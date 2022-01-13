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Gaziantep FK'de 9 yeni koronavirüs vakası
Gaziantep FK'de 9 yeni koronavirüs vakası
Gaziantep FK'de, 9 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi. Kulüpte daha önce de 5 futbolcunun testi pozitif çıkmıştı. 13.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-13T13:45+0300
2022-01-13T13:45+0300
spor
gaziantep
süper lig
futbol
spor toto süper lig
futbolcu
koronavirüs
kovid-19
türkiye’de kovid-19 salgını
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Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın Beşiktaş'a konuk olacak Gaziantep FK'de 7'si futbolcu 9 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.Kulüp açıklamasına göre, maçı öncesi futbolcu, teknik heyet ve personele yapılan Kovid-19 testlerinde 7 futbolcu, 1 antrenör ve 1 personel pozitif sonuç aldı.Geçen hafta oynanan VavaCars Fatih Karagümrük maçı öncesi yapılan testlerde sonucu pozitif çıkan 5 futbolcudan 3'nün ise negatife döndüğü bildirildi.
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gaziantep, süper lig, futbol, spor toto süper lig, futbolcu, koronavirüs, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını

Gaziantep FK'de 9 yeni koronavirüs vakası

13:45 13.01.2022
© AAGaziantep FK'de 9 pozitif vaka daha
Gaziantep FK'de 9 pozitif vaka daha - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2022
© AA
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Gaziantep FK'de, 9 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi. Kulüpte daha önce de 5 futbolcunun testi pozitif çıkmıştı.
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın Beşiktaş'a konuk olacak Gaziantep FK'de 7'si futbolcu 9 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Kulüp açıklamasına göre, maçı öncesi futbolcu, teknik heyet ve personele yapılan Kovid-19 testlerinde 7 futbolcu, 1 antrenör ve 1 personel pozitif sonuç aldı.
Geçen hafta oynanan VavaCars Fatih Karagümrük maçı öncesi yapılan testlerde sonucu pozitif çıkan 5 futbolcudan 3'nün ise negatife döndüğü bildirildi.
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