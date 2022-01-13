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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan İSKİ'nin KDV açıklamasına yanıt: Gerçeği yansıtmamaktadır
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan İSKİ'nin KDV açıklamasına yanıt: Gerçeği yansıtmamaktadır
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İSKİ'nin internet sitesinde yer alan 'Faturalara Yansıtılan KDV Farkı Hakkında Açıklama' duyurusunda yer... 13.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-13T20:34+0300
2022-01-13T20:34+0300
türkiye
su
katma değer vergisi (kdv)
istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski)
hazine ve maliye bakanlığı
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün ( İski ) internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden bugün yapılan "Faturalara yansıtılan KDV farkı hakkında açıklama" duyurusunda yer alan hususların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.Bakanlığın Twitter hesabına yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://tr.sputniknews.com/20220113/iski-5-yildir-eksik-yazilan-kdvleri-faturalara-yansitacak-1052707026.html
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su, katma değer vergisi (kdv), istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski), hazine ve maliye bakanlığı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan İSKİ'nin KDV açıklamasına yanıt: Gerçeği yansıtmamaktadır

20:34 13.01.2022
© AAHazine ve Maliye Bakanlığı
Hazine ve Maliye Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2022
© AA
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İSKİ'nin internet sitesinde yer alan 'Faturalara Yansıtılan KDV Farkı Hakkında Açıklama' duyurusunda yer alan hususlar gerçeği yansıtmamaktadır." ifadeleri yer aldı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün ( İski ) internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden bugün yapılan "Faturalara yansıtılan KDV farkı hakkında açıklama" duyurusunda yer alan hususların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
Bakanlığın Twitter hesabına yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
" İski'nin internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden bugün yapılan 'Faturalara yansıtılan KDV farkı hakkında açıklama' duyurusunda yer alan hususlar gerçeği yansıtmamaktadır. 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun uygulanmasına ilişkin mevzuat hükümleri öteden beri mükellefler arasında ayrım yapmaksızın uygulanmakta olup ilgili mevzuat kapsamında İSKİ'ye özgü bir uygulama bulunmamaktadır."
Mutfak, musluk, su - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2022
EKONOMİ
İSKİ 5 yıldır eksik yazılan KDV'leri faturalara yansıtacak
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