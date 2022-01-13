https://tr.sputniknews.com/20220113/kazakistandan-rusyaya-146-kisi-daha-tahliye-edildi-1052686569.html

Kazakistan’dan Rusya’ya 146 kişi daha tahliye edildi

Kazakistan’dan Rusya’ya 146 kişi daha tahliye edildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Hava ve Uzay Kuvvetleri’ne ait askeri nakliye uçağıyla Kazakistan’ın Almatı şehrinden Moskova’ya 146 Rus vatandaşının daha getirdiğini... 13.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-13T02:23+0300

2022-01-13T02:23+0300

2022-01-13T02:23+0300

kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar

rusya

kazakistan

tahliye

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Rus Hava ve Uzay Kuvvetleri’ne ait askeri nakliye uçağı, Almatı’dan Moskova’ya 146 Rus vatandaşını daha ulaştırdı” ifadesine yer verildi.Tahliye edilen Rusya vatandaşlarının Almatı’da, Yeni Yıl tatili, turistik seyahat veya iş gezisi kapsamında bulunduğu bildirildi. Gerilimin artması ve Almatı Havalimanı’nın kapanması nedeniyle tüm vatandaşların bugüne kadar otellerinde kaldığı ifade edilirken Rusya’ya dönmek için Barış Gücü birliğinden yardım istedikleri aktarıldı.Daha önce Kazakistan’dan Rusya’ya 2 bin 95 kişinin tahliye edildiği anımsatıldı.

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rusya, kazakistan, tahliye