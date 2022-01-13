https://tr.sputniknews.com/20220113/gaziantep-fkde-9-yeni-koronavirus-vakasi-1052702540.html

Gaziantep FK'de 9 yeni koronavirüs vakası

Gaziantep FK'de 9 yeni koronavirüs vakası

Gaziantep FK'de, 9 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi. Kulüpte daha önce de 5 futbolcunun testi pozitif çıkmıştı. 13.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-13T13:45+0300

2022-01-13T13:45+0300

2022-01-13T13:45+0300

spor

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futbol

spor toto süper lig

futbolcu

koronavirüs

kovid-19

türkiye’de kovid-19 salgını

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Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın Beşiktaş'a konuk olacak Gaziantep FK'de 7'si futbolcu 9 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.Kulüp açıklamasına göre, maçı öncesi futbolcu, teknik heyet ve personele yapılan Kovid-19 testlerinde 7 futbolcu, 1 antrenör ve 1 personel pozitif sonuç aldı.Geçen hafta oynanan VavaCars Fatih Karagümrük maçı öncesi yapılan testlerde sonucu pozitif çıkan 5 futbolcudan 3'nün ise negatife döndüğü bildirildi.

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gaziantep, süper lig, futbol, spor toto süper lig, futbolcu, koronavirüs, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını