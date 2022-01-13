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https://tr.sputniknews.com/20220113/iski-5-yildir-eksik-yazilan-kdvleri-faturalara-yansitacak-1052707026.html
İSKİ 5 yıldır eksik yazılan KDV'leri faturalara yansıtacak
İSKİ 5 yıldır eksik yazılan KDV'leri faturalara yansıtacak
İSKİ, bakım bedeli üzerinden 5 yıldır eksik yazılan KDV'leri faturalara yansıtarak, abonelerden tahsil edileceğini açıkladı. 13.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-13T15:27+0300
2022-01-13T15:33+0300
iski
katma değer vergisi (kdv)
hazine ve maliye bakanlığı
ekonomi
fatura
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) yapılan yazılı açıklamada, Sayıştay Başkanlığı Denetim Raporu ve İstanbul Vergi Denetim Başkanlığının inceleme raporu sonucunda, 2016-2017-2018-2019-2020 yıllarında tahsil edilen 'bakım bedeli' üzerinden alınan KDV’nin tahakkukunun eksik yapıldığının tespit edildiği belirtildi.'Tahsil edilen bedeller Hazine ve Maliye Bakanlığı’na aktarılacak'Yine aynı raporlarda, 2019-2020-2021 yıllarında İstanbullulara 'insani su hakkı' kapsamında ücretsiz olarak verilen suya da, emsal bedel üzerinden KDV hesaplanarak beyan verilmesi gerektiği ifade edilen açıklamada, "Bu sebeplerle bahse konu KDV’lerin fark tutarı abonelerin faturasına geçmiş dönem borcu olarak yansıtılacak ve tahsil edilen bu bedeller Hazine ve Maliye Bakanlığı’na aktarılacaktır" denildi.
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iski, katma değer vergisi (kdv), hazine ve maliye bakanlığı, fatura

İSKİ 5 yıldır eksik yazılan KDV'leri faturalara yansıtacak

15:27 13.01.2022 (güncellendi: 15:33 13.01.2022)
© AAMutfak, musluk, su
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© AA
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İSKİ, bakım bedeli üzerinden 5 yıldır eksik yazılan KDV'leri faturalara yansıtarak, abonelerden tahsil edileceğini açıkladı.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) yapılan yazılı açıklamada, Sayıştay Başkanlığı Denetim Raporu ve İstanbul Vergi Denetim Başkanlığının inceleme raporu sonucunda, 2016-2017-2018-2019-2020 yıllarında tahsil edilen 'bakım bedeli' üzerinden alınan KDV’nin tahakkukunun eksik yapıldığının tespit edildiği belirtildi.

'Tahsil edilen bedeller Hazine ve Maliye Bakanlığı’na aktarılacak'

Yine aynı raporlarda, 2019-2020-2021 yıllarında İstanbullulara 'insani su hakkı' kapsamında ücretsiz olarak verilen suya da, emsal bedel üzerinden KDV hesaplanarak beyan verilmesi gerektiği ifade edilen açıklamada, "Bu sebeplerle bahse konu KDV’lerin fark tutarı abonelerin faturasına geçmiş dönem borcu olarak yansıtılacak ve tahsil edilen bu bedeller Hazine ve Maliye Bakanlığı’na aktarılacaktır" denildi.
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