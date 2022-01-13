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Eşinin yanında gördüğü kişiye çarpıp, sürükleyen sanığa 19 yıl hapis istemi
Eşinin yanında gördüğü kişiye çarpıp, sürükleyen sanığa 19 yıl hapis istemi
Aydın'ın Efeler ilçesinde boşanma aşamasında olduğu Duygu A.'nın yanında gördüğü Şenol Yıldırım'a otomobiliyle çarpıp, sürükleyerek kaçan tutuklu sanık Erdinç... 13.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-13T23:33+0300
2022-01-13T23:33+0300
türkiye
aydın
otomobil
sürüklemek
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Osman Yozgatlı Mahallesi'nde, geçen 13 Ekim'de saat 18.00 sıralarında bir otomobilin yolda yürüyen Şenol Yıldırım'a çarpıp, sürüklediğini gören çevredekiler, durumu polise bildirdi. Otomobil uzaklaşırken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şenol Yıldırım, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.Polis, olayın ardından çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkan polis, Yıldırım'a çarpan otomobili tespit etti. Aracın plakasından da sürücüsünün Erdinç Aksoy olduğu belirlendi. Şüpheli, Ovaeymir Mahallesi'nde yakalandı. 1 çocuk babası Aksoy, polisteki işlemlerinin ardından tutuklandı.9 yıl 6 aydan 19 yıla kadar hapis istemiAydın Cumhuriyet Savcılığı, tutuklanan Aksoy hakkındaki soruşturmasını tamamladı. Hazırlanan iddianamede Aksoy'un 'hakaret ve kasten öldürmeye teşebbüs, trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçlarından 9 yıl 6 aydan 19 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.Şikayetçi Şenol Yıldırım'ın olayda, vücudunda hayati fonksiyonları orta derecede etkileyecek şekilde kırıklar oluştuğuna dair Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı tarafından verilen rapor da iddianamede yer aldı.‘İterek korkutmak istedim’İddianamede sanık Erdinç Aksoy ve şikayetçi Şenol Yıldırım'ın ifadelerine de yer verildi. Aksoy'un ifadesinde, Şenol Yıldırım ile ilk kez olay günü karşılaştığını belirtip, "Kırmızı ışıkta beklediğim esnada eşim Duygu A. ile Şenol Yıldırım'ı birlikte gördüm. Eşim bana uzaktan 'Seni bitireceğim' şeklinde sözle tehditte bulundu. Sonrasında Şenol Yıldırım, kullanmakta olduğum otomobilin sağ ön yolcu kapısından başını içeri uzatarak 'Bekle burada bakalım' dedi. Ben de az miktarda gaza basıp, aracımla Yıldırım'ı iterek korkutmak istedim. İtmem sonucu Yıldırım'ın otomobilimin yanına düşmüş olabileceğini düşündüm ve yola devam ettim. Tekerin Şenol Yıldırım'ın üzerinden geçeceğini düşünmedim" dedi.Şenol Yıldırım ise ifadesinde Erdinç Aksoy'u, 1 yıldır birlikte yaşadığını öne sürdüğü Duygu A.'nın eski eşi olarak tanıdığını söyledi. Yıldırım, Aksoy'un daha önce de kendisini telefonda ölümle tehdit ettiğini belirtip, "Olay günü de küfür ettiği için Aksoy'un otomobilinin yanına gittim. Araca gittiğimde belinde silah olduğunu düşündüm. Arabanın önüne geçtim. Beni sürükledi. Gözümü açtığımda hastanedeydim" dedi.İddianamenin değerlendirme bölümünde ise Aksoy'un 1.58 promil alkollü olduğu, doğrudan kasıt ile müştekiye çarparak öldürmeye çalıştığı ve olay sırasında otomobilde bulunan akrabası Hakan Y.'nin uyarısına rağmen aracını ilerletmeye devam ettiği belirtildi.
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aydın, otomobil, sürüklemek

Eşinin yanında gördüğü kişiye çarpıp, sürükleyen sanığa 19 yıl hapis istemi

23:33 13.01.2022
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Aydın'ın Efeler ilçesinde boşanma aşamasında olduğu Duygu A.'nın yanında gördüğü Şenol Yıldırım'a otomobiliyle çarpıp, sürükleyerek kaçan tutuklu sanık Erdinç Aksoy 9 yıl 6 aydan 19 yıla kadar hapis cezası istendi.
Osman Yozgatlı Mahallesi'nde, geçen 13 Ekim'de saat 18.00 sıralarında bir otomobilin yolda yürüyen Şenol Yıldırım'a çarpıp, sürüklediğini gören çevredekiler, durumu polise bildirdi. Otomobil uzaklaşırken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şenol Yıldırım, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.
Polis, olayın ardından çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkan polis, Yıldırım'a çarpan otomobili tespit etti. Aracın plakasından da sürücüsünün Erdinç Aksoy olduğu belirlendi. Şüpheli, Ovaeymir Mahallesi'nde yakalandı. 1 çocuk babası Aksoy, polisteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

9 yıl 6 aydan 19 yıla kadar hapis istemi

Aydın Cumhuriyet Savcılığı, tutuklanan Aksoy hakkındaki soruşturmasını tamamladı. Hazırlanan iddianamede Aksoy'un 'hakaret ve kasten öldürmeye teşebbüs, trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçlarından 9 yıl 6 aydan 19 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
Şikayetçi Şenol Yıldırım'ın olayda, vücudunda hayati fonksiyonları orta derecede etkileyecek şekilde kırıklar oluştuğuna dair Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı tarafından verilen rapor da iddianamede yer aldı.

‘İterek korkutmak istedim’

İddianamede sanık Erdinç Aksoy ve şikayetçi Şenol Yıldırım'ın ifadelerine de yer verildi. Aksoy'un ifadesinde, Şenol Yıldırım ile ilk kez olay günü karşılaştığını belirtip, "Kırmızı ışıkta beklediğim esnada eşim Duygu A. ile Şenol Yıldırım'ı birlikte gördüm. Eşim bana uzaktan 'Seni bitireceğim' şeklinde sözle tehditte bulundu. Sonrasında Şenol Yıldırım, kullanmakta olduğum otomobilin sağ ön yolcu kapısından başını içeri uzatarak 'Bekle burada bakalım' dedi. Ben de az miktarda gaza basıp, aracımla Yıldırım'ı iterek korkutmak istedim. İtmem sonucu Yıldırım'ın otomobilimin yanına düşmüş olabileceğini düşündüm ve yola devam ettim. Tekerin Şenol Yıldırım'ın üzerinden geçeceğini düşünmedim" dedi.
Gözümü açtığımda hastanedeydim’
Şenol Yıldırım ise ifadesinde Erdinç Aksoy'u, 1 yıldır birlikte yaşadığını öne sürdüğü Duygu A.'nın eski eşi olarak tanıdığını söyledi. Yıldırım, Aksoy'un daha önce de kendisini telefonda ölümle tehdit ettiğini belirtip, "Olay günü de küfür ettiği için Aksoy'un otomobilinin yanına gittim. Araca gittiğimde belinde silah olduğunu düşündüm. Arabanın önüne geçtim. Beni sürükledi. Gözümü açtığımda hastanedeydim" dedi.
İddianamenin değerlendirme bölümünde ise Aksoy'un 1.58 promil alkollü olduğu, doğrudan kasıt ile müştekiye çarparak öldürmeye çalıştığı ve olay sırasında otomobilde bulunan akrabası Hakan Y.'nin uyarısına rağmen aracını ilerletmeye devam ettiği belirtildi.
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