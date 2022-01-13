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Enes Kara'nın ölümünün ardından Elazığ'da 15 günlük etkinlik yasağı
Enes Kara'nın ölümünün ardından Elazığ'da 15 günlük etkinlik yasağı
Ailesinin zoruyla kaldığı cemaat yurdunda maruz kaldığı baskıları anlattıktan sonra yaşamına son veren tıp öğrencisi Enes Kara'nın ölümü sonrası Elazığ'da 15... 13.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-13T15:33+0300
2022-01-13T15:33+0300
türkiye
elazığ
islamcı
yurt
karar
cemaat
tıp
baba
valilik
fırat üniversitesi
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Elazığ Valiliği tarafından yapılan açıklamayla, Valilik ve kaymakamlıklarca açık alanlarda düzenlenmesi uygun görülenler hariç olmak üzere il genelinde yapılması planlanan her türlü toplantı, yürüyüş, miting, basın açıklaması, anma töreni 15 gün süreyle yasaklandı.Valilikten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:"İlimiz genelinde (polis ve jandarma sorumluluk bölgeleri dahil) kapalı yerlerde pandemi kurallarına uygun olarak düzenlenecek eylem ve etkinlikler ile kamu düzeni ve sağlığını tehlikeye düşürmeyen, Valilik ve Kaymakamlıklarca açık alanlarda düzenlenmesi uygun görülenler hariç olmak üzere, ilimizdeki açık alanlarda yapılması planlanan her türlü açık hava toplantısı, yürüyüş, miting, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni, yüksek sesle yayın yapan araçlarla şehir içerisinde tur atılması ve toplu karşılama ve uğurlama vb. türdeki eylem ve etkinlikler ile 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunun Ek-1 maddesi kapsamındaki oyun, temsil ve çeşitli şekillerdeki gösteri ve etkinliklerin, ticari kimliği bulunan tüzel kişiliklerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere el ilanı dağıtılmasının, pankart/afiş asılmasının, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesinin (a) ve (c) bentleri ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. ve 19. Maddelerine istinaden Elazığ İl sınırları içerisinde 12/01/2022 günü saat 00.01'den 26/01/2022 günü saat 23.59'a kadar (15) gün süre ile yasaklanmıştır."
https://tr.sputniknews.com/20220113/enes-kara-haberlerine-erisim-engeli-getirildi-1052696092.html
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elazığ, islamcı, yurt, karar, cemaat, tıp, baba, valilik, fırat üniversitesi, intihar, enes kara

Enes Kara'nın ölümünün ardından Elazığ'da 15 günlük etkinlik yasağı

15:33 13.01.2022
© Twitter Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara,
Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara, - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2022
© Twitter
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Ailesinin zoruyla kaldığı cemaat yurdunda maruz kaldığı baskıları anlattıktan sonra yaşamına son veren tıp öğrencisi Enes Kara'nın ölümü sonrası Elazığ'da 15 gün süreyle açık alanlarda yapılması planlanan her türlü etkinliğin yasaklandığı bildirildi.
Elazığ Valiliği tarafından yapılan açıklamayla, Valilik ve kaymakamlıklarca açık alanlarda düzenlenmesi uygun görülenler hariç olmak üzere il genelinde yapılması planlanan her türlü toplantı, yürüyüş, miting, basın açıklaması, anma töreni 15 gün süreyle yasaklandı.
Valilikten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"İlimiz genelinde (polis ve jandarma sorumluluk bölgeleri dahil) kapalı yerlerde pandemi kurallarına uygun olarak düzenlenecek eylem ve etkinlikler ile kamu düzeni ve sağlığını tehlikeye düşürmeyen, Valilik ve Kaymakamlıklarca açık alanlarda düzenlenmesi uygun görülenler hariç olmak üzere, ilimizdeki açık alanlarda yapılması planlanan her türlü açık hava toplantısı, yürüyüş, miting, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni, yüksek sesle yayın yapan araçlarla şehir içerisinde tur atılması ve toplu karşılama ve uğurlama vb. türdeki eylem ve etkinlikler ile 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunun Ek-1 maddesi kapsamındaki oyun, temsil ve çeşitli şekillerdeki gösteri ve etkinliklerin, ticari kimliği bulunan tüzel kişiliklerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere el ilanı dağıtılmasının, pankart/afiş asılmasının, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesinin (a) ve (c) bentleri ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. ve 19. Maddelerine istinaden Elazığ İl sınırları içerisinde 12/01/2022 günü saat 00.01'den 26/01/2022 günü saat 23.59'a kadar (15) gün süre ile yasaklanmıştır."
Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara, - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2022
TÜRKİYE
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