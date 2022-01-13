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İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı aralıklarla devam ediyor: 4 ilde yüz yüze eğitime kar engeli
İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı aralıklarla devam ediyor: 4 ilde yüz yüze eğitime kar engeli
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı bazı bölgelerde aralıklarla devam ediyor. 13.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-13T06:13+0300
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hava durumu
kar yağışı
okul
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Kentin birçok ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı gece yarısına kadar aralıklarla etkili oldu. Anadolu Yakası'nda gece yerini kuvvetli rüzgara bırakan kar yağışı, Avrupa Yakası'ndaki Esenyurt, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Zeytinburnu, Kağıthane ve Eyüpsultan ilçelerinde zaman zaman etkili oluyor.Esenyurt ve Beylikdüzü’nde aralıklarla devam eden kar yağışı yol kenarlarında beyaz örtü oluştururken, Haramidere metrobüs durağı üst geçidinde de kar biriktiği görüldü.Eyüpsultan’da da kar yağışı aralıklarla sürüyor.Kar yağışı ulaşımda ciddi bir aksamaya yol açmadı. Metrobüs duraklarının da yağış ve soğuk hava dolayısıyla tenhalaştığı gözlendi.Öte yandan, kar yağışı nedeniyle 4 kentin bazı ilçelerinde bugün eğitim yapılmayacak.Konya'nın Seydişehir, Taşkent, Hadim, Ahırlı, Yunak ve Derebucak ilçelerinde okullar tatil edildi.Tunceli'nin ise Ovacık, Pülümür ve Nazımiye ilçesinde bugün yüz yüze eğitim yapılmayacağı duyuruldu.Ordu'nun Korgan, Mesudiye ve Akkuş, Ağrı'nın ise Eleşkirt ilçesinde de bugün eğitime ara verildi.
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hava durumu, kar yağışı, okul, kar, tatil

İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı aralıklarla devam ediyor: 4 ilde yüz yüze eğitime kar engeli

06:13 13.01.2022
© AAkar - yağış
kar - yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2022
© AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı bazı bölgelerde aralıklarla devam ediyor.
Kentin birçok ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı gece yarısına kadar aralıklarla etkili oldu. Anadolu Yakası'nda gece yerini kuvvetli rüzgara bırakan kar yağışı, Avrupa Yakası'ndaki Esenyurt, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Zeytinburnu, Kağıthane ve Eyüpsultan ilçelerinde zaman zaman etkili oluyor.
Esenyurt ve Beylikdüzü’nde aralıklarla devam eden kar yağışı yol kenarlarında beyaz örtü oluştururken, Haramidere metrobüs durağı üst geçidinde de kar biriktiği görüldü.
Eyüpsultan’da da kar yağışı aralıklarla sürüyor.
Kar yağışı ulaşımda ciddi bir aksamaya yol açmadı. Metrobüs duraklarının da yağış ve soğuk hava dolayısıyla tenhalaştığı gözlendi.
Öte yandan, kar yağışı nedeniyle 4 kentin bazı ilçelerinde bugün eğitim yapılmayacak.
Konya'nın Seydişehir, Taşkent, Hadim, Ahırlı, Yunak ve Derebucak ilçelerinde okullar tatil edildi.
Tunceli'nin ise Ovacık, Pülümür ve Nazımiye ilçesinde bugün yüz yüze eğitim yapılmayacağı duyuruldu.
Ordu'nun Korgan, Mesudiye ve Akkuş, Ağrı'nın ise Eleşkirt ilçesinde de bugün eğitime ara verildi.
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