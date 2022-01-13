https://tr.sputniknews.com/20220113/kazakistandaki-siddet-olaylarinin-is-dunyasina-maliyeti-240-milyon-dolari-gecti-1052685047.html
Kazakistan'daki şiddet olaylarının iş dünyasına maliyeti 240 milyon doları geçti
Kazakistan'daki şiddet olaylarının iş dünyasına maliyeti 240 milyon doları geçti
Kazakistan Ulusal Girişimciler Odası, ülkedeki şiddet olaylarının iş dünyasına verdiği zararın yaklaşık 103 milyar 700 milyon tenge (en az 240 milyon dolar)... 13.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-13T00:57+0300
2022-01-13T00:57+0300
2022-01-13T00:57+0300
kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar
kazakistan
zarar
şiddet olayları
kazakistan ulusal girişimciler odası
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Kazakistan Ulusal Girişimciler Odası'ndan yapılan açıklamada, "Şiddet olayları sonucu Kazakistan iş dünyasına verilen zarar, 103 milyar 700 milyon tenge oldu. Almatı'daki işletmelere verilen zarar 102 milyar tenge" ifadelerine yer verildi.Rakamın, Aktöbe ve Mangıstav bölgelerindeki işletmecilerden gelen bilgilerle arttığı belirtilen açıklamada, 1500’ü Almatı'da olmak üzere ülkenin 11 bölgesinde bin 600'den fazla işletmeye zarar verildiği kaydedildi.Kazakistan’da 12 Ocak 2022 tarihi itibarıyla 1 dolar 431.81 tenge olarak işlem görüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220112/rusya-kgao-baris-gucleri-kazakistanda-onemli-kamusal-ve-sosyal-tesisleri-kontrol-altina-aldi---1052658868.html
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kazakistan, zarar, şiddet olayları, kazakistan ulusal girişimciler odası
Kazakistan'daki şiddet olaylarının iş dünyasına maliyeti 240 milyon doları geçti
Kazakistan Ulusal Girişimciler Odası, ülkedeki şiddet olaylarının iş dünyasına verdiği zararın yaklaşık 103 milyar 700 milyon tenge (en az 240 milyon dolar) olduğunu duyurdu.
Kazakistan Ulusal Girişimciler Odası'ndan yapılan açıklamada, "Şiddet olayları sonucu Kazakistan iş dünyasına verilen zarar, 103 milyar 700 milyon tenge oldu. Almatı'daki işletmelere verilen zarar 102 milyar tenge" ifadelerine yer verildi.
Rakamın, Aktöbe ve Mangıstav bölgelerindeki işletmecilerden gelen bilgilerle arttığı belirtilen açıklamada, 1500’ü Almatı'da olmak üzere ülkenin 11 bölgesinde bin 600'den fazla işletmeye zarar verildiği kaydedildi.
Kazakistan’da 12 Ocak 2022 tarihi itibarıyla 1 dolar 431.81 tenge olarak işlem görüyor.