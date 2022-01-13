https://tr.sputniknews.com/20220113/fbi-kongre-baskini-sorusturmasinda-asiri-sagci-grubun-liderini-gozaltina-aldi-1052719559.html

FBI, Kongre baskını soruşturmasında aşırı sağcı grubun liderini gözaltına aldı

FBI, Kongre baskını soruşturmasında aşırı sağcı grubun liderini gözaltına aldı

ABD'de 6 Ocak 2021'deki Kongre baskını soruşturmasında Federal Soruşturma Bürosu, 'isyana teşvik eden komplo kurmak' ile suçlanan 'Oath Keepers' isimli aşırı... 13.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-13T23:23+0300

2022-01-13T23:23+0300

2022-01-13T23:24+0300

dünya

abd

gözaltı

abd adalet bakanlığı

federal soruşturma bürosu (fbi)

oath keepers

kongre baskını

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ABD Adalet Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Washington DC Federal Mahkemesindeki jürinin dün, aralarında 56 yaşındaki Rhodes'un da bulunduğu 11 kişiyi 'isyana teşvik eden komplo kurmak' ile suçladığını duyurdu.Açıklamada, Rhodes'un yanı sıra 63 yaşındaki Edward Vallejo'nun da bugün Arizona eyaletine bağlı Phoenix kentinde gözaltına alındığı vurgulandı.ABD yasalarına göre 'isyana teşvik eden komplo kurma' suçlaması yöneltilen kişiler 20 yıla kadar hapis cezası alabiliyor.ABD'de aşırı sağcı gruplar ve eski ABD Başkanı Donald Trump destekçileri, 6 Ocak 2021'de, 3 Kasım 2020 seçiminin sonuçlarının onaylanması için oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı.Baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmişti. Baskın nedeniyle halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan eski Başkan Trump ise Şubat 2021'de Senatodaki oylamada aklanmıştı.Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, Cumhuriyetçilerin itirazına rağmen bir komite kurmuş ve olayı soruşturmaya başlamıştı.Komite, bugüne kadar Trump'a yakın birçok kişiyi ifadeye çağırmış, bu çağrılara uymayan Trump'ın eski Danışmanı Steve Bannon ve eski Özel Kalemi Mark Meadows ise 'Kongreyi tahkir' ile suçlanmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220106/abd-kongresi-baskininin-yildonumu-biden-silahli-ayaklanma-lideri-trump-demokrasiye-tehdittir-dedi-1052475288.html

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abd, gözaltı, abd adalet bakanlığı, federal soruşturma bürosu (fbi), oath keepers, kongre baskını