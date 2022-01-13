https://tr.sputniknews.com/20220113/fsm-koprusu-rahim-agzi-kanserine-dikkat-cekmek-icin-isiklandirildi-1052691420.html

FSM Köprüsü rahim ağzı kanserine dikkat çekmek için ışıklandırıldı

FSM Köprüsü rahim ağzı kanserine dikkat çekmek için ışıklandırıldı

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, rahim ağzı kanserine dikkati çekmek amacıyla yeşil renkle aydınlatıldı. 13.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-13T09:45+0300

2022-01-13T09:45+0300

2022-01-13T09:45+0300

türkiye

istanbul

ölüm

kadın

hasta

köprü

farkındalık

aydınlatma

rahim ağzı kanseri

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Her yıl ocak ayında rahim ağzı kanseri (serviks kanseri) konusunda birçok farkındalık çalışması yapılıyor.Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan İstanbul'un simge noktalarından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de bu çerçevede ilk kez rahim ağzı kanserine dikkati çekmek için yeşil ışıkla aydınlatıldı.Aydınlatma günün ilk ışıklarına kadar sürdü.

https://tr.sputniknews.com/20211117/dso-rahim-agzi-kanseri-olumlerinin-10da-9u-dusuk-ve-orta-gelirli-ulkelerde-1050889207.html

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istanbul, ölüm, kadın, hasta, köprü, farkındalık, aydınlatma, rahim ağzı kanseri