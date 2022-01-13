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Hamas'tan İsrail'e 'katil Siyonist yunuslar' suçlaması
Hamas'tan İsrail'e 'katil Siyonist yunuslar' suçlaması
Filistin merkezli Hamas örgütü, Gazze açıklarında silahlarla donatılmış bir yunus tespit ettiklerini belirterek İsrail'i 'katil Siyonist yunusları devreye... 13.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-13T13:11+0300
2022-01-13T14:15+0300
dünya
israil
filistin
hamas
izzeddin el-kassam tugayları
yunus
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i24 News'in haberine göre, Hamas'a bağlı Kassam Tugayları'nın yayınladığı bir videoda, geçtiğimiz mayıs ayındaki çatışmalar sırasında öldürülen bir Hamas mensubunun katil bir yunusa rastladığı iddia edildi. İddiaya göre söz konusu yunus, İsrail tarafından silahlı bir cihazla donatıldı. Yayınlanan videoda yunusa ait olduğu ileri sürülen bir koşum takımı da sergilendi.Deniz analisti yazar HI Sutton, yunusa giydirilen koşum takımının emniyet kemerine mızraklı tüfek benzeri bir cihaz takılmış gibi göründüğünü söyleyerek, iddia her ne kadar doğrulanmamış olsa da "İsrail donanmasının bir deniz memelileri programına sahip olması ihtimalinin makul olduğunu" ifade etti.Long War Journal'ın araştırma analisti Joe Truzman da konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Hamas’ın yayınlarına göre, katil Siyonist yunuslar var” dedi.
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israil, filistin, hamas, izzeddin el-kassam tugayları, yunus

Hamas'tan İsrail'e 'katil Siyonist yunuslar' suçlaması

13:11 13.01.2022 (güncellendi: 14:15 13.01.2022)
© Bobby YipYunus
Yunus - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2022
© Bobby Yip
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Filistin merkezli Hamas örgütü, Gazze açıklarında silahlarla donatılmış bir yunus tespit ettiklerini belirterek İsrail'i 'katil Siyonist yunusları devreye sokmakla suçladı.
i24 News'in haberine göre, Hamas'a bağlı Kassam Tugayları'nın yayınladığı bir videoda, geçtiğimiz mayıs ayındaki çatışmalar sırasında öldürülen bir Hamas mensubunun katil bir yunusa rastladığı iddia edildi.
İddiaya göre söz konusu yunus, İsrail tarafından silahlı bir cihazla donatıldı. Yayınlanan videoda yunusa ait olduğu ileri sürülen bir koşum takımı da sergilendi.
Deniz analisti yazar HI Sutton, yunusa giydirilen koşum takımının emniyet kemerine mızraklı tüfek benzeri bir cihaz takılmış gibi göründüğünü söyleyerek, iddia her ne kadar doğrulanmamış olsa da "İsrail donanmasının bir deniz memelileri programına sahip olması ihtimalinin makul olduğunu" ifade etti.
Long War Journal'ın araştırma analisti Joe Truzman da konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Hamas’ın yayınlarına göre, katil Siyonist yunuslar var” dedi.
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