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https://tr.sputniknews.com/20220113/flyone-armenia-turkiye-2-subattan-itibaren-erivan-istanbul-arasinda-sefer-yapmamiza-izin-verdi-1052685578.html
Flyone Armenia: Türkiye, 2 Şubat'tan itibaren Erivan-İstanbul arasında sefer yapmamıza izin verdi
Flyone Armenia: Türkiye, 2 Şubat'tan itibaren Erivan-İstanbul arasında sefer yapmamıza izin verdi
Flyone Armenia havayolu şirketinin icra kurulu başkanı Aram Ananyan, Türkiye'nin şirkete 2 Şubat'tan itibaren Erivan ile İstanbul arasında sefer yapmasına izin... 13.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-13T01:10+0300
2022-01-13T01:10+0300
dünya
ermenistan
türkiye
sefer
izin
uçuş
flyone armenia
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Ermeni havayolu şirketi Flyone Armenia, 30 Aralık'ta Türk sivil havacılık kurumundan haftada 3 kez İstanbul'a sefer yapmak üzere aldığı izne olumlu yanıt geldiğini açıkladı.Şirketin icra kurulu başkanı Aram Ananyan, Sputnik'e yaptığı açıklamada, "Türk makamları, (Erivan'dan İstanbul'a) uçuşların yapılmasına izin verdi. İlk sefer 2 Şubat'ta yapılacak. Uçuşlar haftada 2 kez gerçekleştirilecek" ifadelerini kullandı.Daha önce Ermenistan Bölgesel Yönetim ve Altyapı Bakanlığı Sözcüsü Sona Harutyunyan da Türk Pegasus Havayolları'nın başkent Erivan'a sefer yapmasına izin verildiğini bildirmişti.Ermenistan ve Türkiye’deki havayolu şirketlerinin karşılıklı uçuş izni başvuruları, iki ülke arasında yeni bir normalleşme süreci için adımların atıldığı bir döneme denk geliyor.İlişkilerde normalleşme sürecine girilmesi de şiddetli çatışmaların ardından Ermenistan güçlerinin 2020 sonunda Karabağ’daki yedi rayondan çekilip bu bölgeleri Azerbaycan’a bırakmasını izliyor.Uluslararası hukuka göre Azerbaycan toprağı olan Karabağ’a Ermenistan askerlerinin girmesini takiben, Türkiye, 1993’te Ermenistan ile tüm sınırlarını kapatmıştı. O dönemden sonra iki ülke arasında normalleşmeye dönük bazı girişimler ortaya koyulmuş olsa da bunlar sonuç vermemişti.
https://tr.sputniknews.com/20220105/disisleri-bakanligi-turkiye-ermenistan-ozel-temsilcileri-toplantisi-14-ocakta-moskovada-yapilacak-1052442429.html
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ermenistan, türkiye, sefer, izin, uçuş, flyone armenia

Flyone Armenia: Türkiye, 2 Şubat'tan itibaren Erivan-İstanbul arasında sefer yapmamıza izin verdi

01:10 13.01.2022
© SputnikYolcu uçağı
Yolcu uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2022
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Flyone Armenia havayolu şirketinin icra kurulu başkanı Aram Ananyan, Türkiye'nin şirkete 2 Şubat'tan itibaren Erivan ile İstanbul arasında sefer yapmasına izin verdiğini duyurdu.
Ermeni havayolu şirketi Flyone Armenia, 30 Aralık'ta Türk sivil havacılık kurumundan haftada 3 kez İstanbul'a sefer yapmak üzere aldığı izne olumlu yanıt geldiğini açıkladı.
Şirketin icra kurulu başkanı Aram Ananyan, Sputnik'e yaptığı açıklamada, "Türk makamları, (Erivan'dan İstanbul'a) uçuşların yapılmasına izin verdi. İlk sefer 2 Şubat'ta yapılacak. Uçuşlar haftada 2 kez gerçekleştirilecek" ifadelerini kullandı.
Daha önce Ermenistan Bölgesel Yönetim ve Altyapı Bakanlığı Sözcüsü Sona Harutyunyan da Türk Pegasus Havayolları'nın başkent Erivan'a sefer yapmasına izin verildiğini bildirmişti.
Ermenistan ve Türkiye’deki havayolu şirketlerinin karşılıklı uçuş izni başvuruları, iki ülke arasında yeni bir normalleşme süreci için adımların atıldığı bir döneme denk geliyor.
İlişkilerde normalleşme sürecine girilmesi de şiddetli çatışmaların ardından Ermenistan güçlerinin 2020 sonunda Karabağ’daki yedi rayondan çekilip bu bölgeleri Azerbaycan’a bırakmasını izliyor.
Uluslararası hukuka göre Azerbaycan toprağı olan Karabağ’a Ermenistan askerlerinin girmesini takiben, Türkiye, 1993’te Ermenistan ile tüm sınırlarını kapatmıştı. O dönemden sonra iki ülke arasında normalleşmeye dönük bazı girişimler ortaya koyulmuş olsa da bunlar sonuç vermemişti.
Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2022
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