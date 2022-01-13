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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Isınma yardımına doğal gaz da dahil edildi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Isınma yardımına doğal gaz da dahil edildi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal destek olarak verilen ısınma yardımının kapsamının doğal gazı da içine alacak şekilde genişletildiğini... 13.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-13T20:48+0300
2022-01-13T20:48+0300
ekonomi
doğalgaz
fatura
fatih dönmez
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Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal destek olarak verilen ısınma yardımının kapsamı doğalgazı da içine alacak şekilde genişletildi. Bugün Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile konu hakkında verimli bir görüşme gerçekleştirdik. İnşallah en kısa zamanda uygulama hayata geçirilecek." ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Ocak'ta yaptığı açıklamada, "Kömür yardımlarının, yeni yılla birlikte doğal gaz faturası desteği olarak da verilebileceğinin haberini paylaşmak istiyorum." ifadesini kullanmıştı.
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doğalgaz, fatura, fatih dönmez

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Isınma yardımına doğal gaz da dahil edildi

20:48 13.01.2022
© AADoğal gazı yakmayan komşuya kötü haber
Doğal gazı yakmayan komşuya kötü haber - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2022
© AA
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal destek olarak verilen ısınma yardımının kapsamının doğal gazı da içine alacak şekilde genişletildiğini belirtti.
Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal destek olarak verilen ısınma yardımının kapsamı doğalgazı da içine alacak şekilde genişletildi. Bugün Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile konu hakkında verimli bir görüşme gerçekleştirdik. İnşallah en kısa zamanda uygulama hayata geçirilecek." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Ocak'ta yaptığı açıklamada, "Kömür yardımlarının, yeni yılla birlikte doğal gaz faturası desteği olarak da verilebileceğinin haberini paylaşmak istiyorum." ifadesini kullanmıştı.
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