb5f3b8f0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
gözaltı, fetö/pdy, fetö, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy), soruşturma, başkan, deva partisi
DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı, FETÖ soruşturmasında gözaltına alındı
FETÖ/PDY'nin yeniden yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı Mustafa Günaydı, Antalya'da yakalandı.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı'nın FETÖ/PDY'nin yeniden yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı Mustafa Günaydı'nın Taşköprü ilçesindeki evine operasyon düzenlendi.
Evde yapılan aramada Günaydı’ya ait olduğu düşünülen çok sayıda doküman, dijital materyal gibi belgeler ele geçirildi.
Evde olmadığı tespit edilen Günaydı, soruşturmayı sürdüren jandarma ekiplerince, yurt dışına kaçmak isterken Antalya'da gözaltına alındı.
Günaydı, ekipler tarafından soruşturmanın yürütüldüğü Kastamonu'ya getiriliyor.