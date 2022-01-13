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KGAÖ Genel Sekreteri: Barış güçlerimiz Kazakistan’dan zamanında çekilecek
KGAÖ Genel Sekreteri: Barış güçlerimiz Kazakistan’dan zamanında çekilecek
Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Genel Sekreteri Zas, ittifakın barış güçlerinin Kazakistan’dan zamanında çekileceğini söyledi. 13.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-13T13:53+0300
2022-01-13T13:54+0300
rusya
kazakistan
kgaö
tören
kasım cömert tokayev
stanislav zas
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Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) barış güçlerinin, misyonlarının tamamlanması nedeniyle on gün içinde eski Sovyet ülkesinden tamamen çekilmesi planlanıyor. KGAÖ Genel Sekreteri Stanislav Zas, “Kazakistan tarafının iradesi doğrultusunda barış güçleri belirlenen süre içinde (ülkeden çekilip) daimi konuşlanma noktalarına dönecekler” açıklamasını yaptı. Zas’ın bu açıklaması, KGAÖ barış güçlerinin bugün başlaması kararlaştırılan geri çekilişinin belirlenen süre içinde, yani on günde tamamlanacağı anlamına geliyor. KGAÖ barış güçlerinin eski Sovyet ülkesinden geri çekilmeye başlaması, ülkesinde yakıt fiyatlarına yapılan zam nedeniyle başlayan ancak kısa sürede şiddet eylemlerine dönüşen protestoları bastırmaya çalışan Kazakistan lideri Kasım Cömert Tokeyev’in KGAÖ’den yardım istemesinden sadece bir hafta sonra gerçekleşiyor. Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri de Kazakistan’a götürülen askeri teçhizatın geri dönüş için hazırlanmakta olduğunu ve korumasını üstlendikleri devlet tesislerini koruma görevini de yerel güvenlik güçlerine teslim etmeye başladıklarını kaydetti. Rusya’nın barış güçlerinin Kazakistan’dan çekilme hazırlıklarına başladığını kaydeden Rus savunma yetkilileri, “KGAÖ barış güçlerinin geri dönüşü Kazakistan tarafı ile işbirliği içerisinde düzenlenecektir” açıklamasını yaptı. Bunun yanı sıra KGAÖ barış gücü misyonunun tamamlanmış olması nedeniyle düzenlenen bir törende, Kazak Savunma Bakan Yardımcısı Muhamedjan Talasov, barış güçlerine hitaben, “Geldiğiniz için teşekkür ederiz, gelişiniz sayesinde Kazak ordusu ve güvenlik güçleri saldırganların yerlerini belirleme ve onları gözaltına alma görevlerini yerine getirebildi” dedi. KGAÖ ülkelerinin her birinin ulusal marşları çalındığı törende, barış güçlerine komuta eden Rus General Andrey Serdyukov da “Barış gücü operasyonu tamamlanmıştır, belirlenen görevler yerine getirilmiştir” ifadelerini kullandı. KGAÖ ülkeleri Rusya, Belarus, Ermenistan, Kırgızistan ve Tacikistan, barış gücü olarak Kazakistan’a 2 bin 30 asker ile 250 parça askeri teçhizat gönderdi. Barış güçleri ülkedeki önemli ordu ve devlet binaları ile sosyal açıdan mühim olan tesisleri korudu. Bu güçler, Kazakistan’daki saldırgan ve yağmacı gruplara karşı kazak güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonlaraysa katılmadı. Ancak KGAÖ güçlerinin önemli tesislerin korumasını üstlenmesi ile Kazak emniyet güçleri ülkede asayişin sağlanması adına düzenlenen operasyonlara kaydırılabildi. Kazakistan Devlet Başkanı Tokayev salı günü yaptığı açıklamasında, KGAÖ barış güçlerinin ülkesindeki misyonunun başarılı olduğunu ve perşembe günü aşamalı olarak geri çekilmeye başlayacaklarını söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20220113/kgao-baris-gucleri-kazakistandan-ayrilma-hazirliklarina-basladi--1052695424.html
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rusya, kazakistan, kgaö, tören, kasım cömert tokayev, stanislav zas

KGAÖ Genel Sekreteri: Barış güçlerimiz Kazakistan’dan zamanında çekilecek

13:53 13.01.2022 (güncellendi: 13:54 13.01.2022)
© REUTERS / PAVEL MIKHEYEVKGAÖ barış güçleri- Rusya
KGAÖ barış güçleri- Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2022
© REUTERS / PAVEL MIKHEYEV
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Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Genel Sekreteri Zas, ittifakın barış güçlerinin Kazakistan’dan zamanında çekileceğini söyledi.
Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) barış güçlerinin, misyonlarının tamamlanması nedeniyle on gün içinde eski Sovyet ülkesinden tamamen çekilmesi planlanıyor.
KGAÖ Genel Sekreteri Stanislav Zas, “Kazakistan tarafının iradesi doğrultusunda barış güçleri belirlenen süre içinde (ülkeden çekilip) daimi konuşlanma noktalarına dönecekler” açıklamasını yaptı. Zas’ın bu açıklaması, KGAÖ barış güçlerinin bugün başlaması kararlaştırılan geri çekilişinin belirlenen süre içinde, yani on günde tamamlanacağı anlamına geliyor.
KGAÖ Rusya barış güçleri - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2022
Kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar
KGAÖ barış güçleri, Kazakistan'dan ayrılma hazırlıklarına başladı
11:37
KGAÖ barış güçlerinin eski Sovyet ülkesinden geri çekilmeye başlaması, ülkesinde yakıt fiyatlarına yapılan zam nedeniyle başlayan ancak kısa sürede şiddet eylemlerine dönüşen protestoları bastırmaya çalışan Kazakistan lideri Kasım Cömert Tokeyev’in KGAÖ’den yardım istemesinden sadece bir hafta sonra gerçekleşiyor.
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri de Kazakistan’a götürülen askeri teçhizatın geri dönüş için hazırlanmakta olduğunu ve korumasını üstlendikleri devlet tesislerini koruma görevini de yerel güvenlik güçlerine teslim etmeye başladıklarını kaydetti.
Rusya’nın barış güçlerinin Kazakistan’dan çekilme hazırlıklarına başladığını kaydeden Rus savunma yetkilileri, “KGAÖ barış güçlerinin geri dönüşü Kazakistan tarafı ile işbirliği içerisinde düzenlenecektir” açıklamasını yaptı.
Bunun yanı sıra KGAÖ barış gücü misyonunun tamamlanmış olması nedeniyle düzenlenen bir törende, Kazak Savunma Bakan Yardımcısı Muhamedjan Talasov, barış güçlerine hitaben, “Geldiğiniz için teşekkür ederiz, gelişiniz sayesinde Kazak ordusu ve güvenlik güçleri saldırganların yerlerini belirleme ve onları gözaltına alma görevlerini yerine getirebildi” dedi.
KGAÖ ülkelerinin her birinin ulusal marşları çalındığı törende, barış güçlerine komuta eden Rus General Andrey Serdyukov da “Barış gücü operasyonu tamamlanmıştır, belirlenen görevler yerine getirilmiştir” ifadelerini kullandı.
Putin-Paşinyan - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2022
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Putin ve Paşinyan: KGAÖ barış güçleri, Kazakistan'daki durumun normalleşmesini sağladı
Dün, 13:57
KGAÖ ülkeleri Rusya, Belarus, Ermenistan, Kırgızistan ve Tacikistan, barış gücü olarak Kazakistan’a 2 bin 30 asker ile 250 parça askeri teçhizat gönderdi.
Barış güçleri ülkedeki önemli ordu ve devlet binaları ile sosyal açıdan mühim olan tesisleri korudu. Bu güçler, Kazakistan’daki saldırgan ve yağmacı gruplara karşı kazak güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonlaraysa katılmadı. Ancak KGAÖ güçlerinin önemli tesislerin korumasını üstlenmesi ile Kazak emniyet güçleri ülkede asayişin sağlanması adına düzenlenen operasyonlara kaydırılabildi.
Kazakistan Devlet Başkanı Tokayev salı günü yaptığı açıklamasında, KGAÖ barış güçlerinin ülkesindeki misyonunun başarılı olduğunu ve perşembe günü aşamalı olarak geri çekilmeye başlayacaklarını söyledi.
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