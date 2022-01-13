https://tr.sputniknews.com/20220113/hull-cityi-satin-alan-acun-ilicali-yeni-hedefini-acikladi-devrim-niteliginde-bir-projem-var-1052700944.html

Hull City'i satın alan Acun Ilıcalı yeni hedefini açıkladı: ‘Devrim niteliğinde bir projem var'

Hull City'i satın alan Acun Ilıcalı yeni hedefini açıkladı: ‘Devrim niteliğinde bir projem var'

İngiltere Championship ekibi Hull City'yi satın alan Acun Ilıcalı, İngiliz basınına konuştu. Hedefinin Premier Lig olduğunu belirten Ilıcalı, futbol tarihinde... 13.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-13T13:20+0300

2022-01-13T13:20+0300

2022-01-13T13:20+0300

spor

acun ilıcalı

hull city

premier lig

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Hull City'yi 30 milyon pound karşılığında satın alan Acun Ilıcalı, İngiltere'deki ilk geniş röportajını DailyMail'den David Coverdale'e verdi. Uluslararası turnuvalarda İngiltere'yi desteklediğini söyleyerek söze başlayan Acun Ilıcalı'nın açıklamaları şu şekilde: 'Bir sonraki Lecister City olmaya adayız'"Buraya para kazanmak için gelmedim. Planlarımda 'Ne kadar kazanırım' diye bir şey yok. Premier Lig'e çıkmak için en pahalı değil ama en doğru transferleri yapacağız. Taraftarlar da Premier Lig'e geri dönmek istiyorsa hep birlikte çalışacağız. Taraftarlar kulübün önemli bir parçası. Taraftarları da oyuna dahil edecek, futbol tarihinde örneği görülmemiş bir devrimin hayalini kuruyorum. Bu planı şimdilik saklı tutmak isterim.Hull City taraftarlarının güzel ülkemde, Türkiye'de tatil yapabilecekleri planlar yapıyoruz. Türkiye'deki insanlar futbol hastası, İngiltere futbolunu da çok seviyorlar. Benim satın almam sonrasında Hull City'ye de büyük bir ilgi oluşmuş durumda. Bunlar daha başlangıç. İleride torunlarımıza Hull City ile Türkler arasındaki bu bağı gururla anlatacağız."

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acun ilıcalı, hull city, premier lig