https://tr.sputniknews.com/20220113/erdogan-esas-hesaplasilmasi-gereken-birligin-iradesinin-birkac-devlet-tarafindan-esir-alinmasi-1052704590.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birçok kemikleşmiş sorun karşısında AB, kayda değer hiçbir adım atamadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birçok kemikleşmiş sorun karşısında AB, kayda değer hiçbir adım atamadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Esas hesaplaşılması gereken birliğin iradesinin birkaç devlet tarafından esir alınması" dedi. 13.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-13T14:36+0300

2022-01-13T14:36+0300

2022-01-13T14:43+0300

politika

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB üyesi ülkelerin Ankara Büyükelçilerine hitap ediyor.Göç konusunda Avrupa Birliği'nden beklentilerinin daha adil ve eşi davranım olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Objektif bakabilen herkes AB'nin karşı karşıya olduğu tehditlerin aşılmasında anahtar ülkenin Türkiye olduğunu görmekte, ikrar ve itiraf etmektedir. Gayretlerimiz olmasaydı göç krizi daha fazla derinleşecek, can kayıpları artacak, terör daha da azacak, istikrarsızlık çok daha geniş coğrafyaya yayılacaktı" diye konuştu.

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2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

recep tayyip erdoğan