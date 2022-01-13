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Girit çevresindeki sondaj çalışmaları askıya alındı
Girit çevresindeki sondaj çalışmaları askıya alındı
Yunanistan'a bağlı Girit adası çevresindeki sismik araştırmalar ve sondaj çalışmalarının dondurulacağı duyuruldu. 13.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-13T04:02+0300
2022-01-13T04:02+0300
dünya
yunanistan
total
girit
exxon mobil
sondaj
eastmed
sismik arama
hellenic petroleum
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Yunan basınında yer alan haberlere göre Total Energies, Exxon Mobil ve Hellenic Petroleum ortak girişimi, Girit çevresindeki sismik araştırmaları ve sondaj çalışmalarını askıya aldı.Total Energies'in Helenik Hidrokarbon Kaynakları İşletmesine gönderdiği yıllık plana göre, ocak-şubat aylarında bölgede sismik araştırma öngörülmediği belirtildi.Gelişmelerin zamanlamasına dikkati çekilerek, ABD'nin, Doğu Akdeniz Boru Hattına (EastMed) verdiği desteği geri çektiği hatırlatıldı.Yunan basınının son günlerde hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberlerde, ABD'nin, Doğu Akdeniz Doğalgaz Boru Hattına ilişkin çekincelerini gayriresmi bir yazı ile (non paper) Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs'a ilettiği bildirilmişti.ABD'nin dile getirdiği çekinceler arasında projenin ekonomik açıdan sürdürülebilir olmaması ve çevresel hassasiyetlere uzak olması gösterilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220112/abdnin-eastmed-projesinden-u-donusu-yapmasi-projenin-elverissiz-ve-siyasi-oldugu-gosteriyor-1052680564.html
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yunanistan, total, girit, exxon mobil, sondaj, eastmed, sismik arama, hellenic petroleum

Girit çevresindeki sondaj çalışmaları askıya alındı

04:02 13.01.2022
© AP Photo / Petros KaradjiasDoğu Akdeniz, sondaj
Doğu Akdeniz, sondaj - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2022
© AP Photo / Petros Karadjias
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Yunanistan'a bağlı Girit adası çevresindeki sismik araştırmalar ve sondaj çalışmalarının dondurulacağı duyuruldu.
Yunan basınında yer alan haberlere göre Total Energies, Exxon Mobil ve Hellenic Petroleum ortak girişimi, Girit çevresindeki sismik araştırmaları ve sondaj çalışmalarını askıya aldı.
Total Energies'in Helenik Hidrokarbon Kaynakları İşletmesine gönderdiği yıllık plana göre, ocak-şubat aylarında bölgede sismik araştırma öngörülmediği belirtildi.
Gelişmelerin zamanlamasına dikkati çekilerek, ABD'nin, Doğu Akdeniz Boru Hattına (EastMed) verdiği desteği geri çektiği hatırlatıldı.
Yunan basınının son günlerde hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberlerde, ABD'nin, Doğu Akdeniz Doğalgaz Boru Hattına ilişkin çekincelerini gayriresmi bir yazı ile (non paper) Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs'a ilettiği bildirilmişti.
ABD'nin dile getirdiği çekinceler arasında projenin ekonomik açıdan sürdürülebilir olmaması ve çevresel hassasiyetlere uzak olması gösterilmişti.
Yunanistan'ın başkenti Atina'da Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail arasında Eastmed (Doğu Akdeniz doğal gaz boru hattı) projesinin inşası için anlaşma imzalandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2022
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‘ABD’nin EastMed projesinden ‘U dönüşü’ yapması projenin elverişsiz ve siyasi olduğu gösteriyor’
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