https://tr.sputniknews.com/20220113/hamas-israili-gazze-aciklarina-katil-siyonist-yunuslar-konuslandirmakla-sucladi-1052700488.html

Hamas'tan İsrail'e 'katil Siyonist yunuslar' suçlaması

Hamas'tan İsrail'e 'katil Siyonist yunuslar' suçlaması

Filistin merkezli Hamas örgütü, Gazze açıklarında silahlarla donatılmış bir yunus tespit ettiklerini belirterek İsrail'i 'katil Siyonist yunusları devreye... 13.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-13T13:11+0300

2022-01-13T13:11+0300

2022-01-13T14:15+0300

dünya

israil

filistin

hamas

izzeddin el-kassam tugayları

yunus

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i24 News'in haberine göre, Hamas'a bağlı Kassam Tugayları'nın yayınladığı bir videoda, geçtiğimiz mayıs ayındaki çatışmalar sırasında öldürülen bir Hamas mensubunun katil bir yunusa rastladığı iddia edildi. İddiaya göre söz konusu yunus, İsrail tarafından silahlı bir cihazla donatıldı. Yayınlanan videoda yunusa ait olduğu ileri sürülen bir koşum takımı da sergilendi.Deniz analisti yazar HI Sutton, yunusa giydirilen koşum takımının emniyet kemerine mızraklı tüfek benzeri bir cihaz takılmış gibi göründüğünü söyleyerek, iddia her ne kadar doğrulanmamış olsa da "İsrail donanmasının bir deniz memelileri programına sahip olması ihtimalinin makul olduğunu" ifade etti.Long War Journal'ın araştırma analisti Joe Truzman da konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Hamas’ın yayınlarına göre, katil Siyonist yunuslar var” dedi.

israil

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israil, filistin, hamas, izzeddin el-kassam tugayları, yunus