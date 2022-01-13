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https://tr.sputniknews.com/20220113/fatih-altayli-gencler-sizin-yutturdugunuz-dindarligin-karsisinda-ne-varsa-onu-olacaklardir-1052696261.html
Fatih Altaylı: Gençler, sizin yutturduğunuz dindarlığın karşısında ne varsa onu olacaklardır
Fatih Altaylı: Gençler, sizin yutturduğunuz dindarlığın karşısında ne varsa onu olacaklardır
HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, cemaat ve tarikat yurtlarında yapılan baskılarla ilgili iktidarın sessizliğini korumasına tepki göstererek, "Siz bu kafa ile... 13.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-13T12:05+0300
2022-01-13T12:05+0300
türkiye
fatih altaylı
yurt
cemaat
tarikat
enes kara
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Altaylı bugünkü yazısında, 'Gençler deist olmasın da ne olsun' diyerek cemaat ve tarikat yurtlarındaki baskıları gündemine taşıdı."İki tarikat yurdunda iki ölüm. Başka tarikat yurtlarında olan türlü rezalet. Tacizler, tecavüzler, ölümler. Bunlarla ilgili soruşturmaların TBMM’de engellenmesi. Bu engellemelerin kutlanması. ve tabii iktidar tarafının tüm bu yaşananlar karşısındaki sessizliği" diyen Altaylı, durumun 'normalleştirilme' çabasının olduğunu söyledi.Enes Kara'nın gelecek kaygısı ve cemaat yurdunda gördüğü baskılara dayanamadığı için yaşamını son verdiği olaya ilişkin siyasilerin tutumunu da eleştiren Altaylı, "Bir milletvekilinin hiç sıkılmadan, 'Ne var canım herkes intihar edebilir' diyerek hiç üzerine elzem değilken olayı savunması. Şimdi soruyorum size, bu yaşananlar, böyle peş peşe biçimde din kisvesi altına saklanmamış bir vakfın, bir derneğin yurtlarında meydana gelseydi iktidarın yaklaşımı nasıl olurdu" dedi.Altaylı yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:-Ne bileyim, bu intiharlar Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin bir yurdunda, bu tacizler iktidara ait olmayan bir belediyenin sağladığı barınma imkanlarında olsaydı bugün iktidar ne diyor olurdu!Tüm yaşananları en yetkili ağızların ballandıra ballandıra anlattığını, televizyonlarda başka konuların konuşulmadığını, TBMM’de bu yurtlarla ilgili programlar, açık oturumlar düzenlendiğini, TBMM’de bu yurtları araştırmak için komisyonlar kurulduğunu, tüm bakanlıkların meseleyi ayrı ayrı araştırmak için bu yurtlara ve bu yurtları işletenlere müfettişler yolladığını görmez miydik!Kesinlikle görürdük.Ve çok da iyi olurdu. Alkışlardık desteklerdik. Şimdi aynısı istiyoruz zaten.Bu rezaletlerin üzerini örtmeyin. Araştırın, soruşturun. Biz de destekleyelim. Ama biliyorum ki, böyle bir şey yapmayacaksınız. Sonra da ağlaşacaksınız “Bu gençler niye deist oluyor, niye ateist oluyor” diye. Siz bu kafa ile giderseniz, o gençler sonunda satanist olacaklar. Çünkü sizin yutturduğunuz dindarlığın karşısında ne varsa onu olacaklardır. Gençler ahmak değil. Bilesiniz!
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fatih altaylı, yurt, cemaat, tarikat, enes kara

Fatih Altaylı: Gençler, sizin yutturduğunuz dindarlığın karşısında ne varsa onu olacaklardır

12:05 13.01.2022
© FlickrFatih Altaylı
Fatih Altaylı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2022
© Flickr
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HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, cemaat ve tarikat yurtlarında yapılan baskılarla ilgili iktidarın sessizliğini korumasına tepki göstererek, "Siz bu kafa ile giderseniz, o gençler sonunda satanist olacaklar. Çünkü sizin yutturduğunuz dindarlığın karşısında ne varsa onu olacaklardır.Gençler ahmak değil" yorumunda bulundu.
Altaylı bugünkü yazısında, 'Gençler deist olmasın da ne olsun' diyerek cemaat ve tarikat yurtlarındaki baskıları gündemine taşıdı.
"İki tarikat yurdunda iki ölüm. Başka tarikat yurtlarında olan türlü rezalet. Tacizler, tecavüzler, ölümler. Bunlarla ilgili soruşturmaların TBMM’de engellenmesi. Bu engellemelerin kutlanması. ve tabii iktidar tarafının tüm bu yaşananlar karşısındaki sessizliği" diyen Altaylı, durumun 'normalleştirilme' çabasının olduğunu söyledi.
Enes Kara'nın gelecek kaygısı ve cemaat yurdunda gördüğü baskılara dayanamadığı için yaşamını son verdiği olaya ilişkin siyasilerin tutumunu da eleştiren Altaylı, "Bir milletvekilinin hiç sıkılmadan, 'Ne var canım herkes intihar edebilir' diyerek hiç üzerine elzem değilken olayı savunması. Şimdi soruyorum size, bu yaşananlar, böyle peş peşe biçimde din kisvesi altına saklanmamış bir vakfın, bir derneğin yurtlarında meydana gelseydi iktidarın yaklaşımı nasıl olurdu" dedi.
Altaylı yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:
-Ne bileyim, bu intiharlar Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin bir yurdunda, bu tacizler iktidara ait olmayan bir belediyenin sağladığı barınma imkanlarında olsaydı bugün iktidar ne diyor olurdu!
Tüm yaşananları en yetkili ağızların ballandıra ballandıra anlattığını, televizyonlarda başka konuların konuşulmadığını, TBMM’de bu yurtlarla ilgili programlar, açık oturumlar düzenlendiğini, TBMM’de bu yurtları araştırmak için komisyonlar kurulduğunu, tüm bakanlıkların meseleyi ayrı ayrı araştırmak için bu yurtlara ve bu yurtları işletenlere müfettişler yolladığını görmez miydik!Kesinlikle görürdük.
Ve çok da iyi olurdu. Alkışlardık desteklerdik. Şimdi aynısı istiyoruz zaten.
Bu rezaletlerin üzerini örtmeyin. Araştırın, soruşturun. Biz de destekleyelim. Ama biliyorum ki, böyle bir şey yapmayacaksınız. Sonra da ağlaşacaksınız “Bu gençler niye deist oluyor, niye ateist oluyor” diye. Siz bu kafa ile giderseniz, o gençler sonunda satanist olacaklar. Çünkü sizin yutturduğunuz dindarlığın karşısında ne varsa onu olacaklardır. Gençler ahmak değil. Bilesiniz!
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