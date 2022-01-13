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Dünya bilim literatürüne Bolu-Yedigöller Milli Parkı’ndan bir bitki katıldı
Dünya bilim literatürüne Bolu-Yedigöller Milli Parkı’ndan bir bitki katıldı
Düzce Üniversitesi ve Bartın Üniversitesi'nden 2 akademisyen Bolu-Yedigöller Milli Parkı’nda yaptıkları çalışmalarda, bilim dünyası için yeni bir bitki türü... 13.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-13T01:07+0300
2022-01-13T01:07+0300
yaşam
endemik
bitki
yedigöller
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Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Neval Güneş Özkan ve Bartın Üniversitesi Ulus Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Dr. Bilge Tunçkol’un, Yedigöller Milli Parkı Gurbetkayası mevkiinde keşfettikleri ve bilim dünyası için yeni bir tür olan bu bitki örneği, Aubrieta sp. cins uzmanı olan Missouri Botanical Garden ABD’den Prof. Dr. Ihsan A. Al-Shehbaz ile birlikte isimlendirilerek, dünya bilim literatürüne katıldı.Keşfedilen yeni bitki türü; Aubrieta necmi-aksoyi Tunçkol, N. Özkan &amp; Al-Shehbaz olarak isimlendirildi. 2017 yılında Yedigöller Milli Parkı, Gurbetkayası mevkiinde sürdürülen floristik çalışmalar sırasında ilk defa Prof. Dr. Necmi Aksoy tarafından toplanan otsu bitki taksonunun detaylı incelemeleri sonucunda bilim dünyası için yeni bir bitki türü olduğu fark edildi.Tüm dünyadaki Obrizya (Aubrieta sp.) taksonları üzerine yaptığı çalışmalarla, bu cinsin önde gelen uzmanı olan Prof. Dr. Ihsan A. Al-Shehbaz ile birlikte detaylı çalışmalar sürdürülerek bilim dünyası için yeni bir bitki türü olduğuna karar verildi. Yeni bir Obrizya türü olan bu bitkiye, Neval Güneş Özkan ile Bilge Tunçkol’un doktora tez danışmanı olan Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmi Aksoy’a ithafen 'Aubrieta necmi-aksoyi' adı verildi ve bitki dünyasının önde gelen bilim dergilerinden 'Phytotaxa' adlı dergide, yeni bir bitki türü olarak yayınlandı. Bu çalışmayla birlikte Aubrieta cinsine bağlı takson sayısı 22’ye yükseldi. Gösterişli renkte çiçeklere sahip olan ve oldukça sınırlı bir alanda, bazaltik ve kireçtaşı kayalık habitatlarda bulunan bu dünya için yeni endemik bitki türü park ve bahçelerde özellikle kaya bahçeleri ve yer örtücü süs bitkisi olarak kullanım potansiyelinde sahip. Bulunduğu kayalık habitatta az sayıda birey ile temsil edildiğinden ve yayılış alanı itibariyle popülasyonun ekoturizm ve ormancılık faaliyetlerinden olumsuz etkilenmesi muhtemel olduğundan, IUCN kriterlerine göre tehlike durumu Kritik (CR) olan endemik bir tür olarak önerildi.
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endemik, bitki, yedigöller

Dünya bilim literatürüne Bolu-Yedigöller Milli Parkı’ndan bir bitki katıldı

01:07 13.01.2022
© İHA / ALİ YILDIZ Bilim dünyası için yeni bir bitki türü , çiçek
 Bilim dünyası için yeni bir bitki türü , çiçek - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2022
© İHA / ALİ YILDIZ
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Düzce Üniversitesi ve Bartın Üniversitesi'nden 2 akademisyen Bolu-Yedigöller Milli Parkı’nda yaptıkları çalışmalarda, bilim dünyası için yeni bir bitki türü tanımladılar.
Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Neval Güneş Özkan ve Bartın Üniversitesi Ulus Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Dr. Bilge Tunçkol’un, Yedigöller Milli Parkı Gurbetkayası mevkiinde keşfettikleri ve bilim dünyası için yeni bir tür olan bu bitki örneği, Aubrieta sp. cins uzmanı olan Missouri Botanical Garden ABD’den Prof. Dr. Ihsan A. Al-Shehbaz ile birlikte isimlendirilerek, dünya bilim literatürüne katıldı.
Keşfedilen yeni bitki türü; Aubrieta necmi-aksoyi Tunçkol, N. Özkan & Al-Shehbaz olarak isimlendirildi.
2017 yılında Yedigöller Milli Parkı, Gurbetkayası mevkiinde sürdürülen floristik çalışmalar sırasında ilk defa Prof. Dr. Necmi Aksoy tarafından toplanan otsu bitki taksonunun detaylı incelemeleri sonucunda bilim dünyası için yeni bir bitki türü olduğu fark edildi.
Tüm dünyadaki Obrizya (Aubrieta sp.) taksonları üzerine yaptığı çalışmalarla, bu cinsin önde gelen uzmanı olan Prof. Dr. Ihsan A. Al-Shehbaz ile birlikte detaylı çalışmalar sürdürülerek bilim dünyası için yeni bir bitki türü olduğuna karar verildi.
Yeni bir Obrizya türü olan bu bitkiye, Neval Güneş Özkan ile Bilge Tunçkol’un doktora tez danışmanı olan Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmi Aksoy’a ithafen 'Aubrieta necmi-aksoyi' adı verildi ve bitki dünyasının önde gelen bilim dergilerinden 'Phytotaxa' adlı dergide, yeni bir bitki türü olarak yayınlandı. Bu çalışmayla birlikte Aubrieta cinsine bağlı takson sayısı 22’ye yükseldi.
Gösterişli renkte çiçeklere sahip olan ve oldukça sınırlı bir alanda, bazaltik ve kireçtaşı kayalık habitatlarda bulunan bu dünya için yeni endemik bitki türü park ve bahçelerde özellikle kaya bahçeleri ve yer örtücü süs bitkisi olarak kullanım potansiyelinde sahip.
Bulunduğu kayalık habitatta az sayıda birey ile temsil edildiğinden ve yayılış alanı itibariyle popülasyonun ekoturizm ve ormancılık faaliyetlerinden olumsuz etkilenmesi muhtemel olduğundan, IUCN kriterlerine göre tehlike durumu Kritik (CR) olan endemik bir tür olarak önerildi.
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