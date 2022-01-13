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Gamaleya Merkezi: Sputnik V'nin Omicron nedeniyle modifiye edilmesine gerek yok
Gamaleya Merkezi: Sputnik V'nin Omicron nedeniyle modifiye edilmesine gerek yok
Gamaleya Araştırma Merkezi Başkanı Gintsburg, Sputnik V aşısının Pfizer-BioNTech ve Moderna aşılarının aksine Kovid-19'un yeni varyantı Omicron nedeniyle... 13.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-13T00:21+0300
2022-01-13T00:21+0300
koronavirüs
aleksandr gintsburg
koronavirüs aşısı
sputnik v
gamaleya araştırma merkezi
omicron
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Sputnik V aşısını geliştiren Gamaleya Araştırma Merkezi'nin başkanı Aleksandr Gintsburg, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının mevcut aşıları etkisiz kılıp kılmadığına dair değerlendirmede bulundu.Rus basınına konuşan Gintsburg, "Omicron’un ortaya çıkması nedeniyle Sputnik V aşısının yenilenmesine gerek yok. Tavsiyelerimiz aynı; Sputnik V ile aşılanma ve 6 ay sonra Sputnik Light ile yeniden aşılanma" dedi.Daha önce biyoteknoloji şirketi Moderna'nın CEO'su Stefan Bansel, CNBC'ye verdiği demeçte, Omicron varyantına karşı özel bir takviye dozu üzerinde çalıştıklarını belirtirken, Pfizer CEO'su Albert Burla da Omicron’a karşı geliştirdikleri aşının önümüzdeki bahar aylarında hazır olacağını ifade etmişti.Gintsburg, bu şirketlerin Kovid-19’a karşı geliştirdikleri mRNA aşılarının modifiye edilmesi ihtiyacına ilişkin açıklamalarının, bir vektör aşı olan Sputnik V’nin aksine Omicron’a karşı işe yaramadığı gerçeğiyle bağlantılı olduğunu belirterek, Gamaleya Merkezi ve İtalya'daki Lazzaro Spallanzani Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü’nün ortak araştırmalarının da bu gerçeği ortaya koyduğunu kaydetti.Gintsburg, "mRNA aşılarında, 'Vuhan' varyantına karşı iyi çalışan S-proteininin sabit bir konformasyonu (atomların belirli bir konfigürasyona sahip bir moleküldeki uzaysal düzenlenmesi) söz konusu, Sputnik aşısında ise sabit değil, yılan gibi kıvrılıyor. Bu nedenle, Sputnik ile aşılananlarda spesifik antikorların sayısı çok daha fazla, yani daha geniş bir virüs nötralize edici antikor yelpazesi oluşuyor" ifadelerini kullandı.Rusya'da 6 ay içinde gereken toplumsal bağışıklık seviyesine ulaşabilmek için günlük aşılama sayısının şimdikinden yaklaşık 10 kat fazla olması gerektiğine dikkat çeken Ginsburg, şöyle devam etti: "Rusya'da her gün 500-600-700 bin kişi aşılanmalı, aşılanmaları üzerinden 6 ay geçenler yeniden aşılanmalı. Böylece ülkeyi 6 ay içinde Sputnik'in etkili olduğunu gördüğümüz tüm varyantlara karşı koruyabiliriz. Sputnik, hali hazırda virüsün bilinen tüm varyantlarına karşı etkili."
https://tr.sputniknews.com/20211217/putin-sputnik-v-omicron-varyantina-karsi-diger-asilardan-daha-etkili-1051869436.html
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aleksandr gintsburg, koronavirüs aşısı, sputnik v, gamaleya araştırma merkezi, omicron

Gamaleya Merkezi: Sputnik V'nin Omicron nedeniyle modifiye edilmesine gerek yok

00:21 13.01.2022
© Sputnik / Виталий ТимкивSputnik V
Sputnik V - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2022
© Sputnik / Виталий Тимкив
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Gamaleya Araştırma Merkezi Başkanı Gintsburg, Sputnik V aşısının Pfizer-BioNTech ve Moderna aşılarının aksine Kovid-19'un yeni varyantı Omicron nedeniyle modifiye edilmesine gerek olmadığını söyledi.
Sputnik V aşısını geliştiren Gamaleya Araştırma Merkezi'nin başkanı Aleksandr Gintsburg, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının mevcut aşıları etkisiz kılıp kılmadığına dair değerlendirmede bulundu.
Rus basınına konuşan Gintsburg, "Omicron’un ortaya çıkması nedeniyle Sputnik V aşısının yenilenmesine gerek yok. Tavsiyelerimiz aynı; Sputnik V ile aşılanma ve 6 ay sonra Sputnik Light ile yeniden aşılanma" dedi.
Daha önce biyoteknoloji şirketi Moderna'nın CEO'su Stefan Bansel, CNBC'ye verdiği demeçte, Omicron varyantına karşı özel bir takviye dozu üzerinde çalıştıklarını belirtirken, Pfizer CEO'su Albert Burla da Omicron’a karşı geliştirdikleri aşının önümüzdeki bahar aylarında hazır olacağını ifade etmişti.
Gintsburg, bu şirketlerin Kovid-19’a karşı geliştirdikleri mRNA aşılarının modifiye edilmesi ihtiyacına ilişkin açıklamalarının, bir vektör aşı olan Sputnik V’nin aksine Omicron’a karşı işe yaramadığı gerçeğiyle bağlantılı olduğunu belirterek, Gamaleya Merkezi ve İtalya'daki Lazzaro Spallanzani Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü’nün ortak araştırmalarının da bu gerçeği ortaya koyduğunu kaydetti.
Gintsburg, "mRNA aşılarında, 'Vuhan' varyantına karşı iyi çalışan S-proteininin sabit bir konformasyonu (atomların belirli bir konfigürasyona sahip bir moleküldeki uzaysal düzenlenmesi) söz konusu, Sputnik aşısında ise sabit değil, yılan gibi kıvrılıyor. Bu nedenle, Sputnik ile aşılananlarda spesifik antikorların sayısı çok daha fazla, yani daha geniş bir virüs nötralize edici antikor yelpazesi oluşuyor" ifadelerini kullandı.
Rusya'da 6 ay içinde gereken toplumsal bağışıklık seviyesine ulaşabilmek için günlük aşılama sayısının şimdikinden yaklaşık 10 kat fazla olması gerektiğine dikkat çeken Ginsburg, şöyle devam etti: "Rusya'da her gün 500-600-700 bin kişi aşılanmalı, aşılanmaları üzerinden 6 ay geçenler yeniden aşılanmalı. Böylece ülkeyi 6 ay içinde Sputnik'in etkili olduğunu gördüğümüz tüm varyantlara karşı koruyabiliriz. Sputnik, hali hazırda virüsün bilinen tüm varyantlarına karşı etkili."
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2021
KORONAVİRÜS
Putin: Sputnik V, Omicron varyantına karşı diğer aşılardan daha etkili
17 Aralık 2021, 15:58
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