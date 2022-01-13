Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220113/izmirin-urla-ilcesi-aciklarinda-43-buyuklugunde-deprem-1052686446.html
İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem
İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem
AFAD, İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 13.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-13T02:16+0300
2022-01-13T02:16+0300
2022-01-13T02:16+0300
türkiye
izmir
urla
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
deprem
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0c/1050733409_0:0:300:168_1920x0_80_0_0_d9c09913f1b73523ae6dca33bbc8699c.jpg
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.54'te, merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir açıkları olan 4.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Deniz yüzeyinin 7.30 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, İzmir'in Urla ilçesine 57.91 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
https://tr.sputniknews.com/20220111/kibris-aciklarinda-64-buyuklugunde-deprem-1052602327.html
türkiye
izmir
urla
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0c/1050733409_0:0:224:168_1920x0_80_0_0_dffeffc876ac0244e039c40442c75485.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
izmir, urla, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), deprem
İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem
AFAD, İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.54'te, merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir açıkları olan
4.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deniz yüzeyinin 7.30 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, İzmir'in Urla ilçesine 57.91 kilometre mesafede olduğu belirlendi.