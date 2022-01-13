https://tr.sputniknews.com/20220113/kazakistandaki-siddet-olaylarinin-is-dunyasina-maliyeti-240-milyon-dolari-gecti-1052685047.html

Kazakistan'daki şiddet olaylarının iş dünyasına maliyeti 240 milyon doları geçti

Kazakistan'daki şiddet olaylarının iş dünyasına maliyeti 240 milyon doları geçti

Kazakistan Ulusal Girişimciler Odası, ülkedeki şiddet olaylarının iş dünyasına verdiği zararın yaklaşık 103 milyar 700 milyon tenge (en az 240 milyon dolar)... 13.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-13T00:57+0300

2022-01-13T00:57+0300

2022-01-13T00:57+0300

kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar

kazakistan

zarar

şiddet olayları

kazakistan ulusal girişimciler odası

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Kazakistan Ulusal Girişimciler Odası'ndan yapılan açıklamada, "Şiddet olayları sonucu Kazakistan iş dünyasına verilen zarar, 103 milyar 700 milyon tenge oldu. Almatı'daki işletmelere verilen zarar 102 milyar tenge" ifadelerine yer verildi.Rakamın, Aktöbe ve Mangıstav bölgelerindeki işletmecilerden gelen bilgilerle arttığı belirtilen açıklamada, 1500’ü Almatı'da olmak üzere ülkenin 11 bölgesinde bin 600'den fazla işletmeye zarar verildiği kaydedildi.Kazakistan’da 12 Ocak 2022 tarihi itibarıyla 1 dolar 431.81 tenge olarak işlem görüyor.

https://tr.sputniknews.com/20220112/rusya-kgao-baris-gucleri-kazakistanda-onemli-kamusal-ve-sosyal-tesisleri-kontrol-altina-aldi---1052658868.html

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kazakistan, zarar, şiddet olayları, kazakistan ulusal girişimciler odası