https://tr.sputniknews.com/20220113/istanbulda-sahte-alkol-operasyonu-seyyar-satis-yapan-doktor-lakapli-satici-yakalandi-1052704136.html

İstanbul’da sahte alkol operasyonu: Seyyar satış yapan 'doktor' lakaplı satıcı yakalandı

İstanbul’da sahte alkol operasyonu: Seyyar satış yapan 'doktor' lakaplı satıcı yakalandı

İstanbul'da yarım litrelik çok sayıda pet şişeye ve bidonlara doldurduğu sahte alkolleri seyyar olarak gezdiği otomobilin içerisinden satan 'Doktor' lakaplı... 13.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-13T14:23+0300

2022-01-13T14:23+0300

2022-01-13T14:23+0300

türkiye

istanbul

polis

sahte içki

alkol

emniyet

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Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çeliktepe Şehit Bestami Şeker Polis Merkezi Amirliği ekipleri ise, semtin ara sokaklarında 'Doktor' lakaplı bir şahsın, yarım litrelik pet şişelere doldurduğu sahte alkolleri seyyar halde otomobilden sattığı bilgisine ulaştı. Semtlerde yapılan çalışmalarda polis ekipleri, şahsın Sultan Selim Mahallesi’ndeki bir sokakta olduğunu tespit etti.Kağıthane polisi 'doktor'u yakaladıBunun üzerine hazırlıklarını tamamlayarak harekete geçen Kağıthane polisi, şahsa operasyon düzenledi. Aracın önünü kesen ekipler, Nihat B.’yi indirdikten sonra aracın bagajında inceleme yaptı. Aramalarda 58 adet pet su şişesine gizlenmiş halde sahte alkol, 3 adet 5’er litrelik bidonlarda sahte alkol ele geçirildi. Şahsın evinde yapılan ise ruhsatsız tabanca bulundu. Baskın anları ve aramalar ise kameralara yansıdı.Seyyar sahte alkol satıcısı serbest bırakıldıAramaların ardından sahte alkollere ve tabancaya el konulurken, Nihat B. ise gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınarak “Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet” ve “Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet” suçundan adli işlemleri yapılan Nihat B. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şahıs adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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istanbul, polis, sahte içki, alkol, emniyet