https://tr.sputniknews.com/20220113/kahramanmarasta-bulunan-dunyanin-en-sacma-binasina-sac-tirasli-veda-1052708337.html

Kahramanmaraş'ta bulunan 'dünyanın en saçma binası'na 'saç tıraşlı' veda

Kahramanmaraş'ta bulunan 'dünyanın en saçma binası'na 'saç tıraşlı' veda

Kahramanmaraş'ta bulunan ve 'dünyanın en saçma binası' olarak bilinen 18 katlı Özel İdare İş Merkezi'nin yıkım işlemlerine başlandı. Kentte berberlik yapan... 13.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-13T16:13+0300

2022-01-13T16:13+0300

2022-01-13T16:13+0300

yaşam

kahramanmaraş

muhabir

bina

berber

tıraş

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Google'da 'Dünyanın en saçma binası' olarak yapılan aramada ilk sırada çıkan Kahramanmaraş'taki 18 katlı İl Özel İdare binasının yıkımına başlandı.Yıkımından önce bina ila vedalaşmak isteyen bir berber, bir muhabiri bina çatısında tıraş etti.'Dünyanın en saçma binası'nın çatısında 'veda tıraşı' yapan berber, yerel bir haber sitesinin muhabirinin saçını kesti.Yarım saat süren tıraşın ardından berber ve muhabir, binadan ayrıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220110/dunyanin-en-sacma-binasinin-yikimi-basladi-1052574574.html

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kahramanmaraş, muhabir, bina, berber, tıraş