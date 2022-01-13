Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220113/gaziantep-fkde-9-yeni-koronavirus-vakasi-1052702540.html
Gaziantep FK'de 9 yeni koronavirüs vakası
Gaziantep FK'de 9 yeni koronavirüs vakası
Gaziantep FK'de, 9 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi. Kulüpte daha önce de 5 futbolcunun testi pozitif çıkmıştı. 13.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-13T13:45+0300
2022-01-13T13:45+0300
2022-01-13T13:45+0300
spor
gaziantep
süper lig
futbol
spor toto süper lig
futbolcu
koronavirüs
kovid-19
türkiye’de kovid-19 salgını
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0d/1052702515_0:0:1199:674_1920x0_80_0_0_a7c3062dc479b71375241b52bfac55ba.jpg
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın Beşiktaş'a konuk olacak Gaziantep FK'de 7'si futbolcu 9 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.Kulüp açıklamasına göre, maçı öncesi futbolcu, teknik heyet ve personele yapılan Kovid-19 testlerinde 7 futbolcu, 1 antrenör ve 1 personel pozitif sonuç aldı.Geçen hafta oynanan VavaCars Fatih Karagümrük maçı öncesi yapılan testlerde sonucu pozitif çıkan 5 futbolcudan 3'nün ise negatife döndüğü bildirildi.
gaziantep
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0d/1052702515_121:0:1020:674_1920x0_80_0_0_77521916b628589da2faee05f684d3eb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
gaziantep, süper lig, futbol, spor toto süper lig, futbolcu, koronavirüs, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını
Gaziantep FK'de 9 yeni koronavirüs vakası
Gaziantep FK'de, 9 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi. Kulüpte daha önce de 5 futbolcunun testi pozitif çıkmıştı.
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın Beşiktaş'a konuk olacak Gaziantep FK'de 7'si futbolcu 9 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Kulüp açıklamasına göre, maçı öncesi futbolcu, teknik heyet ve personele yapılan Kovid-19 testlerinde 7 futbolcu, 1 antrenör ve 1 personel pozitif sonuç aldı.
Geçen hafta oynanan VavaCars Fatih Karagümrük maçı öncesi yapılan testlerde sonucu pozitif çıkan 5 futbolcudan 3'nün ise negatife döndüğü bildirildi.