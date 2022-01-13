https://tr.sputniknews.com/20220113/dsi-genel-mudurlugunden-burak-elmasin-fatih-terim-kararina-destek-paylasimi-sizi-kutluyorum-1052705515.html

DSİ Genel Müdürlüğü'nden Burak Elmas'ın 'Fatih Terim kararına' destek paylaşımı: Sizi kutluyorum

DSİ Genel Müdürlüğü'nden Burak Elmas'ın 'Fatih Terim kararına' destek paylaşımı: Sizi kutluyorum

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas'ın Fatih Terim kararını destekleyen bir paylaşım yapıldı... 13.01.2022, Sputnik Türkiye

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2022-01-13T14:53+0300

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spor

galatasaray

fatih terim

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devlet su işleri (dsi)

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Galatasaray Başkanı Elmas'ın "Son günlerde teknik direktörümüz sayın Fatih Terim ve bazı Yönetim Kurulu üyelerimize dair kamuoyuna yansıyan iddialar gerçek dışıdır. Hiçbir YK üyemiz Galatasaray SK Başkanı olarak çizdiğim vizyon ve kendisinden talep ettiğim görevler dışında şahsi aksiyon almamıştır” paylaşımına DSİ resmi hesabından yanıt geldi. DSİ'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Sayın Başkanım, bu aldığınız karar sebebiyle sizi kutluyorum çok iyi bir taraftar olarak. Hiç kimse Galatasaray’dan büyük değildir. İnşallah 3-4 takviye ile bu takım daha iyi hale gelir. Biz Galatasaraylıyız” yorumu yapıldı.Elmas'ın Twitter paylaşımına yapılan yorum daha sonra silindi.

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