Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220113/dsi-genel-mudurlugunden-burak-elmasin-fatih-terim-kararina-destek-paylasimi-sizi-kutluyorum-1052705515.html
DSİ Genel Müdürlüğü'nden Burak Elmas'ın 'Fatih Terim kararına' destek paylaşımı: Sizi kutluyorum
DSİ Genel Müdürlüğü'nden Burak Elmas'ın 'Fatih Terim kararına' destek paylaşımı: Sizi kutluyorum
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas'ın Fatih Terim kararını destekleyen bir paylaşım yapıldı... 13.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-13T14:53+0300
2022-01-13T14:55+0300
spor
galatasaray
fatih terim
futbol
dsi
karar
devlet su işleri (dsi)
tweet
twitter
paylaşım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/18/1044813750_0:89:1600:989_1920x0_80_0_0_fb52f78bec5d1325c44cf0849134b777.jpg
Galatasaray Başkanı Elmas'ın "Son günlerde teknik direktörümüz sayın Fatih Terim ve bazı Yönetim Kurulu üyelerimize dair kamuoyuna yansıyan iddialar gerçek dışıdır. Hiçbir YK üyemiz Galatasaray SK Başkanı olarak çizdiğim vizyon ve kendisinden talep ettiğim görevler dışında şahsi aksiyon almamıştır” paylaşımına DSİ resmi hesabından yanıt geldi. DSİ'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Sayın Başkanım, bu aldığınız karar sebebiyle sizi kutluyorum çok iyi bir taraftar olarak. Hiç kimse Galatasaray’dan büyük değildir. İnşallah 3-4 takviye ile bu takım daha iyi hale gelir. Biz Galatasaraylıyız” yorumu yapıldı.Elmas'ın Twitter paylaşımına yapılan yorum daha sonra silindi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/18/1044813750_82:0:1518:1077_1920x0_80_0_0_3fd40977963e7a4d57a4e9feebda7606.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
galatasaray, fatih terim, futbol, dsi, karar, devlet su işleri (dsi), tweet, twitter , paylaşım, burak elmas

DSİ Genel Müdürlüğü'nden Burak Elmas'ın 'Fatih Terim kararına' destek paylaşımı: Sizi kutluyorum

14:53 13.01.2022 (güncellendi: 14:55 13.01.2022)
© Fotoğraf : Twitter / GalatasaraySKFatih Terim - Burak Elmas
Fatih Terim - Burak Elmas - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2022
© Fotoğraf : Twitter / GalatasaraySK
Abone ol
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas'ın Fatih Terim kararını destekleyen bir paylaşım yapıldı. Paylaşım daha sonra silindi.
Galatasaray Başkanı Elmas'ın "Son günlerde teknik direktörümüz sayın Fatih Terim ve bazı Yönetim Kurulu üyelerimize dair kamuoyuna yansıyan iddialar gerçek dışıdır. Hiçbir YK üyemiz Galatasaray SK Başkanı olarak çizdiğim vizyon ve kendisinden talep ettiğim görevler dışında şahsi aksiyon almamıştır” paylaşımına DSİ resmi hesabından yanıt geldi.
DSİ'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Sayın Başkanım, bu aldığınız karar sebebiyle sizi kutluyorum çok iyi bir taraftar olarak. Hiç kimse Galatasaray’dan büyük değildir. İnşallah 3-4 takviye ile bu takım daha iyi hale gelir. Biz Galatasaraylıyız” yorumu yapıldı.
© Fotoğraf : Twitter / DSİ Genel MüdürlüğüDSİ Genel Müdürlüğü'nden Burak Elmas'ın 'Fatih Terim kararına' destek paylaşımı: Sizi kutluyorum
DSİ Genel Müdürlüğü'nden Burak Elmas'ın 'Fatih Terim kararına' destek paylaşımı: Sizi kutluyorum - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2022
DSİ Genel Müdürlüğü'nden Burak Elmas'ın 'Fatih Terim kararına' destek paylaşımı: Sizi kutluyorum
© Fotoğraf : Twitter / DSİ Genel Müdürlüğü
Elmas'ın Twitter paylaşımına yapılan yorum daha sonra silindi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
15:58THY, durdurulan Kazakistan tarifeli seferlerine yeniden başladı
15:54Modern insana ait en eski fosil, bilinenden 33 bin yıl daha eski
15:50Bankacılık sektörü kredi hacmi 4 trilyon 963 milyar liraya yükseldi
15:472021 yılına ait 'en uç meteorolojik değerler' açıklandı
15:47KGAÖ savunma bakanları arasında olağanüstü toplantı
15:33Enes Kara'nın ölümünün ardından Elazığ'da 15 günlük etkinlik yasağı
15:32Ermenistan ve Türkiye’nin özel temsilcilerinin ilk görüşmesi 14 Ocak’ta Moskova’da
15:27İSKİ 5 yıldır eksik yazılan KDV'leri faturalara yansıtacak
15:24Yolcu, otobüs firmasından şikayetçi oldu: 'Bagaja konan kedim, bir köpek tarafından boğuldu'
15:23Djokovic'e Avustralya'dan önce gittiği İspanya'da 'aşısız halde yasadışı giriş' soruşturması açıldı
15:20Sahte dolarla Almanya yolculuğu İstanbul Havalimanı’nda son buldu
15:16Barcelona resmen duyurdu: Yusuf Demir ile yollar ayrıldı
15:14Momoa-Bonet çifti 16 yıllık beraberliklerine son verdi, sosyal medya 'teselli' yarışına girdi
15:13Rus vekilden Stoltenberg’e eleştiri: Olağandışı duygusal davrandı
15:08Merkez Bankası rezervleri 109.4 milyar dolar oldu
14:53DSİ Genel Müdürlüğü'nden Burak Elmas'ın 'Fatih Terim kararına' destek paylaşımı: Sizi kutluyorum
14:48'Turkey değil Türkiye': İletişim Başkanlığı'ndan 'Hello Türkiye' kampanyası
14:39'Devlet eliyle işkence' iddiaları için açılan ilk dava: Suriyeli istihbaratçıya müebbet
14:36Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa Birliği, stratejik önceliğimiz olmayı sürdürüyor
14:35Dr. Güneş: Her üç genç kadından biri işsiz