https://tr.sputniknews.com/20220113/girit-cevresindeki-sondaj-calismalarini-askiya-alindi-1052687983.html

Girit çevresindeki sondaj çalışmaları askıya alındı

Girit çevresindeki sondaj çalışmaları askıya alındı

Yunanistan'a bağlı Girit adası çevresindeki sismik araştırmalar ve sondaj çalışmalarının dondurulacağı duyuruldu. 13.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-13T04:02+0300

2022-01-13T04:02+0300

2022-01-13T04:02+0300

dünya

yunanistan

total

girit

exxon mobil

sondaj

eastmed

sismik arama

hellenic petroleum

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103939/83/1039398373_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6447e6dd764e5f3d1ca4dbbdf720490d.jpg

Yunan basınında yer alan haberlere göre Total Energies, Exxon Mobil ve Hellenic Petroleum ortak girişimi, Girit çevresindeki sismik araştırmaları ve sondaj çalışmalarını askıya aldı.Total Energies'in Helenik Hidrokarbon Kaynakları İşletmesine gönderdiği yıllık plana göre, ocak-şubat aylarında bölgede sismik araştırma öngörülmediği belirtildi.Gelişmelerin zamanlamasına dikkati çekilerek, ABD'nin, Doğu Akdeniz Boru Hattına (EastMed) verdiği desteği geri çektiği hatırlatıldı.Yunan basınının son günlerde hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberlerde, ABD'nin, Doğu Akdeniz Doğalgaz Boru Hattına ilişkin çekincelerini gayriresmi bir yazı ile (non paper) Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs'a ilettiği bildirilmişti.ABD'nin dile getirdiği çekinceler arasında projenin ekonomik açıdan sürdürülebilir olmaması ve çevresel hassasiyetlere uzak olması gösterilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220112/abdnin-eastmed-projesinden-u-donusu-yapmasi-projenin-elverissiz-ve-siyasi-oldugu-gosteriyor-1052680564.html

yunanistan

girit

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

yunanistan, total, girit, exxon mobil, sondaj, eastmed, sismik arama, hellenic petroleum