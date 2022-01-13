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https://tr.sputniknews.com/20220113/ermenistan-ve-turkiyenin-ozel-temsilcilerinin-ilk-gorusmesi-14-ocakta-moskovada-gerceklesecek-1052707121.html
Ermenistan ve Türkiye’nin özel temsilcilerinin ilk görüşmesi 14 Ocak’ta Moskova’da
Ermenistan ve Türkiye’nin özel temsilcilerinin ilk görüşmesi 14 Ocak’ta Moskova’da
Ermenistan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Ermenistan ve Türkiye’nin özel temsilcilerinin ülkelerin ilişkilerinin normalleştirilmesi için yapacakları ilk... 13.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-13T15:32+0300
2022-01-13T15:59+0300
dünya
rusya
ermenistan
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Ermenistan devlet haber ajansı Armenpress’a göre Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vaan Unanyan, Ermenistan ve Türkiye’nin özel temsilcilerinin ilk görüşmelerini 14 Ocak’ta Moskova’da gerçekleştireceklerini doğruladı.Unanyan, söz konusu görüşme ile ilişkilerin normalleşmesi süresinin başlayacağını umduklarını kaydetti ve ekledi: "Ermenistan’ın bu diyalogdan beklentisi, esasen 1990’ların başındaki beklentileri ile aynı. Bu sürecin sonucunda Ermenistan ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin tesis edilmesini ve Türkiye tarafından 90’lı yılların başında kapatılan sınırın açılmasını bekliyoruz.”Ermenistan ile Türkiye ilişkilerini normalleştirmek için geçen sene özel temsilciler atamıştı. Özel temsilcilerin cuma günü Moskova’da gerçekleştirileceği görüşmelerin ardından ülkeler arasında durdurulan uçuşların da İstanbul-Erivan seferleri ile şubat ayı başında başlaması bekleniyor.Ankara-Erivan ilişkilerinde normalleşme sürecine girilmesi, şiddetli çatışmaların ardından Ermenistan güçlerinin 2020 sonunda Karabağ’daki yedi rayondan çekilip bu bölgeleri Azerbaycan’a bırakmasını izleyecek.Uluslararası hukuka göre Azerbaycan toprağı olan Karabağ’a Ermenistan askerlerinin girmesini takiben, Türkiye, 1993’te Ermenistan ile tüm sınırlarını kapatmıştı. O dönemden sonra iki ülke arasında normalleşmeye dönük bazı girişimler ortaya koyulmuş olsa da bunlar sonuç vermemişti.
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rusya, ermenistan, türkiye

Ermenistan ve Türkiye’nin özel temsilcilerinin ilk görüşmesi 14 Ocak’ta Moskova’da

15:32 13.01.2022 (güncellendi: 15:59 13.01.2022)
© AATürkiye - Ermenistan
Türkiye - Ermenistan - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2022
© AA
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Ermenistan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Ermenistan ve Türkiye’nin özel temsilcilerinin ülkelerin ilişkilerinin normalleştirilmesi için yapacakları ilk görüşmesinin 14 Ocak’ta Rusya’nın başkenti Moskova’da gerçekleşeceğini belirtti.
Ermenistan devlet haber ajansı Armenpress’a göre Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vaan Unanyan, Ermenistan ve Türkiye’nin özel temsilcilerinin ilk görüşmelerini 14 Ocak’ta Moskova’da gerçekleştireceklerini doğruladı.
Unanyan, söz konusu görüşme ile ilişkilerin normalleşmesi süresinin başlayacağını umduklarını kaydetti ve ekledi:
"Ermenistan’ın bu diyalogdan beklentisi, esasen 1990’ların başındaki beklentileri ile aynı. Bu sürecin sonucunda Ermenistan ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin tesis edilmesini ve Türkiye tarafından 90’lı yılların başında kapatılan sınırın açılmasını bekliyoruz.”
Ermenistan ile Türkiye ilişkilerini normalleştirmek için geçen sene özel temsilciler atamıştı. Özel temsilcilerin cuma günü Moskova’da gerçekleştirileceği görüşmelerin ardından ülkeler arasında durdurulan uçuşların da İstanbul-Erivan seferleri ile şubat ayı başında başlaması bekleniyor.
Ankara-Erivan ilişkilerinde normalleşme sürecine girilmesi, şiddetli çatışmaların ardından Ermenistan güçlerinin 2020 sonunda Karabağ’daki yedi rayondan çekilip bu bölgeleri Azerbaycan’a bırakmasını izleyecek.
Uluslararası hukuka göre Azerbaycan toprağı olan Karabağ’a Ermenistan askerlerinin girmesini takiben, Türkiye, 1993’te Ermenistan ile tüm sınırlarını kapatmıştı. O dönemden sonra iki ülke arasında normalleşmeye dönük bazı girişimler ortaya koyulmuş olsa da bunlar sonuç vermemişti.
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