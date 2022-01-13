Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220113/hull-cityi-satin-alan-acun-ilicali-yeni-hedefini-acikladi-devrim-niteliginde-bir-projem-var-1052700944.html
Hull City'i satın alan Acun Ilıcalı yeni hedefini açıkladı: ‘Devrim niteliğinde bir projem var'
Hull City'i satın alan Acun Ilıcalı yeni hedefini açıkladı: ‘Devrim niteliğinde bir projem var'
İngiltere Championship ekibi Hull City'yi satın alan Acun Ilıcalı, İngiliz basınına konuştu. Hedefinin Premier Lig olduğunu belirten Ilıcalı, futbol tarihinde... 13.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-13T13:20+0300
2022-01-13T13:20+0300
spor
acun ilıcalı
hull city
premier lig
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104227/02/1042270286_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_bb6eef372678f840810291fc72b820b4.jpg
Hull City'yi 30 milyon pound karşılığında satın alan Acun Ilıcalı, İngiltere'deki ilk geniş röportajını DailyMail'den David Coverdale'e verdi. Uluslararası turnuvalarda İngiltere'yi desteklediğini söyleyerek söze başlayan Acun Ilıcalı'nın açıklamaları şu şekilde: 'Bir sonraki Lecister City olmaya adayız'"Buraya para kazanmak için gelmedim. Planlarımda 'Ne kadar kazanırım' diye bir şey yok. Premier Lig'e çıkmak için en pahalı değil ama en doğru transferleri yapacağız. Taraftarlar da Premier Lig'e geri dönmek istiyorsa hep birlikte çalışacağız. Taraftarlar kulübün önemli bir parçası. Taraftarları da oyuna dahil edecek, futbol tarihinde örneği görülmemiş bir devrimin hayalini kuruyorum. Bu planı şimdilik saklı tutmak isterim.Hull City taraftarlarının güzel ülkemde, Türkiye'de tatil yapabilecekleri planlar yapıyoruz. Türkiye'deki insanlar futbol hastası, İngiltere futbolunu da çok seviyorlar. Benim satın almam sonrasında Hull City'ye de büyük bir ilgi oluşmuş durumda. Bunlar daha başlangıç. İleride torunlarımıza Hull City ile Türkler arasındaki bu bağı gururla anlatacağız."
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104227/02/1042270286_252:0:1452:900_1920x0_80_0_0_4ca3ac2355466741546c53d315229b0c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
acun ilıcalı, hull city, premier lig

Hull City'i satın alan Acun Ilıcalı yeni hedefini açıkladı: ‘Devrim niteliğinde bir projem var'

13:20 13.01.2022
© AAAcun Ilıcalı
Acun Ilıcalı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2022
© AA
Abone ol
İngiltere Championship ekibi Hull City'yi satın alan Acun Ilıcalı, İngiliz basınına konuştu. Hedefinin Premier Lig olduğunu belirten Ilıcalı, futbol tarihinde görülmemiş bir projesi olduğunu belirterek, "Amacımız ilk 6'ya oynamak olacak. Hull City'nin Leicester City'den eksik bir yanı olduğunu düşünmüyorum" dedi.
Hull City'yi 30 milyon pound karşılığında satın alan Acun Ilıcalı, İngiltere'deki ilk geniş röportajını DailyMail'den David Coverdale'e verdi.
Uluslararası turnuvalarda İngiltere'yi desteklediğini söyleyerek söze başlayan Acun Ilıcalı'nın açıklamaları şu şekilde:

"1990 Dünya Kupası'nda İngiltere'nin başarısını çok iyi hatırlıyorum. Gascoigne ve Lineker'li kadro... O dönemki marşı bile ezbere biliyorum. İngiliz futboluna her zaman ayrı bir sevgim oldu. Bir takım sahibi olmak benim hayalimdi. Maddi imkanım oluşunca İngiltere'den takım almaya karar verdim. İngiliz futbolunun damarlarımdaki kana karışmasını istiyordum."

