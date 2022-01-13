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https://tr.sputniknews.com/20220113/enes-kara-haberlerine-erisim-engeli-getirildi-1052696092.html
Enes Kara haberlerine erişim engeli getirildi
Enes Kara haberlerine erişim engeli getirildi
Ailesinin zoruyla kaldığı cemaat yurdunda gördüğü baskıları ve gelecek kaygısını anlatarak yaşamına son veren tıp fakültesi öğrencisi Enes Kara'ya dair habere... 13.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-13T11:53+0300
2022-01-13T11:55+0300
türkiye
erişim engeli
haber
cemaat
tıp fakültesi
intihar
enes kara
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Enes Kara'nın babası Mehmet Kara, "kişilik haklarına saldırıldığı, söz konusu haber ve videoların acılarını artırdığı, özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği, toplumsal basıya maruz kaldığı, bazı haber sitelerinin sırf kendi ideolojik yaklaşımlarını desteklemeye yönelik yapmış oldukları bu yayınların, ailenin mağduriyetini arttırdığını, bu nedenlerle yapılan yayınların kişilik haklarına ağır saldırı niteliği taşıdığını” belirterek haberlere erişim engeli getirilmesini talep etti.İskenderun 2. Sulh Ceza Hâkimliği, erişim engeli talebini kabul ederek karar metninde şu ifadelere yer verdi:"Konu somut olayların gelişimine bakıldığında, başvurucunun oğlu olan ve Elazığ ilinde tıp fakültesi öğrencisi olduğu anlaşılan Enes Kara'nın intihar ederek yaşamına son verdiği, ölümünden önce kendisini intihara sürükleyen sebeplere ilişkin bir video kayda aldığı, ölümünden sonra bu video kullanılarak birçok haber sitesinde haber konusu yapıldığı, Enes Kara isimli kişinin intihar etmesi sonucu ölmesi şeklinde gerçekleşen olayın her ne kadar haber değeri bulunsa da, yapılan haberlerin içeriklerine bakıldığında, müteveffa Enes Kara'nın kayda aldığı videodaki konuşmalarına atfen, ölümünden ailesini sorumlu tutacak şekilde yayınlar yapıldığı, oğlunun ölümünden dolayı zaten üzüntü ve ızdırap içinde olan başvurucu ve ailesinin, yaşamış oldukları bu acının, yapılan yayınlar nedeniyle arttığının izahtan vareste olduğu, yayınların devam etmesi halinde bu mağduriyetlerinin de devam edeceği, internet ortamında yapılan yayınlar nedeniyle, içeriklere erişen kullanıcıların yaptıkları ve/veya yapacakları yorumlarla başvurucunun mağduriyetini arttırabilecekleri, başvurucunun ve müteveffa oğlu Enes Kara'nın, geçmişleri itibarı ile şöhret sahibi, kamuoyunca tanınan ve kamuoyunun ilgisine mazhar olan kişilerden olmamaları, haber içeriklerindeki başvurucunun özel hayatını ve yaşam biçimini ilgilendiren hususların da bulunması nedenleriyle, başvurucunun yapılan haber içeriklerine katlanma yükümlülüğünün bulunmadığı ve yayın içeriklerinin 5651 sayılı yasanın 9/A maddesinde düzenlenen özel hayatın gizliliğini ihlal mahiyetinde de olduğu, bu haliyle başvuruda bulunanın 5651 sayılı yasanın 9 maddesi kapsamında erişimin engellenmesi yönünde talepte- bulunmasının usul ve yasalara uygun olduğu, talebin yeter ve yasal başvurunun kabulüne dair aşağıdaki şekilde karar vermek gerekmiştir."
https://tr.sputniknews.com/20220112/chpli-ozel-numarasini-paylasti-enes-kara-gibi-hisseden-her-kardesim-bana-ulasin-care-arayalim-1052672727.html
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erişim engeli, haber, cemaat, tıp fakültesi, intihar, enes kara

Enes Kara haberlerine erişim engeli getirildi

11:53 13.01.2022 (güncellendi: 11:55 13.01.2022)
© Twitter Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara,
Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara, - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2022
© Twitter
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Ailesinin zoruyla kaldığı cemaat yurdunda gördüğü baskıları ve gelecek kaygısını anlatarak yaşamına son veren tıp fakültesi öğrencisi Enes Kara'ya dair habere İskenderun 2. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından erişim engeli getirildi.
Enes Kara'nın babası Mehmet Kara, "kişilik haklarına saldırıldığı, söz konusu haber ve videoların acılarını artırdığı, özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği, toplumsal basıya maruz kaldığı, bazı haber sitelerinin sırf kendi ideolojik yaklaşımlarını desteklemeye yönelik yapmış oldukları bu yayınların, ailenin mağduriyetini arttırdığını, bu nedenlerle yapılan yayınların kişilik haklarına ağır saldırı niteliği taşıdığını” belirterek haberlere erişim engeli getirilmesini talep etti.
İskenderun 2. Sulh Ceza Hâkimliği, erişim engeli talebini kabul ederek karar metninde şu ifadelere yer verdi:
"Konu somut olayların gelişimine bakıldığında, başvurucunun oğlu olan ve Elazığ ilinde tıp fakültesi öğrencisi olduğu anlaşılan Enes Kara'nın intihar ederek yaşamına son verdiği, ölümünden önce kendisini intihara sürükleyen sebeplere ilişkin bir video kayda aldığı, ölümünden sonra bu video kullanılarak birçok haber sitesinde haber konusu yapıldığı, Enes Kara isimli kişinin intihar etmesi sonucu ölmesi şeklinde gerçekleşen olayın her ne kadar haber değeri bulunsa da, yapılan haberlerin içeriklerine bakıldığında, müteveffa Enes Kara'nın kayda aldığı videodaki konuşmalarına atfen, ölümünden ailesini sorumlu tutacak şekilde yayınlar yapıldığı, oğlunun ölümünden dolayı zaten üzüntü ve ızdırap içinde olan başvurucu ve ailesinin, yaşamış oldukları bu acının, yapılan yayınlar nedeniyle arttığının izahtan vareste olduğu, yayınların devam etmesi halinde bu mağduriyetlerinin de devam edeceği, internet ortamında yapılan yayınlar nedeniyle, içeriklere erişen kullanıcıların yaptıkları ve/veya yapacakları yorumlarla başvurucunun mağduriyetini arttırabilecekleri, başvurucunun ve müteveffa oğlu Enes Kara'nın, geçmişleri itibarı ile şöhret sahibi, kamuoyunca tanınan ve kamuoyunun ilgisine mazhar olan kişilerden olmamaları, haber içeriklerindeki başvurucunun özel hayatını ve yaşam biçimini ilgilendiren hususların da bulunması nedenleriyle, başvurucunun yapılan haber içeriklerine katlanma yükümlülüğünün bulunmadığı ve yayın içeriklerinin 5651 sayılı yasanın 9/A maddesinde düzenlenen özel hayatın gizliliğini ihlal mahiyetinde de olduğu, bu haliyle başvuruda bulunanın 5651 sayılı yasanın 9 maddesi kapsamında erişimin engellenmesi yönünde talepte- bulunmasının usul ve yasalara uygun olduğu, talebin yeter ve yasal başvurunun kabulüne dair aşağıdaki şekilde karar vermek gerekmiştir."
Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2022
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