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Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
Kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar
Kazakistan'da doğalgaz zammının ardından başlayan protesto gösterileri, kısa sürede şiddet ve yağma eylemlerine dönüştü. Kazakistan yönetimi, eylemleri 'terör faaliyeti' olarak nitelendirirken, Kolektif Güvenlik Anlaşma Örgütü (KGAÖ) de ülkeye barış gücü konuşlandırma kararı aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220113/kazakistandan-rusyaya-146-kisi-daha-tahliye-edildi-1052686569.html
Kazakistan’dan Rusya’ya 146 kişi daha tahliye edildi
Kazakistan’dan Rusya’ya 146 kişi daha tahliye edildi
Rusya Savunma Bakanlığı, Hava ve Uzay Kuvvetleri’ne ait askeri nakliye uçağıyla Kazakistan’ın Almatı şehrinden Moskova’ya 146 Rus vatandaşının daha getirdiğini... 13.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-13T02:23+0300
2022-01-13T02:23+0300
kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar
rusya
kazakistan
tahliye
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Rus Hava ve Uzay Kuvvetleri’ne ait askeri nakliye uçağı, Almatı’dan Moskova’ya 146 Rus vatandaşını daha ulaştırdı” ifadesine yer verildi.Tahliye edilen Rusya vatandaşlarının Almatı’da, Yeni Yıl tatili, turistik seyahat veya iş gezisi kapsamında bulunduğu bildirildi. Gerilimin artması ve Almatı Havalimanı’nın kapanması nedeniyle tüm vatandaşların bugüne kadar otellerinde kaldığı ifade edilirken Rusya’ya dönmek için Barış Gücü birliğinden yardım istedikleri aktarıldı.Daha önce Kazakistan’dan Rusya’ya 2 bin 95 kişinin tahliye edildiği anımsatıldı.
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rusya, kazakistan, tahliye

Kazakistan’dan Rusya’ya 146 kişi daha tahliye edildi

02:23 13.01.2022
© Sputnik / Валерий Мельников / Fotoğraf bankasına girKazakistan’dan Rusya’ya 146 kişi daha tahliye edildi
Kazakistan’dan Rusya’ya 146 kişi daha tahliye edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2022
© Sputnik / Валерий Мельников
/
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Rusya Savunma Bakanlığı, Hava ve Uzay Kuvvetleri’ne ait askeri nakliye uçağıyla Kazakistan’ın Almatı şehrinden Moskova’ya 146 Rus vatandaşının daha getirdiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, Rus Hava ve Uzay Kuvvetleri’ne ait askeri nakliye uçağı, Almatı’dan Moskova’ya 146 Rus vatandaşını daha ulaştırdı” ifadesine yer verildi.
Tahliye edilen Rusya vatandaşlarının Almatı’da, Yeni Yıl tatili, turistik seyahat veya iş gezisi kapsamında bulunduğu bildirildi. Gerilimin artması ve Almatı Havalimanı’nın kapanması nedeniyle tüm vatandaşların bugüne kadar otellerinde kaldığı ifade edilirken Rusya’ya dönmek için Barış Gücü birliğinden yardım istedikleri aktarıldı.
Daha önce Kazakistan’dan Rusya’ya 2 bin 95 kişinin tahliye edildiği anımsatıldı.
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