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Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
Kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar
Kazakistan'da doğalgaz zammının ardından başlayan protesto gösterileri, kısa sürede şiddet ve yağma eylemlerine dönüştü. Kazakistan yönetimi, eylemleri 'terör faaliyeti' olarak nitelendirirken, Kolektif Güvenlik Anlaşma Örgütü (KGAÖ) de ülkeye barış gücü konuşlandırma kararı aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220113/kazakistanda-olaylar-sirasinda-kaybolan-kisilerin-aranmasini-kolaylastiracak-bir-proje-baslatildi-1052717699.html
Kazakistan’da olaylar sırasında kaybolan kişilerin aranmasını kolaylaştıracak bir proje başlatıldı
Kazakistan’da olaylar sırasında kaybolan kişilerin aranmasını kolaylaştıracak bir proje başlatıldı
Kazakistan’ın IT şirketi BTS Digital, Aitu uygulaması üzerinden ülkedeki protestolar sırasında meydana gelen olaylarda kaybolan kişileri aramaya yönelik ‘Kayıp... 13.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-13T21:18+0300
2022-01-13T21:18+0300
kazakistan
kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar
kayıp
proje
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BTS Digital’den yapılan açıklamaya göre şirket, Aitu uygulaması üzerinden ülkedeki protestolar sırasında meydana gelen olaylarda kaybolan kişileri aramaya yönelik ‘Kayıp kişi’ adlı bir proje başlattı.Açıklamada, “Bir kişiyi arama talebinde bulunmak için uygulamada kayıp kişi ile ilgili verilerin doldurulması gerekiyor. Başvuru, 1414 özel çağrı merkezinin operatör grubu tarafından kabul ediliyor ve müteakip arama çalışmaları için derhal içişleri makamlarına iletiliyor” ifadelerine yer verildi.Şirket, bu günlerde kayıp şahısları arama ihbarlarının sıklaşması üzerine böyle bir adımın atıldığını açıkladı.Şirket yöneticisi Nurtay Abilgaliyev, “Her kayıp vatandaşın bulunacağına içtenlikle inanıyoruz” diye konuştu.Ocak ayında Kazakistan’da hayatını kaybeden ya da kaybolan kişilerle ilgili henüz kesin veri yok. Resmi açıklamalarda polis, Ulusal Muhafız ve ordu mensuplarından toplam 17 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 100 kişinin ise yaralandığı bildirilmişti, sivil kayıplara ilişkin ise veri paylaşılmadı.Bugün ayrıca Kazakistan Başsavcılığı ile Sayısal Gelişim Bakanlığı’nın, delillerin toplanıp kaydedileceği, ayrıca suçluların video kayıtlar üzerinden tespit edileceği stopterrorism.kz adlı internet sitesini devreye aldıkları öğrenildi.Görgü tanıklarına, soruşturma için faydalı olabilecek video ve ses kayıtlarını, ayrıca çekilen fotoğrafları söz konusu siteye yükleme çağrısı yapıldı. Başsavcılık basın dairesi, tüm bu işlemlerin isim verilmeden yapılabileceğini açıkladı.
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kazakistan, kayıp, proje

Kazakistan’da olaylar sırasında kaybolan kişilerin aranmasını kolaylaştıracak bir proje başlatıldı

21:18 13.01.2022
© Fotoğraf : https://stopterrorism.kz/Kazakistan’da olaylar sırasında kaybolan kişilerin aranmasını kolaylaştıracak bir proje başlatıldı
Kazakistan’da olaylar sırasında kaybolan kişilerin aranmasını kolaylaştıracak bir proje başlatıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2022
© Fotoğraf : https://stopterrorism.kz/
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Kazakistan’ın IT şirketi BTS Digital, Aitu uygulaması üzerinden ülkedeki protestolar sırasında meydana gelen olaylarda kaybolan kişileri aramaya yönelik ‘Kayıp kişi’ adlı bir projenin başlatıldığını duyurdu.
BTS Digital’den yapılan açıklamaya göre şirket, Aitu uygulaması üzerinden ülkedeki protestolar sırasında meydana gelen olaylarda kaybolan kişileri aramaya yönelik ‘Kayıp kişi’ adlı bir proje başlattı.
Açıklamada, “Bir kişiyi arama talebinde bulunmak için uygulamada kayıp kişi ile ilgili verilerin doldurulması gerekiyor. Başvuru, 1414 özel çağrı merkezinin operatör grubu tarafından kabul ediliyor ve müteakip arama çalışmaları için derhal içişleri makamlarına iletiliyor” ifadelerine yer verildi.
Şirket, bu günlerde kayıp şahısları arama ihbarlarının sıklaşması üzerine böyle bir adımın atıldığını açıkladı.
Şirket yöneticisi Nurtay Abilgaliyev, “Her kayıp vatandaşın bulunacağına içtenlikle inanıyoruz” diye konuştu.
Ocak ayında Kazakistan’da hayatını kaybeden ya da kaybolan kişilerle ilgili henüz kesin veri yok. Resmi açıklamalarda polis, Ulusal Muhafız ve ordu mensuplarından toplam 17 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 100 kişinin ise yaralandığı bildirilmişti, sivil kayıplara ilişkin ise veri paylaşılmadı.
Bugün ayrıca Kazakistan Başsavcılığı ile Sayısal Gelişim Bakanlığı’nın, delillerin toplanıp kaydedileceği, ayrıca suçluların video kayıtlar üzerinden tespit edileceği stopterrorism.kz adlı internet sitesini devreye aldıkları öğrenildi.
Görgü tanıklarına, soruşturma için faydalı olabilecek video ve ses kayıtlarını, ayrıca çekilen fotoğrafları söz konusu siteye yükleme çağrısı yapıldı. Başsavcılık basın dairesi, tüm bu işlemlerin isim verilmeden yapılabileceğini açıkladı.
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