Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birçok kemikleşmiş sorun karşısında AB, kayda değer hiçbir adım atamadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB üyesi ülkelerin Ankara Büyükelçilerine hitap ediyor.Göç konusunda Avrupa Birliği'nden beklentilerinin daha adil ve eşi davranım olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Objektif bakabilen herkes AB'nin karşı karşıya olduğu tehditlerin aşılmasında anahtar ülkenin Türkiye olduğunu görmekte, ikrar ve itiraf etmektedir. Gayretlerimiz olmasaydı göç krizi daha fazla derinleşecek, can kayıpları artacak, terör daha da azacak, istikrarsızlık çok daha geniş coğrafyaya yayılacaktı" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Esas hesaplaşılması gereken birliğin iradesinin birkaç devlet tarafından esir alınması" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB üyesi ülkelerin Ankara Büyükelçilerine hitap ediyor.
Göç konusunda Avrupa Birliği'nden beklentilerinin daha adil ve eşi davranım olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Objektif bakabilen herkes AB'nin karşı karşıya olduğu tehditlerin aşılmasında anahtar ülkenin Türkiye olduğunu görmekte, ikrar ve itiraf etmektedir. Gayretlerimiz olmasaydı göç krizi daha fazla derinleşecek, can kayıpları artacak, terör daha da azacak, istikrarsızlık çok daha geniş coğrafyaya yayılacaktı" diye konuştu.