https://tr.sputniknews.com/20220113/djokovice-avustralyadan-once-gittigi-ispanyada-asisiz-halde-yasadisi-giris-sorusturmasi-acildi-1052706707.html

Djokovic'e Avustralya'dan önce gittiği İspanya'da 'aşısız halde yasadışı giriş' soruşturması açıldı

Djokovic'e Avustralya'dan önce gittiği İspanya'da 'aşısız halde yasadışı giriş' soruşturması açıldı

Dünyanın 1 numaralı erkek tenisçisinin Kovid aşısı olmadığı halde Avustralya Açık'a katılma ısrarının yarattığı krizde İspanya perdesi de açıldı. 13.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-13T15:23+0300

2022-01-13T15:23+0300

2022-01-13T16:02+0300

spor

ispanya

avustralya

novak djokovic

soruşturma

melbourne

avustralya açık

izin

muafiyet

koronavirüs

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0c/1044715142_0:0:1771:997_1920x0_80_0_0_6bdbfc456a2470350eaad167db5bffd0.jpg

Melbourne Havaalanı'na inişte gözaltına alınması ve vizesinin iptal edilmesine karşı temyizde zafer kazanan, ama Avustralya'da kalıp kalmayacağı Göç Bakanı Alex Hawke'ın kararına bağlı olan Novak Djokovic, Avustralya'nın aşı zorunluluğundan tıbbi muafiyet izninin olduğu, zira aralık ayında Kovid testinin pozitif çıktığı iddiasında. Ama anlatısındaki tutarsızlıklar silsilesi nedeniyle dikkatler Avustralya'dan önceki durağı İspanya'ya da çevrildi. 31 Aralık'ta Sırbistan'dan İspanya'ya uçan, 5 Ocak'ta Avustralya Açık'ın evsahibi Melbourne'e gitmeden önce Marbella'daki Soho Tenis Akademisi'nin tesislerinde antrenman yapan Sırp tenisçinin aşısız halde İspanya'ya yasadışı giriş yapıp yapmadığı konusunda Madrid hükümetinin soruşturma açtığı belirtildi. İspanyol TV kanalı COPE'nin duyurduğuna göre İspanyol polisi ve göçmenlik makamları, Djokovic'in aşısız olarak ülkeye girmek için İspanya Büyükelçiliği veya İspanya Dışişleri Bakanlığı'ndan özel izin talep etmediği yönündeki haberleri incelemeye aldı.İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Djokovic'in Avustralya'ya gitmeden önce İspanya'ya seyahat ettiğine dair ellerinde herhangi bir kayıt olmadığını söyledi. Albares, "Djokovic'in varlığına dair elimde hiçbir kayıt yok. Avustralya hükümeti, bu belgeleri talep konusunda bizimle iletişime geçmedi" dedi. Avustralya'da da Seyahat Beyan Formu'nda son 14 günde seyahat edip etmediği sorusunu yanıtlarken hayır dediği için soruşturulan Sırp tenisçi, dün formu dolduran temsilcisinin hata yapıp yanlış kutuyu işaretlediğini savunarak özür diledi.Djokovic, 16 Aralık'ta Kovid pozitif olduğunu öğrendikten sonra 18 Aralık'ta Fransız dergisi L'Equipe'e yüz yüze röportaj verdiği için de Sırbistan'da ayrı bir soruşturmayla karşı karşıya.Üst üste soruşturma altında olmasına ve Avustralya'daki durumunun netleşmemesine rağmen Djokovic'in toplamda 9 kez, son 3 yılda üst üste kazandığı Avustralya Açık'taki rakibi belli oldu. 17-30 Ocak'ta gerçekleştirilecek Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın ana tablo kura çekimine göre Sırp raket, ilk turda vatandaşı Miomir Kecmanovic ile karşılaşacak.Son olarak Avustralya Başbakanı Scott Morrison, dünya bir numarasının vize durumu hakkında hala bir karar verilmediğini söyledi.

https://tr.sputniknews.com/20220107/sirbistani-ezdirmeyiz-djokovici-yedirmeyiz-tepkisine-avustralyadan-gitmekte-serbest-yaniti-1052498256.html

https://tr.sputniknews.com/20220111/hakim-karsisina-cikan-unlu-tenisci-djokovicin-durusmasi-porno-yayiniyla-hacklendi-1052633606.html

https://tr.sputniknews.com/20220112/avustralyali-sunucularin-djokovic-sohbeti-sosyal-medyaya-sizdi-yalanci-sinsi-gtun-teki-1052667597.html

https://tr.sputniknews.com/20220113/avustralyadaki-durumu-henuz-netlesmeyen-djokovicin-rakibi-belli-oldu--1052698233.html

ispanya

avustralya

melbourne

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ispanya, avustralya, novak djokovic, soruşturma, melbourne, avustralya açık, izin, muafiyet, koronavirüs, kovid-19, aşı zorunluluğu