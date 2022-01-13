https://tr.sputniknews.com/20220113/hdpli-sancar-akpnin-tesvikiyle-on-binlerce-insan-pkk-uyesi-yakinlarini-gorme-imkani-elde-etmisti-1052709016.html

HDP'li Sancar: AKP'nin teşvikiyle on binlerce insan, PKK üyesi yakınlarını görme imkanı elde etmişti

HDP'li Sancar: AKP'nin teşvikiyle on binlerce insan, PKK üyesi yakınlarını görme imkanı elde etmişti

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, TİP, SOL Parti, TKP, TÖP, Halkevleri ve SMF ile ittifak görüşmeleri gerçekleştirdiklerini açıkladı. HDP milletvekili Semra... 13.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-13T16:14+0300

2022-01-13T16:14+0300

2022-01-13T16:23+0300

politika

hdp

mithat sancar

semra güzel

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Sancar ayrıca cemaat yurdunda kalan üniversite öğrencisi Enes Kara’nın intihar etmesi ve cemaat yurtlarının kapatılması tartışmalarını da değerlendirirken, “Vakıf, cemaat gibi kuruluşların öğrenci yurdu işletmesini doğru bulmuyoruz” ifadesini kullandı.Diken'den Altan Sancar'ın sorularını yanıtlayan Sancar, Semra Güzel'in bir PKK'lı ile fotoğrafları hakkında, "Semra Güzel arkadaşımız konuyla ilgili ayrıntılı bir açıklama yaptı. Bu açıklamanın insani, siyasi boyutları var. Bu fotoğraflar 2014 yılında çekilmiştir; ki o dönemde çözüm süreci devam etmektedir. Süreç devam ederken bizatihi AKP iktidarının teşvikiyle binlerce, on binlerce insan PKK üyesi çocuklarını, yakınlarını, sevdiklerini görme imkanını elde etmişlerdi. Bunun altyapısını da yolunu da hazırlayan taraflardan en önemlisi iktidarın kendisiydi. Aileler için görüşme çadırlarının kurulduğu bir dönemden söz ediyoruz. Bunun Kandil çevresinde de yapıldığını herkes basit bir araştırmayla ortaya çıkarabilir. Sadece Kandil’de değil, Türkiye’de de aynısı yapıldı. Böyle bir döneme ait fotoğrafların, üstelik hikâyesi gayet insani ve samimi bir şekilde anlatılmışken, HDP’ye karşı bir operasyon malzemesi yapılması açık bir riyakârlıktır" ifadesini kullandı.Sancar, HDP'nin Millet İttifakı'nda olup olmayacağına yönelik soruya ise, "Parlamento seçimleri için böyle bir ittifakta yer almamızın gereği de faydası da isabeti de yok. Yani bizim ilkelerimiz ve hedeflerimiz çerçevesinde böyle bir ittifakta yer almayı doğru bulmuyoruz. Bunu da çeşitli vesilelerle defalarca açıkladık" yanıtını verdi.Sancar, ayrıca ittifak konusunda şöyle konuştu:"Bizim bir ittifak arayışımız var. En geniş adıyla bu ittifakı ‘Demokrasi İttifakı’ şeklinde adlandırıyoruz. Biz demokrasi ittifakı hedefimizi kongremizden önce toplanan konferans sürecinde de ve hemen sonrasında gerçekleşen kongremizde de karara bağlamıştık.Biz ittifakı en geniş çevrelere yaymak istiyoruz. Bütün mağdurları, bütün ezilenleri ötekileştirenleri kapsayacak bir ittifak olmasını istiyoruz. Yani sadece sol sosyalist güçlerle sınırlı bir ittifak değildir bizim kastettiğimiz.Bütün çevrelerle görüşmelerimiz devam ediyor. Sol sosyalist partilerle de özel görüşme yapmak üzere görevlendirdiğimiz bir heyetimiz var. Süreç devam ediyor. Eğer bu süreç olgunluk kazanarak hızlanırsa önümüzdeki günlerde bu güçlerle bir ortak toplantı yapmayı da gündemimizde tutuyoruz.Şu an altı parti ve iki oluşum var. Bunlar; Emek Partisi (EMEP), Türkiye İşçi Partisi (TİP), SOL Parti, Türkiye Komünist Partisi (TKP), Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP), Halkevleri ve Sosyalist Meclisler Federasyonu’dur (SMF). Bu güçlerle sistemli görüşmeler yürütüyoruz. Hiçbir partiyi dışarıda bırakan bir yaklaşıma veya ön yargıya sahip değiliz."

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hdp, mithat sancar, semra güzel