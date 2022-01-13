İsrail basını: Erdoğan, annesi ölen Herzog'u arayıp başsağlığı diledi

İsrail basını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrailli mevkidaşı Isaac Herzog'u arayarak annesinin hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı dilediğini yazdı. Yayınlanan haberlere göre, başsağlığı görüşmesinde Erdoğan, Aura Herzog'un çalışmaları ve yönettiği önemli sosyal girişimler hakkında harika şeyler duyduğunu söyledi ve "İsrail vatandaşlarına hizmet etmekten gurur duyduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.
İsrail basınına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, annesi hayatını kaybeden İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'u arayarak taziyelerini bildirdi.
İsrail basını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrailli mevkidaşı Isaac Herzog'u arayarak annesinin hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı dilediğini yazdı.
Yayınlanan haberlere göre, başsağlığı görüşmesinde Erdoğan, Aura Herzog'un çalışmaları ve yönettiği önemli sosyal girişimler hakkında harika şeyler duyduğunu söyledi ve "İsrail vatandaşlarına hizmet etmekten gurur duyduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.