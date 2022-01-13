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Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
Kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar
Kazakistan'da doğalgaz zammının ardından başlayan protesto gösterileri, kısa sürede şiddet ve yağma eylemlerine dönüştü. Kazakistan yönetimi, eylemleri 'terör faaliyeti' olarak nitelendirirken, Kolektif Güvenlik Anlaşma Örgütü (KGAÖ) de ülkeye barış gücü konuşlandırma kararı aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220113/kazakistanin-14-bolgesinde-kirmizi-teror-tehdidi-seviyesi-kaldirildi--1052699224.html
Kazakistan'ın 14 bölgesinde kırmızı terör tehdidi seviyesi kaldırıldı
Kazakistan'ın 14 bölgesinde kırmızı terör tehdidi seviyesi kaldırıldı
Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi, başkent Nursultan ile 13 bölgede kırmızı terör tehdidi seviyesinin kaldırıldığını duyurdu. 13.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-13T12:52+0300
2022-01-13T12:52+0300
kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar
kazakistan
protesto
kırmızı
almatı
terör
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Şiddet olayları sonrası durumun kontrol altında olduğu Kazakistan'ın büyük bölümünde, anayasal düzenin yeniden tesis edilmesiyle birlikte kırmızı terör tehdidi seviyesi kaldırıldı. Ulusal Güvenlik Komitesi'nden yapılan açıklamada, "Ulusal Terörle Mücadele Operasyon Merkezi, terörle mücadele operasyonunun bittiğini ve Nursultan, Çimkent şehirlerinde, Akmola, Aktyubinsk, Atırau, Doğu-Kazakistan, Batı-Kazakistan, Karaganda, Kızılorda, Kostanay, Mangistau, Pavlodar, Kuzey-Kazakistan ve Türkistan bölgelerinde kırmızı terör tehdidi seviyesinin kaldırıldığını bildirir" dendi. 'Almatı kenti ile Almatı ve Taraz bölgelerinde şiddet olaylarına katılan teröristlerin ve zanlıların tespitine ve yakalanmasına yönelik çalışmaların' devam ettiğinin belirtildiği açıklamada, söz konusu bölgelerde terörle mücadele operasyonlarının sürmesi nedeniyle kırmızı terör tehdidi seviyesinin devam ettiği vurgulandı.
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kazakistan, protesto, kırmızı, almatı, terör

Kazakistan'ın 14 bölgesinde kırmızı terör tehdidi seviyesi kaldırıldı

12:52 13.01.2022
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Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi, başkent Nursultan ile 13 bölgede kırmızı terör tehdidi seviyesinin kaldırıldığını duyurdu.
Şiddet olayları sonrası durumun kontrol altında olduğu Kazakistan'ın büyük bölümünde, anayasal düzenin yeniden tesis edilmesiyle birlikte kırmızı terör tehdidi seviyesi kaldırıldı.
Ulusal Güvenlik Komitesi'nden yapılan açıklamada, "Ulusal Terörle Mücadele Operasyon Merkezi, terörle mücadele operasyonunun bittiğini ve Nursultan, Çimkent şehirlerinde, Akmola, Aktyubinsk, Atırau, Doğu-Kazakistan, Batı-Kazakistan, Karaganda, Kızılorda, Kostanay, Mangistau, Pavlodar, Kuzey-Kazakistan ve Türkistan bölgelerinde kırmızı terör tehdidi seviyesinin kaldırıldığını bildirir" dendi.
'Almatı kenti ile Almatı ve Taraz bölgelerinde şiddet olaylarına katılan teröristlerin ve zanlıların tespitine ve yakalanmasına yönelik çalışmaların' devam ettiğinin belirtildiği açıklamada, söz konusu bölgelerde terörle mücadele operasyonlarının sürmesi nedeniyle kırmızı terör tehdidi seviyesinin devam ettiği vurgulandı.
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