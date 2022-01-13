Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
Kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar
Kazakistan'da doğalgaz zammının ardından başlayan protesto gösterileri, kısa sürede şiddet ve yağma eylemlerine dönüştü. Kazakistan yönetimi, eylemleri 'terör faaliyeti' olarak nitelendirirken, Kolektif Güvenlik Anlaşma Örgütü (KGAÖ) de ülkeye barış gücü konuşlandırma kararı aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220113/kazakistandaki-siddet-olaylarinin-is-dunyasina-maliyeti-240-milyon-dolari-gecti-1052685047.html
Kazakistan'daki şiddet olaylarının iş dünyasına maliyeti 240 milyon doları geçti
Kazakistan'daki şiddet olaylarının iş dünyasına maliyeti 240 milyon doları geçti
Kazakistan Ulusal Girişimciler Odası, ülkedeki şiddet olaylarının iş dünyasına verdiği zararın yaklaşık 103 milyar 700 milyon tenge (en az 240 milyon dolar)... 13.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-13T00:57+0300
2022-01-13T00:57+0300
kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar
kazakistan
zarar
şiddet olayları
kazakistan ulusal girişimciler odası
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0d/1052684995_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_69ac136611a7ec1a2300a9c7cd384089.jpg
Kazakistan Ulusal Girişimciler Odası'ndan yapılan açıklamada, "Şiddet olayları sonucu Kazakistan iş dünyasına verilen zarar, 103 milyar 700 milyon tenge oldu. Almatı'daki işletmelere verilen zarar 102 milyar tenge" ifadelerine yer verildi.Rakamın, Aktöbe ve Mangıstav bölgelerindeki işletmecilerden gelen bilgilerle arttığı belirtilen açıklamada, 1500’ü Almatı'da olmak üzere ülkenin 11 bölgesinde bin 600'den fazla işletmeye zarar verildiği kaydedildi.Kazakistan’da 12 Ocak 2022 tarihi itibarıyla 1 dolar 431.81 tenge olarak işlem görüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220112/rusya-kgao-baris-gucleri-kazakistanda-onemli-kamusal-ve-sosyal-tesisleri-kontrol-altina-aldi---1052658868.html
kazakistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0d/1052684995_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_4d7104578fde6b64d4aa48e08632c1b6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kazakistan, zarar, şiddet olayları, kazakistan ulusal girişimciler odası

Kazakistan'daki şiddet olaylarının iş dünyasına maliyeti 240 milyon doları geçti

00:57 13.01.2022
© AP Photo / Vladimir TretyakovKazakistan - protesto - şiddet olayları
Kazakistan - protesto - şiddet olayları - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2022
© AP Photo / Vladimir Tretyakov
Abone ol
Kazakistan Ulusal Girişimciler Odası, ülkedeki şiddet olaylarının iş dünyasına verdiği zararın yaklaşık 103 milyar 700 milyon tenge (en az 240 milyon dolar) olduğunu duyurdu.
Kazakistan Ulusal Girişimciler Odası'ndan yapılan açıklamada, "Şiddet olayları sonucu Kazakistan iş dünyasına verilen zarar, 103 milyar 700 milyon tenge oldu. Almatı'daki işletmelere verilen zarar 102 milyar tenge" ifadelerine yer verildi.
Rakamın, Aktöbe ve Mangıstav bölgelerindeki işletmecilerden gelen bilgilerle arttığı belirtilen açıklamada, 1500’ü Almatı'da olmak üzere ülkenin 11 bölgesinde bin 600'den fazla işletmeye zarar verildiği kaydedildi.
Kazakistan’da 12 Ocak 2022 tarihi itibarıyla 1 dolar 431.81 tenge olarak işlem görüyor.
KGAÖ barış güçleri - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2022
Kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar
Rusya: KGAÖ barış güçleri, Kazakistan'da önemli kamusal ve sosyal tesisleri kontrol altına aldı
Dün, 13:01
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
02:16İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem
02:16Brezilyalı ünlü model koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
02:03Almanya'da CDU milletvekili Wanderwitz, AfD partisinin yasaklanmasını istedi
01:44Moskova'daki otel odalarının fiyatları yüzde 22 arttı
01:35Çin Dışişleri: Guantanamo, dünya insan hakları tarihinin kara sayfası oldu
01:10Flyone Armenia: Türkiye, 2 Şubat'tan itibaren Erivan-İstanbul arasında sefer yapmamıza izin verdi
01:09BBP'li Akdoğan'dan Enes Kara ile ilgili açıklamasına gelen tepkilere yanıt: Latife olduğunu söyledim
01:07Türkiye'deki konutların yarıya yakını sigortasız
01:07Dünya bilim literatürüne Bolu-Yedigöller Milli Parkı’ndan bir bitki katıldı
00:57Kazakistan'daki şiddet olaylarının iş dünyasına maliyeti 240 milyon doları geçti
00:56Türk Lirası, Tether işlemlerinde dünya lideri
00:50Yunanistan, ABD'den aldığı zırhlı araçları Ege ve Meriç'te kullanacak
00:39THY’nin 'Mega Taşınma Belgeseli' tamamlandı: Belgesel National Geopraphic’de yayınlanacak
00:36Bakan Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşı ile görüştü
00:30Sakarya'da gölde boğulmak üzere olan köpeği vatandaşlar kurtardı
00:21Gamaleya Merkezi: Sputnik V'nin Omicron nedeniyle modifiye edilmesine gerek yok
00:17İletişim Başkanlığı'ndan dolandırıcılara karşı uyarı
00:09Almanya İçişleri Bakanı Faeser, aşırı sağa karşı eylem planı hazırlayacak
00:09ABD Senatosunda Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanması için tasarı
DünFatih Erbakan: Zorunlu PCR uygulamasının Sağlık Bakanlığı tarafından kaldırılması hayırlı olsun