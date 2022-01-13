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https://tr.sputniknews.com/20220113/evinden-olu-olarak-bulunan-beyzanur-fidanin-boguldugu-kesinlesti-1052717380.html
Evinde ölü olarak bulunan Beyzanur Fidan'ın boğulduğu kesinleşti
Evinde ölü olarak bulunan Beyzanur Fidan'ın boğulduğu kesinleşti
İzmit'te yaşayan ve evinde ölü olarak bulunan Beyzanur Fidan'la ilgili otopsi raporuyla ölüm nedeninin boğulma olduğu kesinleşti. OLayın intihar ya da cinayet... 13.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-13T20:57+0300
2022-01-13T20:59+0300
türkiye
izmit
beyzanur fidan
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İzmit'te, evinin yatak odasında ölü bulunan 22 yaşındaki Beyzanur Fidan'ın intihar ettiğini iddia eden, 3 aylık eşi tutuklu sanık Ömer Fidan'ın yargılanmasına devam edildi. Davada Beyzanur Fidan'ın boğulduğu otopsi raporuyla kesinleşirken, intihar ya da cinayet olup olmadığının anlaşılması için adli tıptan yeni rapor istenip, duruşma ertelendi.21 Mart 2021'de medyana gelen olayda, 3 ay önce evlendiği eşi Beyzanur Fidan'ı yatak odasında hareketsiz bulduğunu öne süren Ömer Fidan, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Eve gelen sağlık ekipleri, Fidan'ın ölümünü şüpheli bulunca polis ekiplerince Ömer Fidan, gözaltına alındı. Eşinin intihar ettiğini öne süren ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fidan, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.‘Kavga sesleri duydum'Ömer Fidan'ın Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına bugün devam edildi. Duruşma salonunda sanık Fidan, Beyzanur Fidan'ın ailesi ve avukatlar hazır bulundu. Duruşmada tanık sıfatıyla ifade veren çiftin komşusu G.T., "Evime geldiğimde kavga sesleri geliyordu. Bir süre sonra sesler kesildi. Saat 00.00 sıralarında 'Beyza ne olur kapıyı aç' gibi sesler duydum. Kendilerini tanımıyorum. 'Lütfen kapıyı aç. Ne olursun kapıyı aç' gibi şeyler söylüyordu. Bir süre sonra da polis geldi. Bilgim bundan ibarettir" dedi.Psikiyatristi ifade vermek istemediDHA'nın haberine göre Beyzanur Fidan'ın özel hastanede çalışan psikiyatristi D.D. de duruşmaya tanık olarak katıldı ancak ifade vermek istemedi. Daha sonra mahkemeye gelen otopsi raporu okundu. Raporla Beyzanur Fidan'ın boğulduğu kesinleşirken, intihar edip etmediği konusunda detaya yer verilmediği görüldü. Mahkeme heyeti, boğulma nedeninin intihar ya da cinayet olup olmadığının anlaşılması için yeni adli tıp raporu istedi. Sanık Ömer Fidan'ın tutukluluk halinin devamına karar verilirken, rapor sonucu için duruşma, 16 Mart'a erteledi.
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izmit, beyzanur fidan

Evinde ölü olarak bulunan Beyzanur Fidan'ın boğulduğu kesinleşti

20:57 13.01.2022 (güncellendi: 20:59 13.01.2022)
© DHAEvinin yatak odasında ölü bulunan 22 yaşındaki Beyzanur Fidan
Evinin yatak odasında ölü bulunan 22 yaşındaki Beyzanur Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2022
© DHA
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İzmit'te yaşayan ve evinde ölü olarak bulunan Beyzanur Fidan'la ilgili otopsi raporuyla ölüm nedeninin boğulma olduğu kesinleşti. OLayın intihar ya da cinayet olup olmadığının anlaşılması için adli tıptan yeni rapor istenip, duruşma ertelendi.
İzmit'te, evinin yatak odasında ölü bulunan 22 yaşındaki Beyzanur Fidan'ın intihar ettiğini iddia eden, 3 aylık eşi tutuklu sanık Ömer Fidan'ın yargılanmasına devam edildi.
Davada Beyzanur Fidan'ın boğulduğu otopsi raporuyla kesinleşirken, intihar ya da cinayet olup olmadığının anlaşılması için adli tıptan yeni rapor istenip, duruşma ertelendi.
21 Mart 2021'de medyana gelen olayda, 3 ay önce evlendiği eşi Beyzanur Fidan'ı yatak odasında hareketsiz bulduğunu öne süren Ömer Fidan, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Eve gelen sağlık ekipleri, Fidan'ın ölümünü şüpheli bulunca polis ekiplerince Ömer Fidan, gözaltına alındı. Eşinin intihar ettiğini öne süren ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fidan, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

‘Kavga sesleri duydum'

Ömer Fidan'ın Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına bugün devam edildi. Duruşma salonunda sanık Fidan, Beyzanur Fidan'ın ailesi ve avukatlar hazır bulundu. Duruşmada tanık sıfatıyla ifade veren çiftin komşusu G.T., "Evime geldiğimde kavga sesleri geliyordu. Bir süre sonra sesler kesildi. Saat 00.00 sıralarında 'Beyza ne olur kapıyı aç' gibi sesler duydum. Kendilerini tanımıyorum. 'Lütfen kapıyı aç. Ne olursun kapıyı aç' gibi şeyler söylüyordu. Bir süre sonra da polis geldi. Bilgim bundan ibarettir" dedi.

Psikiyatristi ifade vermek istemedi

DHA'nın haberine göre Beyzanur Fidan'ın özel hastanede çalışan psikiyatristi D.D. de duruşmaya tanık olarak katıldı ancak ifade vermek istemedi. Daha sonra mahkemeye gelen otopsi raporu okundu. Raporla Beyzanur Fidan'ın boğulduğu kesinleşirken, intihar edip etmediği konusunda detaya yer verilmediği görüldü. Mahkeme heyeti, boğulma nedeninin intihar ya da cinayet olup olmadığının anlaşılması için yeni adli tıp raporu istedi. Sanık Ömer Fidan'ın tutukluluk halinin devamına karar verilirken, rapor sonucu için duruşma, 16 Mart'a erteledi.
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