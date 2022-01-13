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İstanbul’da sahte alkol operasyonu: Seyyar satış yapan 'doktor' lakaplı satıcı yakalandı
İstanbul’da sahte alkol operasyonu: Seyyar satış yapan 'doktor' lakaplı satıcı yakalandı
İstanbul'da yarım litrelik çok sayıda pet şişeye ve bidonlara doldurduğu sahte alkolleri seyyar olarak gezdiği otomobilin içerisinden satan 'Doktor' lakaplı... 13.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-13T14:23+0300
2022-01-13T14:23+0300
türkiye
istanbul
polis
sahte içki
alkol
emniyet
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Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çeliktepe Şehit Bestami Şeker Polis Merkezi Amirliği ekipleri ise, semtin ara sokaklarında 'Doktor' lakaplı bir şahsın, yarım litrelik pet şişelere doldurduğu sahte alkolleri seyyar halde otomobilden sattığı bilgisine ulaştı. Semtlerde yapılan çalışmalarda polis ekipleri, şahsın Sultan Selim Mahallesi’ndeki bir sokakta olduğunu tespit etti.Kağıthane polisi 'doktor'u yakaladıBunun üzerine hazırlıklarını tamamlayarak harekete geçen Kağıthane polisi, şahsa operasyon düzenledi. Aracın önünü kesen ekipler, Nihat B.’yi indirdikten sonra aracın bagajında inceleme yaptı. Aramalarda 58 adet pet su şişesine gizlenmiş halde sahte alkol, 3 adet 5’er litrelik bidonlarda sahte alkol ele geçirildi. Şahsın evinde yapılan ise ruhsatsız tabanca bulundu. Baskın anları ve aramalar ise kameralara yansıdı.Seyyar sahte alkol satıcısı serbest bırakıldıAramaların ardından sahte alkollere ve tabancaya el konulurken, Nihat B. ise gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınarak “Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet” ve “Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet” suçundan adli işlemleri yapılan Nihat B. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şahıs adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220104/tesk-genel-baskani-palandoken-bu-fiyat-artislari-kacak-sigara-satisi-ve-alkole-yoneltecektir-1052407012.html
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istanbul, polis, sahte içki, alkol, emniyet

İstanbul’da sahte alkol operasyonu: Seyyar satış yapan 'doktor' lakaplı satıcı yakalandı

14:23 13.01.2022
© İHA / DOĞAN CAN CESURİstanbul’da sahte alkol operasyonu: Seyyar satış yapan 'doktor' lakaplı satıcı yakalandı
İstanbul’da sahte alkol operasyonu: Seyyar satış yapan 'doktor' lakaplı satıcı yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2022
© İHA / DOĞAN CAN CESUR
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İstanbul'da yarım litrelik çok sayıda pet şişeye ve bidonlara doldurduğu sahte alkolleri seyyar olarak gezdiği otomobilin içerisinden satan 'Doktor' lakaplı şahıs, Çeliktepe Şehit Bestami Şeker Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çeliktepe Şehit Bestami Şeker Polis Merkezi Amirliği ekipleri ise, semtin ara sokaklarında 'Doktor' lakaplı bir şahsın, yarım litrelik pet şişelere doldurduğu sahte alkolleri seyyar halde otomobilden sattığı bilgisine ulaştı. Semtlerde yapılan çalışmalarda polis ekipleri, şahsın Sultan Selim Mahallesi’ndeki bir sokakta olduğunu tespit etti.

Kağıthane polisi 'doktor'u yakaladı

Bunun üzerine hazırlıklarını tamamlayarak harekete geçen Kağıthane polisi, şahsa operasyon düzenledi. Aracın önünü kesen ekipler, Nihat B.’yi indirdikten sonra aracın bagajında inceleme yaptı. Aramalarda 58 adet pet su şişesine gizlenmiş halde sahte alkol, 3 adet 5’er litrelik bidonlarda sahte alkol ele geçirildi. Şahsın evinde yapılan ise ruhsatsız tabanca bulundu. Baskın anları ve aramalar ise kameralara yansıdı.

Seyyar sahte alkol satıcısı serbest bırakıldı

Aramaların ardından sahte alkollere ve tabancaya el konulurken, Nihat B. ise gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınarak “Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet” ve “Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet” suçundan adli işlemleri yapılan Nihat B. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şahıs adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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4 Ocak, 23:07
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