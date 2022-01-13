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https://tr.sputniknews.com/20220113/domenec-torrent-ve-ekibinin-galatasaraya-maliyeti-belli-oldu-1052700354.html
Domenec Torrent ve ekibinin Galatasaray'a maliyeti belli oldu
Domenec Torrent ve ekibinin Galatasaray'a maliyeti belli oldu
Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent, 2 yardımcı antrenör, 1 kaleci antrenörü, 1 atletizm antrenörü ve 1 de analist uzmanından oluşan 5 kişilik... 13.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-13T13:12+0300
2022-01-13T13:12+0300
spor
domenec torrent
galatasaray
maliyet
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Galatasaray 'da 4 yıldır takımın başında bulunan Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen İspanyol teknik adam dün resmen mesaiye başladı. Uzun yıllar Pep Guardiola ile çalışan Domenec Torrent’in teknik ekibi, maliyeti ve kontrat süresi ile alakalı tüm detaylar ortaya çıktı.Hürriyet'in haberine göre, yeni görevine dün resmen start veren ve Florya Metin Oktay Tesisleri’nde takımın başındaki ilk antrenmanına çıkan Domenec Torrent ile Galatasaray Kulübü, 6 aylık yani yarım sezonluk değil, 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.İspanyol İspanyol teknik adam, Galatasaray’a 5 yardımcısı ile birlikte görev yapacak. Önceki gün geç saatlerde Türkiye’ye adımını atan Domenec Torrent, 2 yardımcı antrenörü Jordi Guerrero ve Jordi Gris, kaleci antrenörü Ricard Segarra ve atletizm antrenörü Julian Jimenez ile birlikte İstanbul’a geldi. Aynı zamanda Domenec Torrent’in ekibine Pep Guardiola ile birlikte görev yaptığı süreçte yer alan bir de analist uzmanı önümüzdeki hafta dahil olacak.Torrent ve 5 kişilik ekibinin kulübe maliyeti yaklaşık 25 milyon TL, İspanyol hoca ve yardımcılarının 1.5 yıllık toplam maliyetinin 1.5 milyon Euro düzeyinde olduğu belirtildi. Sarı kırmızılılarda yönetim Torrent’in ekibine bir Türk antrenör dahil etmek istiyor. O isim de İtalya’nın Spezia kulübünde görev yapan Tuğberk Tanrıvermiş. Geçmişte Galatasaray’da uzun yıllar mesai harcayan Tuğberk Tanrıvermiş, kulübü ile kontratını feshedebilirse sarı kırmızılı teknik heyette görev alacak.
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domenec torrent, galatasaray, maliyet

Domenec Torrent ve ekibinin Galatasaray'a maliyeti belli oldu

13:12 13.01.2022
© AAGalatasaray'ın teknik direktörlük için anlaşmaya vardığı İspanyol Domenec Torrent, İstanbul'a geldi.
Galatasaray'ın teknik direktörlük için anlaşmaya vardığı İspanyol Domenec Torrent, İstanbul'a geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2022
© AA
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Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent, 2 yardımcı antrenör, 1 kaleci antrenörü, 1 atletizm antrenörü ve 1 de analist uzmanından oluşan 5 kişilik ekibinin kulübe maliyeti yaklaşık 25 milyon TL.
Galatasaray 'da 4 yıldır takımın başında bulunan Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen İspanyol teknik adam dün resmen mesaiye başladı. Uzun yıllar Pep Guardiola ile çalışan Domenec Torrent’in teknik ekibi, maliyeti ve kontrat süresi ile alakalı tüm detaylar ortaya çıktı.
Hürriyet'in haberine göre, yeni görevine dün resmen start veren ve Florya Metin Oktay Tesisleri’nde takımın başındaki ilk antrenmanına çıkan Domenec Torrent ile Galatasaray Kulübü, 6 aylık yani yarım sezonluk değil, 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
İspanyol İspanyol teknik adam, Galatasaray’a 5 yardımcısı ile birlikte görev yapacak.
Önceki gün geç saatlerde Türkiye’ye adımını atan Domenec Torrent, 2 yardımcı antrenörü Jordi Guerrero ve Jordi Gris, kaleci antrenörü Ricard Segarra ve atletizm antrenörü Julian Jimenez ile birlikte İstanbul’a geldi. Aynı zamanda Domenec Torrent’in ekibine Pep Guardiola ile birlikte görev yaptığı süreçte yer alan bir de analist uzmanı önümüzdeki hafta dahil olacak.
Torrent ve 5 kişilik ekibinin kulübe maliyeti yaklaşık 25 milyon TL, İspanyol hoca ve yardımcılarının 1.5 yıllık toplam maliyetinin 1.5 milyon Euro düzeyinde olduğu belirtildi. Sarı kırmızılılarda yönetim Torrent’in ekibine bir Türk antrenör dahil etmek istiyor. O isim de İtalya’nın Spezia kulübünde görev yapan Tuğberk Tanrıvermiş. Geçmişte Galatasaray’da uzun yıllar mesai harcayan Tuğberk Tanrıvermiş, kulübü ile kontratını feshedebilirse sarı kırmızılı teknik heyette görev alacak.
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