'Bir sonraki Lecister City olmaya adayız'

"Başarının bir yılda geleceğini söyleyemem ama gelecek sezondan itibaren yüksek bir konsantrasyonla Premier Lig'e yükseleceğimizi düşünüyorum. İlk hedefimiz bu. Premier Lig'e çıkarsak düşmeye aday takımlardan olmayacağız. Amacımız ilk 6'ya oynamak olacak. Hull City'nin Leicester City'den eksik bir yanı olduğunu düşünmüyorum. Leicester'ın geçtiğimiz yıllardaki performansını takdir ediyorum. Bir sonraki Leicester City olmaya adayız. Hull City olarak kupalar kazanma potansiyeline sahibiz."
"Buraya para kazanmak için gelmedim. Planlarımda 'Ne kadar kazanırım' diye bir şey yok. Premier Lig'e çıkmak için en pahalı değil ama en doğru transferleri yapacağız. Taraftarlar da Premier Lig'e geri dönmek istiyorsa hep birlikte çalışacağız. Taraftarlar kulübün önemli bir parçası. Taraftarları da oyuna dahil edecek, futbol tarihinde örneği görülmemiş bir devrimin hayalini kuruyorum. Bu planı şimdilik saklı tutmak isterim.
Hull City taraftarlarının güzel ülkemde, Türkiye'de tatil yapabilecekleri planlar yapıyoruz. Türkiye'deki insanlar futbol hastası, İngiltere futbolunu da çok seviyorlar. Benim satın almam sonrasında Hull City'ye de büyük bir ilgi oluşmuş durumda. Bunlar daha başlangıç. İleride torunlarımıza Hull City ile Türkler arasındaki bu bağı gururla anlatacağız."
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
14:34Rusya: ABD ve NATO’daki müttefikleri güvenlik garantisi taleplerimizi karşılamaya hazırlıklı değil
14:31Lugansk: Ukrayna ordusu, Donbass'ta AGİT Misyonu'na ait İHA'ların sinyalini kesmeye çalıştı
14:30Çiftçinin maliyet ve kuraklık kaygısı: Bu tablo devam ederse yoksulun yemeği ejder meyvesi gibi olur
14:23İstanbul’da sahte alkol operasyonu: Seyyar satış yapan 'doktor' lakaplı satıcı yakalandı
14:13Twitter, Leman Sam'ın tweetini sildi
14:07Bitcoin'de yükseliş: 43 bin doları açtı
14:03BOTAŞ Genel Müdürü'nden 'tarifeli doğal gaz' açıklaması: 2.5 milyar metreküp tasarruf hedefliyoruz
14:01Sokak köpeğini tüfekle vuran kişiye 1286 lira ceza verildi
13:59Machine Gun Kelly ile nişanlanan Megan Fox: Birbirimizin kanını içtik
13:53KGAÖ Genel Sekreteri: Barış güçlerimiz Kazakistan’dan zamanında çekilecek
13:53Bakan Karaismailoğlu: Türkiye'yi şaha kaldırıyoruz
13:52Kaynak Holding’in eski mali işler koordinatörü yakalandı
13:45Gaziantep FK'de 9 yeni koronavirüs vakası
13:45Brezilya'da aşırı yağışlar nedeniyle baraj taştı
13:37Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye ettiği bisikleti çaldılar
13:35Beşiktaş Başkanı Çebi: Ceyhun Kazancı sportif direktörümüz, Önder Karaveli de teknik direktörümüz
13:30Domuz hücreleri ile deniz aslanının epilepsisi tedavi edildi
13:26Eski eşini yanıcı madde dökerek yakmıştı: 'Borç verdiğim parayı geri vermedi'
13:22Doç. Dr. Şahin: Metaverse'de arsa almak için henüz erken
13:20Hull City'i satın alan Acun Ilıcalı yeni hedefini açıkladı: ‘Devrim niteliğinde bir projem var'