https://tr.sputniknews.com/20220113/kazakistanin-14-bolgesinde-kirmizi-teror-tehdidi-seviyesi-kaldirildi--1052699224.html

Kazakistan'ın 14 bölgesinde kırmızı terör tehdidi seviyesi kaldırıldı

Kazakistan'ın 14 bölgesinde kırmızı terör tehdidi seviyesi kaldırıldı

Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi, başkent Nursultan ile 13 bölgede kırmızı terör tehdidi seviyesinin kaldırıldığını duyurdu. 13.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-13T12:52+0300

2022-01-13T12:52+0300

2022-01-13T12:52+0300

kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar

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Şiddet olayları sonrası durumun kontrol altında olduğu Kazakistan'ın büyük bölümünde, anayasal düzenin yeniden tesis edilmesiyle birlikte kırmızı terör tehdidi seviyesi kaldırıldı. Ulusal Güvenlik Komitesi'nden yapılan açıklamada, "Ulusal Terörle Mücadele Operasyon Merkezi, terörle mücadele operasyonunun bittiğini ve Nursultan, Çimkent şehirlerinde, Akmola, Aktyubinsk, Atırau, Doğu-Kazakistan, Batı-Kazakistan, Karaganda, Kızılorda, Kostanay, Mangistau, Pavlodar, Kuzey-Kazakistan ve Türkistan bölgelerinde kırmızı terör tehdidi seviyesinin kaldırıldığını bildirir" dendi. 'Almatı kenti ile Almatı ve Taraz bölgelerinde şiddet olaylarına katılan teröristlerin ve zanlıların tespitine ve yakalanmasına yönelik çalışmaların' devam ettiğinin belirtildiği açıklamada, söz konusu bölgelerde terörle mücadele operasyonlarının sürmesi nedeniyle kırmızı terör tehdidi seviyesinin devam ettiği vurgulandı.

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