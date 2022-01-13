Hamas'tan İsrail'e 'katil Siyonist yunuslar' suçlaması

i24 News'in haberine göre, Hamas'a bağlı Kassam Tugayları'nın yayınladığı bir videoda, geçtiğimiz mayıs ayındaki çatışmalar sırasında öldürülen bir Hamas mensubunun katil bir yunusa rastladığı iddia edildi. İddiaya göre söz konusu yunus, İsrail tarafından silahlı bir cihazla donatıldı. Yayınlanan videoda yunusa ait olduğu ileri sürülen bir koşum takımı da sergilendi.Deniz analisti yazar HI Sutton, yunusa giydirilen koşum takımının emniyet kemerine mızraklı tüfek benzeri bir cihaz takılmış gibi göründüğünü söyleyerek, iddia her ne kadar doğrulanmamış olsa da "İsrail donanmasının bir deniz memelileri programına sahip olması ihtimalinin makul olduğunu" ifade etti.Long War Journal'ın araştırma analisti Joe Truzman da konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Hamas’ın yayınlarına göre, katil Siyonist yunuslar var” dedi.
Filistin merkezli Hamas örgütü, Gazze açıklarında silahlarla donatılmış bir yunus tespit ettiklerini belirterek İsrail'i 'katil Siyonist yunusları devreye sokmakla suçladı.
i24 News'in haberine göre, Hamas'a bağlı Kassam Tugayları'nın yayınladığı bir videoda, geçtiğimiz mayıs ayındaki çatışmalar sırasında öldürülen bir Hamas mensubunun katil bir yunusa rastladığı iddia edildi.
İddiaya göre söz konusu yunus, İsrail tarafından silahlı bir cihazla donatıldı. Yayınlanan videoda yunusa ait olduğu ileri sürülen bir koşum takımı da sergilendi.
Deniz analisti yazar HI Sutton, yunusa giydirilen koşum takımının emniyet kemerine mızraklı tüfek benzeri bir cihaz takılmış gibi göründüğünü söyleyerek, iddia her ne kadar doğrulanmamış olsa da "İsrail donanmasının bir deniz memelileri programına sahip olması ihtimalinin makul olduğunu" ifade etti.
Long War Journal'ın araştırma analisti Joe Truzman da konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Hamas’ın yayınlarına göre, katil Siyonist yunuslar var” dedi.
Killer Zionist dolphins exist, according to a Hamas publication. Abu Hamza explains that a member of Hamas' Frogman unit who was killed by Israel during the May conflict found the killer dolphin. The device the alleged killer dolphin was wearing is shown in the publication. pic.twitter.com/gvAyynO3YT