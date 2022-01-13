https://tr.sputniknews.com/20220113/imamoglundan-soyluya-trol-gibi-davranmasin-icisleri-bakanligini-yapsin-1052712669.html

İmamoğlu'ndan Soylu'ya: Trol gibi davranmasın, İçişleri Bakanlığı’nı yapsın

İmamoğlu'ndan Soylu'ya: Trol gibi davranmasın, İçişleri Bakanlığı’nı yapsın

İçişleri Bakanı Soylu'ya tepki gösteren İBB Başkanı İmamoğlu, Trol gibi davranmasın sayın Bakan" dedi. İmamoğlu, "Bakanlık yapsın. İçişleri Bakanlığı'nı... 13.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-13T17:47+0300

2022-01-13T17:47+0300

2022-01-13T17:58+0300

türkiye

süleyman soylu

ibb

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

ekrem imamoğlu

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarına tepki gösterdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun iddiaları ve gündeme ilişkin Anka Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.İBB hakkında başlatılan teftiş hakkında konuşan İmamoğlu, "Bizim teftişle bir sıkıntımızın olmadığını defalarca dile getirdik zaten. Kamu kurumları teftiş edilmeli. Her ne kadar adaletli davrandığını ima ediyorsa da ben, yani şahsen buna inanmıyorum. ‘AK Partili kurumlara, belediyelere aynı oranda yapıyoruz' sözüne inanmadığımı ifade edeyim. Zaten inandırıcı biri olmadığını da birçok konuda ispat etmiş bir kişi sayın Bakan ne yazık ki. Burada bizim teftişle ilgili bir sorunumuz yok. İstediği kadar yapılabilir. Teftişe gelen müfettişlere tavrımız gayet saygın bir tavırdır. Dileğimiz ve isteğimiz, teftişe gelen insanların hakkaniyetli bir biçimde işlerini, incelemelerini yapıp raporlarını düzenlemesidir" ifadelerini kullandı.‘Esas yargıladığımız şey bakan'ın tavrı’"Bizim burada esas zihnimizde yargıladığımız ve cevabını bulamadığımız şey, sayın Bakan'ın tavrıdır" diyen İmamoğlu, şöyle devam etti: "Yani bir inceleme yokken, ortada bir teftiş yokken siyasi şov yapma adına Meclis'te çıkıp ‘terörist’ ya da ‘iltisaklı’ diye tarifte bulunarak, ‘terörist’ diyerek isimlerini tek tek sayarak, tabiri caizse onların propagandasını da yaparak oradan bağıra bağıra sayı vermesidir, isim vermesidir. Bizim karşı çıktığımız mesele budur. Müfettişlerin başımızın üstünde yeri var. Zaten teftişlerini sürdürüyorlar, incelemelerini sürdürüyorlar."‘Ülkemiz adına utanç verici’İçişleri Bakanı Soylu'nun bütün sözlerinin çelişkili olduğunu söyleyen İmamoğlu, "İçişleri Bakanı’nın tavrı bu olmamalı. Devletimiz adına, milletimiz adına büyük bir ayıbı sergiliyor. Yani biz, bu ülkede tek bir teröristin kalmamasından ben kendimi en çok mutlu olacak kişi olarak görürüm. Makam sahibi olarak demiyorum, vatandaş olarak söylüyorum. Kaldı ki zaten İçişleri Bakanlığı'nın görevi ülkemizin güvenliğini sağlamak, en üst seviyede tedbirleri almak ve bunun için çalışmak. Yani bu şekilde sayılar vermek yetmiyor elbette. Yani bir yandan işte ‘150 terörist kaldı’ diyeceksiniz bir yandan ‘İBB'de 557 terörist var’ diyeceksiniz. Hatta öyle bir algı ve hava yaratacaksınız ki rakamlar, bazen sayın Cumhurbaşkanlığı makamı bile 'Aynı şey Ankara'da var, İzmir'de var' diyecek, sıralayacak. Yani bir bakan, böyle işte birçok makamı yanıltabiliyor. Yanıltmaya da devam ediyor. Ne yazık ki ülkemiz adına utanç verici" diye konuştu.'Bu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarihinde yok'Soylu'nun ‘Dosyalara el koymadık’ iddiasına da yanıt veren İmamoğlu, "Nasıl bir programmış bilmiyorum. Ben izlemedim programı bu arada. İzlemek de açıkçası çok canımı sıkar, izlemeyi de tercih etmem. Bizim soruşturma açtığımız 35 dosyanın tamamına el koyarak süreci devralmışlardır. Bu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarihinde yok. İlk defa, 'Sen soruşturamazsın, ben soruşturacağım’" dedi.İmamoğlu, şöyle devam etti: 35 dosyada 13 milyar doları bulan yolsuzluk rakamına ilişkin de konuşan İmamoğlu, şunları ifade etti: Karaismailoğlu hakkında savcılığa çağrıUlaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu’yla ilgili yolsuzluk iddiası değinen İmamoğlu, "Tabii ki biz bütün belgeleri verdik. Süreç savcılıkta. Savcılığın bu süreci hızlı yönetmesini ve yürütmesini talep ediyoruz. Evet, bu konu şahsın bakan olmasıyla ilgili değildir. Daha öncesinde başlatılmış bir süreçtir. Dolayısıyla ciddi bir olaydır. Yani neredeyse bugünkü değeri 100 milyon lirayı bulacak, yani bugünkü döviz artışıyla anlaşılması için söylüyorum. Bugünkü değeri 100 milyon lirayı bulacak değerde bir rakamın, yapılmamış bir işe rağmen parasının ödenmesiyle sonuçlanmış bir sürecin sorumlularıdır. Bu nettir, tespitlidir. Bir zimmet konusudur. Biz, gerekli işlemleri yürüttük. Savcılığı göreve davet ediyoruz" diye konuştu.‘Gazetecilere para ödendi’ iddiasıBazı gazetecilere para ödendiği iddiasına yanıt veren İBB Başkanı İmamoğlu, şunları söyledi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tepki gösteren İmamoğlu, "Onun için bütün bu yalan ifadelerin üstüne bir de efendim ‘Gazetecilere maaş veren, 30 bin lira, 40 bin lira’… Sayın Bakan'ın inandırıcılığını toplum şöyle sorgulasın: Ne dedi sayın Bakan? Bir televizyonda '10 bin dolar maaş alan milletvekili' dedi. Bu konuda ne dedi? 'Savcılığa gidip suç duyurusunda bulunacağım' dedi. Ne kadar geçti üstüne? Herhalde 7-8 ay geçti. Televizyondaki muhabbette o gazeteci niye bunu sormadı ona? 'Yahu siz daha önce de 10 bin dolar bir milletvekili maaş almıştı' dediniz. ‘Niye gidip bunun başvurusunda bulunmadınız? Bunun hesabını sormadınız. Şimdi siz bunu söylüyorsunuz.' Gazetecilik rolü üstlendim, kusura bakmayın. 'Şimdi siz bunu söylüyorsunuz. Biz nasıl inandıracağız milleti? Şimdi de diyorsunuz ki ‘20 bin lira, 30 bin lira gazeteciler maaş alıyor.' Trol gibi davranmasın sayın Bakan, bakanlık yapsın. İçişleri Bakanlığı'nı yapsın. Yapamıyorsa da gereğini yetkili makam yapsın diye diliyorum, istiyorum." dediİmamoğlu, şunları kaydetti:

https://tr.sputniknews.com/20220112/bakan-soylu-icisleri-bakanligi-bircok-belediyede-2-bin-32-sorusturma-yapti-1052681555.html

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süleyman soylu, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu