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'Turkey değil Türkiye': İletişim Başkanlığı'ndan 'Hello Türkiye' kampanyası
'Turkey değil Türkiye': İletişim Başkanlığı'ndan 'Hello Türkiye' kampanyası
İletişim Başkanlığı ülkenin ulusal ve uluslararası isminin 'Türkiye' olarak kullanımını, uluslararası mecralarda daha etkin bir şekilde duyurmak amacıyla... 13.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-13T14:48+0300
2022-01-13T14:59+0300
cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı
türkiye
türkiye
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Türkiye markasını güçlendirme çalışmaları kapsamında hazırlanan kampanya tanıtım videosu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.Tanıtım videosunda, Türkiye'nin farklı yerlerindeki yabancı turistlerin kendi telaffuzlarıyla 'Hello Türkiye' diyerek mesajlarını gönderdiği görüntüler yer aldı. Kampanya ile sosyal medya üzerinden yabancıların Türkiye’nin adının farklı dillerdeki kullanımlarının önüne geçerek, 'Türkiye' ibaresinin kullanımını amaçlanıyor. Bu kapsamda İletişim Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren yurt dışı basın müşavirleri de kampanyanın duyurulması için çeşitli çalışmalar yapıyor.‘Türkiye Marka Ofisi oluşturacağız’İletişim Başkanı Fahrettin Altun, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, aralık ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Türkiye'nin adının uluslararası mecralarda sadece 'Türkiye' olarak kullanılmasına yönelik genelgenin yayımlandığını hatırlatarak, şunları söyledi:
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cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, türkiye, fahrettin altun

'Turkey değil Türkiye': İletişim Başkanlığı'ndan 'Hello Türkiye' kampanyası

14:48 13.01.2022 (güncellendi: 14:59 13.01.2022)
© AAİletişim Başkanlığı
İletişim Başkanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2022
© AA
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İletişim Başkanlığı ülkenin ulusal ve uluslararası isminin 'Türkiye' olarak kullanımını, uluslararası mecralarda daha etkin bir şekilde duyurmak amacıyla 'Hello Türkiye' adlı kampanya başlattı.
Türkiye markasını güçlendirme çalışmaları kapsamında hazırlanan kampanya tanıtım videosu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
Tanıtım videosunda, Türkiye'nin farklı yerlerindeki yabancı turistlerin kendi telaffuzlarıyla 'Hello Türkiye' diyerek mesajlarını gönderdiği görüntüler yer aldı. Kampanya ile sosyal medya üzerinden yabancıların Türkiye’nin adının farklı dillerdeki kullanımlarının önüne geçerek, 'Türkiye' ibaresinin kullanımını amaçlanıyor. Bu kapsamda İletişim Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren yurt dışı basın müşavirleri de kampanyanın duyurulması için çeşitli çalışmalar yapıyor.

‘Türkiye Marka Ofisi oluşturacağız’

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, aralık ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Türkiye'nin adının uluslararası mecralarda sadece 'Türkiye' olarak kullanılmasına yönelik genelgenin yayımlandığını hatırlatarak, şunları söyledi:
"Bu karar söylem birliğinin sağlanması ve uluslararası arenada Türkiye markasının güçlendirilmesi hedefi doğrultusunda atılmış önemli bir adım. Türkiye her alanda olduğu gibi dilde ve iletişimde de kendi benliğini ve kimliğini güçlendirdi. Türkiye markasını güçlendirmek için bir Türkiye Marka Ofisi oluşturacağız ve bu ofis Türkiye'nin küresel marka kimliği alanında çalışmalar yapacak ve ülke imajı ile marka değerinin güçlendirilmesine katkı sağlayacak. Söz konusu ofis, özel sektör ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte çalışacak. Tabii burada toplumumuzun her kesiminin hassasiyet göstermesi, destek vermesi çok önemli. Kamu kurumlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın, akademi dünyamızın, basınımızın çalışmalarında, yazışmalarında, faaliyetlerinde, gittikleri organizasyonlarda ülkemizin ismini 'Türkiye' olarak kullanmaları ve telaffuz etmeleri bizim için çok önemli. Topyekun bir şekilde hareket ederek Türkiye markasını tüm dünyada daha da güçlendirebiliriz."
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