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Kahramanmaraş'ta bulunan 'dünyanın en saçma binası'na 'saç tıraşlı' veda
Kahramanmaraş'ta bulunan 'dünyanın en saçma binası'na 'saç tıraşlı' veda
Kahramanmaraş'ta bulunan ve 'dünyanın en saçma binası' olarak bilinen 18 katlı Özel İdare İş Merkezi'nin yıkım işlemlerine başlandı. Kentte berberlik yapan... 13.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-13T16:13+0300
2022-01-13T16:13+0300
yaşam
kahramanmaraş
muhabir
bina
berber
tıraş
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Google'da 'Dünyanın en saçma binası' olarak yapılan aramada ilk sırada çıkan Kahramanmaraş'taki 18 katlı İl Özel İdare binasının yıkımına başlandı.Yıkımından önce bina ila vedalaşmak isteyen bir berber, bir muhabiri bina çatısında tıraş etti.'Dünyanın en saçma binası'nın çatısında 'veda tıraşı' yapan berber, yerel bir haber sitesinin muhabirinin saçını kesti.Yarım saat süren tıraşın ardından berber ve muhabir, binadan ayrıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220110/dunyanin-en-sacma-binasinin-yikimi-basladi-1052574574.html
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kahramanmaraş, muhabir, bina, berber, tıraş

Kahramanmaraş'ta bulunan 'dünyanın en saçma binası'na 'saç tıraşlı' veda

16:13 13.01.2022
© İHAKahramanmaraş'ta bulunan 'dünyanın en saçma binası'na 'saç tıraşlı' veda
Kahramanmaraş'ta bulunan 'dünyanın en saçma binası'na 'saç tıraşlı' veda - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2022
© İHA
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Kahramanmaraş'ta bulunan ve 'dünyanın en saçma binası' olarak bilinen 18 katlı Özel İdare İş Merkezi'nin yıkım işlemlerine başlandı. Kentte berberlik yapan Ferhat Kokulu binaya veda etmek için ilginç bir yöntem kullandı ve yerel muhabir Hasan Çiftçioğlu'nu binanın çatısında tıraş etti.
Google'da 'Dünyanın en saçma binası' olarak yapılan aramada ilk sırada çıkan Kahramanmaraş'taki 18 katlı İl Özel İdare binasının yıkımına başlandı.
Yıkımından önce bina ila vedalaşmak isteyen bir berber, bir muhabiri bina çatısında tıraş etti.
'Dünyanın en saçma binası'nın çatısında 'veda tıraşı' yapan berber, yerel bir haber sitesinin muhabirinin saçını kesti.
Yarım saat süren tıraşın ardından berber ve muhabir, binadan ayrıldı.
Dünyanın en saçma binası, Kahramanmaraş - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2022
YAŞAM
'Dünyanın en saçma binası'nın yıkımı başladı
10 Ocak, 12:58
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