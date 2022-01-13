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Djokovic'e Avustralya'dan önce gittiği İspanya'da 'aşısız halde yasadışı giriş' soruşturması açıldı
Djokovic'e Avustralya'dan önce gittiği İspanya'da 'aşısız halde yasadışı giriş' soruşturması açıldı
Dünyanın 1 numaralı erkek tenisçisinin Kovid aşısı olmadığı halde Avustralya Açık'a katılma ısrarının yarattığı krizde İspanya perdesi de açıldı. 13.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-13T15:23+0300
2022-01-13T16:02+0300
spor
ispanya
avustralya
novak djokovic
soruşturma
melbourne
avustralya açık
izin
muafiyet
koronavirüs
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Melbourne Havaalanı'na inişte gözaltına alınması ve vizesinin iptal edilmesine karşı temyizde zafer kazanan, ama Avustralya'da kalıp kalmayacağı Göç Bakanı Alex Hawke'ın kararına bağlı olan Novak Djokovic, Avustralya'nın aşı zorunluluğundan tıbbi muafiyet izninin olduğu, zira aralık ayında Kovid testinin pozitif çıktığı iddiasında. Ama anlatısındaki tutarsızlıklar silsilesi nedeniyle dikkatler Avustralya'dan önceki durağı İspanya'ya da çevrildi. 31 Aralık'ta Sırbistan'dan İspanya'ya uçan, 5 Ocak'ta Avustralya Açık'ın evsahibi Melbourne'e gitmeden önce Marbella'daki Soho Tenis Akademisi'nin tesislerinde antrenman yapan Sırp tenisçinin aşısız halde İspanya'ya yasadışı giriş yapıp yapmadığı konusunda Madrid hükümetinin soruşturma açtığı belirtildi. İspanyol TV kanalı COPE'nin duyurduğuna göre İspanyol polisi ve göçmenlik makamları, Djokovic'in aşısız olarak ülkeye girmek için İspanya Büyükelçiliği veya İspanya Dışişleri Bakanlığı'ndan özel izin talep etmediği yönündeki haberleri incelemeye aldı.İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Djokovic'in Avustralya'ya gitmeden önce İspanya'ya seyahat ettiğine dair ellerinde herhangi bir kayıt olmadığını söyledi. Albares, "Djokovic'in varlığına dair elimde hiçbir kayıt yok. Avustralya hükümeti, bu belgeleri talep konusunda bizimle iletişime geçmedi" dedi. Avustralya'da da Seyahat Beyan Formu'nda son 14 günde seyahat edip etmediği sorusunu yanıtlarken hayır dediği için soruşturulan Sırp tenisçi, dün formu dolduran temsilcisinin hata yapıp yanlış kutuyu işaretlediğini savunarak özür diledi.Djokovic, 16 Aralık'ta Kovid pozitif olduğunu öğrendikten sonra 18 Aralık'ta Fransız dergisi L'Equipe'e yüz yüze röportaj verdiği için de Sırbistan'da ayrı bir soruşturmayla karşı karşıya.Üst üste soruşturma altında olmasına ve Avustralya'daki durumunun netleşmemesine rağmen Djokovic'in toplamda 9 kez, son 3 yılda üst üste kazandığı Avustralya Açık'taki rakibi belli oldu. 17-30 Ocak'ta gerçekleştirilecek Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın ana tablo kura çekimine göre Sırp raket, ilk turda vatandaşı Miomir Kecmanovic ile karşılaşacak.Son olarak Avustralya Başbakanı Scott Morrison, dünya bir numarasının vize durumu hakkında hala bir karar verilmediğini söyledi.
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ispanya, avustralya, novak djokovic, soruşturma, melbourne, avustralya açık, izin, muafiyet, koronavirüs, kovid-19, aşı zorunluluğu

Djokovic'e Avustralya'dan önce gittiği İspanya'da 'aşısız halde yasadışı giriş' soruşturması açıldı

15:23 13.01.2022 (güncellendi: 16:02 13.01.2022)
© REUTERS / Gonzalo FuentesNovak Djokovic
Novak Djokovic - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2022
© REUTERS / Gonzalo Fuentes
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Dünyanın 1 numaralı erkek tenisçisinin Kovid aşısı olmadığı halde Avustralya Açık'a katılma ısrarının yarattığı krizde İspanya perdesi de açıldı.
Melbourne Havaalanı'na inişte gözaltına alınması ve vizesinin iptal edilmesine karşı temyizde zafer kazanan, ama Avustralya'da kalıp kalmayacağı Göç Bakanı Alex Hawke'ın kararına bağlı olan Novak Djokovic, Avustralya'nın aşı zorunluluğundan tıbbi muafiyet izninin olduğu, zira aralık ayında Kovid testinin pozitif çıktığı iddiasında. Ama anlatısındaki tutarsızlıklar silsilesi nedeniyle dikkatler Avustralya'dan önceki durağı İspanya'ya da çevrildi.
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7 Ocak, 12:58
31 Aralık'ta Sırbistan'dan İspanya'ya uçan, 5 Ocak'ta Avustralya Açık'ın evsahibi Melbourne'e gitmeden önce Marbella'daki Soho Tenis Akademisi'nin tesislerinde antrenman yapan Sırp tenisçinin aşısız halde İspanya'ya yasadışı giriş yapıp yapmadığı konusunda Madrid hükümetinin soruşturma açtığı belirtildi.
İspanyol TV kanalı COPE'nin duyurduğuna göre İspanyol polisi ve göçmenlik makamları, Djokovic'in aşısız olarak ülkeye girmek için İspanya Büyükelçiliği veya İspanya Dışişleri Bakanlığı'ndan özel izin talep etmediği yönündeki haberleri incelemeye aldı.
Novak Djokovic - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
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Hakim karşısına çıkan ünlü tenisçi Djokovic'in duruşması porno yayınıyla 'hack'lendi
11 Ocak, 20:12
İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Djokovic'in Avustralya'ya gitmeden önce İspanya'ya seyahat ettiğine dair ellerinde herhangi bir kayıt olmadığını söyledi. Albares, "Djokovic'in varlığına dair elimde hiçbir kayıt yok. Avustralya hükümeti, bu belgeleri talep konusunda bizimle iletişime geçmedi" dedi.
Avustralya'da da Seyahat Beyan Formu'nda son 14 günde seyahat edip etmediği sorusunu yanıtlarken hayır dediği için soruşturulan Sırp tenisçi, dün formu dolduran temsilcisinin hata yapıp yanlış kutuyu işaretlediğini savunarak özür diledi.
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Dün, 16:01
Djokovic, 16 Aralık'ta Kovid pozitif olduğunu öğrendikten sonra 18 Aralık'ta Fransız dergisi L'Equipe'e yüz yüze röportaj verdiği için de Sırbistan'da ayrı bir soruşturmayla karşı karşıya.
Üst üste soruşturma altında olmasına ve Avustralya'daki durumunun netleşmemesine rağmen Djokovic'in toplamda 9 kez, son 3 yılda üst üste kazandığı Avustralya Açık'taki rakibi belli oldu. 17-30 Ocak'ta gerçekleştirilecek Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın ana tablo kura çekimine göre Sırp raket, ilk turda vatandaşı Miomir Kecmanovic ile karşılaşacak.
Novak Djokovic - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2022
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Avustralya'daki durumu henüz netleşmeyen Djokovic'in rakibi belli oldu
12:35
Son olarak Avustralya Başbakanı Scott Morrison, dünya bir numarasının vize durumu hakkında hala bir karar verilmediğini söyledi.
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