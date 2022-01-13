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Kağıthane’de bir kadının köfte sattığı minibüs yandı
03:01 13.01.2022 (güncellendi: 03:14 13.01.2022)
© İHAKağıthane’de bir kadının köfte sattığı minibüs yandı
© İHA
Kağıthane’de köfte arabası olarak kullanılan minibüs yandı. Minibüste çok sayıda tüpün patlamaması olası bir faciayı önledi. Köfte arabası yanan kadın minibüsün kundaklandığını iddia etti.
Yangın, İstanbul Kağıthane ilçesi, Nurtepe Mahallesi Halitpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde olan ve bugün için kapalı olan köfteci minibüsü henüz belirlenemeyen bir sebeple yandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yanan minibüse itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yanan minibüs kısa sürede söndürüldü. Minibüste bulunan tüplerin patlamaması ise daha büyük bir yangını önledi.
Minibüsü yanan Bircan Pakır, köfte sattığı aracının kundaklandığını iddia etti. Pakır şunları söyledi:
“Bugün hava soğuk diye hiç tezgahımı açmadım. Burada köftecilik yapıyorum. Arkadaşım arayarak arabamın yandığını söyledi. Şaka yaptığını düşündüm. Yangını son anda fark etmişler. Arabamın kundaklandığını düşünüyorum. Yapan kişiyi tanıyorum. Daha önce camlarımı kırmışlardı ben yeni yaptırdım. Onla mahkememiz sürüyor. Daha önce arabamın camlarını baltayla kırmışlardı. Pandemiden dolayı çalışmıyordum. Kredi çekip bu arabayı almıştım. Tek başıma ve kadın olduğum için herkes benimle uğraşıyor” dedi.
Yangın sonrası minibüs kullanılmaz hale geldi.
Polis ekipleri yangının çıkış sebebine ilişkin çalışması sürüyor.
Minibüsü yanan Bircan Pakır, köfte sattığı aracının kundaklandığını iddia etti. Pakır şunları söyledi:
“Bugün hava soğuk diye hiç tezgahımı açmadım. Burada köftecilik yapıyorum. Arkadaşım arayarak arabamın yandığını söyledi. Şaka yaptığını düşündüm. Yangını son anda fark etmişler. Arabamın kundaklandığını düşünüyorum. Yapan kişiyi tanıyorum. Daha önce camlarımı kırmışlardı ben yeni yaptırdım. Onla mahkememiz sürüyor. Daha önce arabamın camlarını baltayla kırmışlardı. Pandemiden dolayı çalışmıyordum. Kredi çekip bu arabayı almıştım. Tek başıma ve kadın olduğum için herkes benimle uğraşıyor” dedi.
Yangın sonrası minibüs kullanılmaz hale geldi.
Polis ekipleri yangının çıkış sebebine ilişkin çalışması sürüyor.
Kağıthane’de köfte sattığı minibüsü yanan Bircan Pakır, aracının kundaklandığını iddia etti: Tek başıma ve kadın olduğum için herkes benimle uğraşıyor https://t.co/RxjZKRyvjb pic.twitter.com/3Cu905jjlm— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 13, 2022