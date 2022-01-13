https://tr.sputniknews.com/20220113/iletisim-baskanligindan-dolandiricilara-karsi-uyari-1052683971.html

İletişim Başkanlığı'ndan dolandırıcılara karşı uyarı

İletişim Başkanlığı'ndan dolandırıcılara karşı uyarı

İletişim Başkanlığı, kurumun adı ve logosu kullanılarak vatandaşların kişisel verileri ve kredi kartı bilgilerinin talep edildiği herhangi bir girişimin... 13.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-13T00:17+0300

2022-01-13T00:17+0300

2022-01-13T00:17+0300

türkiye

dolandırıcılık

kişisel veri

kredi kartı

iletişim başkanlığı

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İletişim Başkanlığı, kurumun adı ve logosu kullanılarak dolandırıcılık girişiminde bulunanlara karşı uyarı yaptı. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İletişim Başkanlığı olarak kurumumuzun adı ve logosu kullanılarak kişisel verilerinizin ve kredi kartı bilgilerinizin talep edildiği herhangi bir girişimimiz yoktur. Güvenliğiniz için bu yönde aldığınız uyarı ve mesajlara itibar etmeyiniz" sözlerine yer verildi.

türkiye

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dolandırıcılık, kişisel veri, kredi kartı, iletişim başkanlığı