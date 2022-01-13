https://tr.sputniknews.com/20220113/dso-hatirlatici-doz-kovid-19-tedavisinde-surdurulebilir-strateji-degil-1052715265.html
DSÖ: Hatırlatıcı doz Kovid-19 tedavisinde sürdürülebilir strateji değil
DSÖ: Hatırlatıcı doz Kovid-19 tedavisinde sürdürülebilir strateji değil
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) uzmanları, Kovid-19 aşılarının hatırlatıcı doz olarak tekrarlanmasının virüsün yayılmasına karşı yeterli bir strateji olmadığı... 13.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-13T19:32+0300
2022-01-13T19:32+0300
2022-01-13T19:32+0300
koronavirüs
kovid-19
dünya sağlık örgütü (dsö)
aşı
hatırlatma dozu
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Uzmanlar, virüsün yayılmasını önlemek için daha iyi koruma sağlayan yeni aşıların bulunması gerektiğine dikkat çekti.DSÖ Kovid-19 Aşı Bileşimi Teknik Danışma Grubu (TAG-Co-VAC) tarafından salı günü yayınlanan bildiride, “Kovid-19 aşı bileşiminin tekrarlanan takviye dozlarına dayalı bir aşı stratejisinin uygun veya sürdürülebilir olması pek olası değildir” denildi.DSÖ'de Kovid-19 aşılarının etkililiğini değerlendirmek için çalışan uzman grubu, en başta insanların virüse yakalanmasını önleyen, Kovid-19'a yakalanan kişileri ise ciddi şekilde hastalanmaya karşı koruyabilen yeni aşıların geliştirilmesi çağrısında bulundu. Danışma grubu yaptığı açıklamada, "Ağır hastalık ve ölümün önlenmesinin yanı sıra enfeksiyon ve bulaşmanın önlenmesinde yüksek etkisi olan Kovid-19 aşılarının geliştirilmesine ihtiyaç var. Bu, virüsün yayılımını ve geniş kapsamlı halk sağlığı önlemlerine olan ihtiyacı azaltmaya yardımcı olacaktır" dedi.Danışma grubu ayrıca, "Aşı geliştiricilerinin art arda yapılan hatırlatıcı dozlara olan ihtiyacı azaltmak için geniş, güçlü ve uzun süreli bağışıklık tepkilerini ortaya çıkaran aşılar geliştirmeye çalışması gerekiyor" dedi.Yapılan açıklamada, yeni aşılar bulunana kadar mevcut Kovid-19 aşılarının bileşiminin de güncellenmesi gerekebileceği belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20220113/brezilyali-unlu-model-koronaviruse-yenik-dustu-1052686330.html
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kovid-19, dünya sağlık örgütü (dsö), aşı, hatırlatma dozu
DSÖ: Hatırlatıcı doz Kovid-19 tedavisinde sürdürülebilir strateji değil
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) uzmanları, Kovid-19 aşılarının hatırlatıcı doz olarak tekrarlanmasının virüsün yayılmasına karşı yeterli bir strateji olmadığı konusunda uyararak, yeni aşıların bulunması gerektiğini söyledi.
Uzmanlar, virüsün yayılmasını önlemek için daha iyi koruma sağlayan yeni aşıların bulunması gerektiğine dikkat çekti.
DSÖ Kovid-19 Aşı Bileşimi Teknik Danışma Grubu (TAG-Co-VAC) tarafından salı günü yayınlanan bildiride, “Kovid-19 aşı bileşiminin tekrarlanan takviye dozlarına dayalı bir aşı stratejisinin uygun veya sürdürülebilir olması pek olası değildir” denildi.
DSÖ'de Kovid-19 aşılarının etkililiğini değerlendirmek için çalışan uzman grubu, en başta insanların virüse yakalanmasını önleyen, Kovid-19'a yakalanan kişileri ise ciddi şekilde hastalanmaya karşı koruyabilen yeni aşıların geliştirilmesi çağrısında bulundu.
Danışma grubu yaptığı açıklamada, "Ağır hastalık ve ölümün önlenmesinin yanı sıra enfeksiyon ve bulaşmanın önlenmesinde yüksek etkisi olan Kovid-19 aşılarının geliştirilmesine ihtiyaç var. Bu, virüsün yayılımını ve geniş kapsamlı halk sağlığı önlemlerine olan ihtiyacı azaltmaya yardımcı olacaktır" dedi.
Danışma grubu ayrıca, "Aşı geliştiricilerinin art arda yapılan hatırlatıcı dozlara olan ihtiyacı azaltmak için geniş, güçlü ve uzun süreli bağışıklık tepkilerini ortaya çıkaran aşılar geliştirmeye çalışması gerekiyor" dedi.
Yapılan açıklamada, yeni aşılar bulunana kadar mevcut Kovid-19 aşılarının bileşiminin de güncellenmesi gerekebileceği belirtildi.