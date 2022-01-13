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https://tr.sputniknews.com/20220113/fbi-kongre-baskini-sorusturmasinda-asiri-sagci-grubun-liderini-gozaltina-aldi-1052719559.html
FBI, Kongre baskını soruşturmasında aşırı sağcı grubun liderini gözaltına aldı
FBI, Kongre baskını soruşturmasında aşırı sağcı grubun liderini gözaltına aldı
ABD'de 6 Ocak 2021'deki Kongre baskını soruşturmasında Federal Soruşturma Bürosu, 'isyana teşvik eden komplo kurmak' ile suçlanan 'Oath Keepers' isimli aşırı... 13.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-13T23:23+0300
2022-01-13T23:24+0300
dünya
abd
gözaltı
abd adalet bakanlığı
federal soruşturma bürosu (fbi)
oath keepers
kongre baskını
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ABD Adalet Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Washington DC Federal Mahkemesindeki jürinin dün, aralarında 56 yaşındaki Rhodes'un da bulunduğu 11 kişiyi 'isyana teşvik eden komplo kurmak' ile suçladığını duyurdu.Açıklamada, Rhodes'un yanı sıra 63 yaşındaki Edward Vallejo'nun da bugün Arizona eyaletine bağlı Phoenix kentinde gözaltına alındığı vurgulandı.ABD yasalarına göre 'isyana teşvik eden komplo kurma' suçlaması yöneltilen kişiler 20 yıla kadar hapis cezası alabiliyor.ABD'de aşırı sağcı gruplar ve eski ABD Başkanı Donald Trump destekçileri, 6 Ocak 2021'de, 3 Kasım 2020 seçiminin sonuçlarının onaylanması için oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı.Baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmişti. Baskın nedeniyle halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan eski Başkan Trump ise Şubat 2021'de Senatodaki oylamada aklanmıştı.Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, Cumhuriyetçilerin itirazına rağmen bir komite kurmuş ve olayı soruşturmaya başlamıştı.Komite, bugüne kadar Trump'a yakın birçok kişiyi ifadeye çağırmış, bu çağrılara uymayan Trump'ın eski Danışmanı Steve Bannon ve eski Özel Kalemi Mark Meadows ise 'Kongreyi tahkir' ile suçlanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220106/abd-kongresi-baskininin-yildonumu-biden-silahli-ayaklanma-lideri-trump-demokrasiye-tehdittir-dedi-1052475288.html
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abd, gözaltı, abd adalet bakanlığı, federal soruşturma bürosu (fbi), oath keepers, kongre baskını

FBI, Kongre baskını soruşturmasında aşırı sağcı grubun liderini gözaltına aldı

23:23 13.01.2022 (güncellendi: 23:24 13.01.2022)
© AFP 2021 / Brendan SmialowskiABD Kongresi
ABD Kongresi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2022
© AFP 2021 / Brendan Smialowski
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ABD'de 6 Ocak 2021'deki Kongre baskını soruşturmasında Federal Soruşturma Bürosu, 'isyana teşvik eden komplo kurmak' ile suçlanan 'Oath Keepers' isimli aşırı sağcı grubun lideri Steward Rhodes'u gözaltına aldı.
ABD Adalet Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Washington DC Federal Mahkemesindeki jürinin dün, aralarında 56 yaşındaki Rhodes'un da bulunduğu 11 kişiyi 'isyana teşvik eden komplo kurmak' ile suçladığını duyurdu.
Açıklamada, Rhodes'un yanı sıra 63 yaşındaki Edward Vallejo'nun da bugün Arizona eyaletine bağlı Phoenix kentinde gözaltına alındığı vurgulandı.
ABD yasalarına göre 'isyana teşvik eden komplo kurma' suçlaması yöneltilen kişiler 20 yıla kadar hapis cezası alabiliyor.
ABD'de aşırı sağcı gruplar ve eski ABD Başkanı Donald Trump destekçileri, 6 Ocak 2021'de, 3 Kasım 2020 seçiminin sonuçlarının onaylanması için oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı.
Baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmişti. Baskın nedeniyle halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan eski Başkan Trump ise Şubat 2021'de Senatodaki oylamada aklanmıştı.
Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, Cumhuriyetçilerin itirazına rağmen bir komite kurmuş ve olayı soruşturmaya başlamıştı.
Komite, bugüne kadar Trump'a yakın birçok kişiyi ifadeye çağırmış, bu çağrılara uymayan Trump'ın eski Danışmanı Steve Bannon ve eski Özel Kalemi Mark Meadows ise 'Kongreyi tahkir' ile suçlanmıştı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim sonuçlarını tanımayarak bugün başkent Washington DC'de düzenlediği mitingin ardından, Trump taraftarları başkanlık seçim sonuçlarına göre belirlenen delege oylarının sayılıp, sonuçların resmen tescil edileceği oturumun düzenlendiği Kongre binasını bastı. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
DÜNYA
Kongre baskınının yıldönümü: Biden 'İsyan kışkırtıp yalan ağı ören Trump demokrasiye tehdit' dedi
6 Ocak, 17:43
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