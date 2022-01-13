https://tr.sputniknews.com/20220113/istanbulda-yabanci-uyruklu-sahte-polis-cetesine-operasyon-1052692655.html

İstanbul'da yabancı uyruklu sahte polis çetesine operasyon

İstanbul'da yabancı uyruklu sahte polis çetesine operasyon

İstanbul'da kendilerini polis olarak tanıtarak yolda kontrol için durdurdukları yabancı uyruklu kişilerin parasını çaldığı belirlenen 3'ü İran uyruklu 4 kişi... 13.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-13T10:10+0300

2022-01-13T10:10+0300

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türkiye

istanbul

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İstanbul'da 25 Aralık 2021 tarihinde polise başvuran Yemen uyruklu 22 yaşındaki Aminat A. kendisini polis olarak tanıtan kişiler tarafından parasının alındığını söyleyerek şikayetçi oldu. Poliste ifade veren Aminat A. "Polis olduklarını söyleyerek benim belgelerimi kontrol edeceklerini söylediler. Daha sonra yanımda bulunan 1500 doları aldılar" dedi.Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis şüphelilerin olay sırasında güvenlik kamerasına yakalandığını tespit etti. Görüntülerde şüphelilerin yolda yürüyen Aminal A.'nın yanına yaklaşarak kimlik sordukları daha sonra sözde çantasında arama yaptıkları görüldü. Önce eşkalleri sonra kimlikleri tespit edilen şüpheliler İran uyruklu Ahmet A., Şahin C., Mehdi B.Z ile Macid A. gözaltına alındı.Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüphelilerin benzer şekilde daha önce meydana gelen 7 olayın daha faili oldukları tespit edildi. Şüphelilerin sahte polislik yaparak gerçekleştiği hırsızlıklar işe söyle belirtildi:-Irak uyruklu esnaf R.Q'nun 1200 dolarının çalınması,-Norveç uyruklu turist Y.J.A.'nın 1000 dolarının çalınması,-Cezayir uyruklu Turist D.H.'nin 3 bin 700 euro'sun çalınması,-Fransız uyruklu öğretmen B.H.'nin 1100 euro'sunun çalınması,-Irak uyruklu kasap H.İ.'nin 1200 dolarının çalınması,-Yemen uyruklu işletmeci A.M.A.D.'ın 1000 dolarının çalınması,-Lübnan uyruklu tüccar Y.A.'nın 900 dolarının çalınmasıPoliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 3'ü İran uyruklu bir Türk 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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