https://tr.sputniknews.com/20220113/evde-olu-bulunan-3-yasindaki-cocugun-anne-ve-dayisi-tutuklandi-1052689224.html

Evde ölü bulunan 3 yaşındaki çocuğun annesi ve dayısı tutuklandı

Evde ölü bulunan 3 yaşındaki çocuğun annesi ve dayısı tutuklandı

Burdur'da evde ölü bulunan 3 yaşındaki Ayşenur Kazık'ın annesi ve dayısı tutuklandı. Nüfus kayıtlarına göre Ayşenur'un babasının, anneannesinin ikinci eşi olan... 13.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-13T06:55+0300

2022-01-13T06:55+0300

2022-01-13T07:11+0300

türkiye

burdur

ayşenur kazık

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Emniyetteki işlemlerinin ardından çocuğun annesi Kader Karadeniz ile dayısı Hızır Ç. adliyeye sevk edildi.Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan iki zanlı tutuklandı.Öte yandan, nüfus kayıtlarına göre Ayşenur'un babasının, anneannesinin ikinci eşi olan Erdoğan Kazık olduğu öğrenildi.Bu nedenle Kader Karadeniz'den, Erdoğan Kazık'tan ve çocuğun biyolojik babası olduğunu öne süren Erdi Karakiraz'dan DNA örnekleri istendi.Cemil Mahallesi'ndeki müstakil evde dün Ayşenur Kazık'ın ölü bulunmasına ilişkin annesi Kader Karadeniz ile dayısı Hızır Ç. gözaltına alınmıştı.Dayı Hızır Ç, emniyetteki ifadesinde, Ayşenur’un gece ses çıkartarak gürültü oluşturduğunu, bu nedenle susması için tekme attığını ancak teknenin çocuğun neresine geldiğini bilmediğini söylemişti. Anne Kader K., ise bu durumu görmediğini belirtmişti.Ne olmuştu?Olay, Cemil Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiler göre, sabah Ayşenur Kazık’ın yanına giderek uyandırmak isteyen anne Kader K., herhangi bir tepki alamadı. Tüm uğraşlarına rağmen çocuğundan karşılık alamayan anne Kader K., 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri Ayşenur’un yaşamını yitirdiğini belirledi. Ayşenur'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. 3 yaşındaki Ayşenur’un şüpheli ölümünün ardından Cumhuriyet Savcısının talimatı üzerine anne Kader K., ve dayı Hızır Tunç Ç. gözaltına alındı. Anneanne Yüksel K. ise tanık olarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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burdur, ayşenur kazık