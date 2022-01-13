Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20220113/kilicdaroglundan-erdogana-secim-tarihini-belirlesin-biz-adayimizi-belirleyecegiz-1052698627.html
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Seçim tarihini belirlesin biz adayımızı belirleyeceğiz
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Seçim tarihini belirlesin biz adayımızı belirleyeceğiz
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Cumhurbaşkanı adaylarını açıklayamıyorlar” eleştirisine, “Seçim tarihini... 13.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-13T12:46+0300
2022-01-13T12:57+0300
politika
recep tayyip erdoğan
hdp
kemal kılıçdaroğlu
zonguldak
seçim
esnaf
semra güzel
enes kara
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/09/1044694155_0:0:2970:1671_1920x0_80_0_0_c80b0b6666e52140d7c3131e2c5d7f4d.jpg
Kılıçdaroğlu, Zonguldak'ta, Muhtarlar, STK Temsilcileri ve Kanaat Önderleri Buluşması'nda konuştu.“CHP olarak biz son dönemde sosyal kimlikler üzerinden siyaset yapıyoruz. İnanç, etnik kimlik, yaşam tarzı üzerinden siyaset yapmıyoruz. Her bir sosyal kimliğin sorunlarını masaya yatırıp çözerseniz ülkenin sorunlarını çözmeye talip olursunuz o zaman. İşin kolaycılığına kaçıp da din- iman üzerinden edebiyat, etnik kimlik üzerinden edebiyat yaparsanız ülkeyi bölersiniz, ayrıştırırsınız. Her kimlikten insandan bizim başımızın üzerinde yeri var" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, "Kim kendi kimliği seçme özgürlüğüne sahip? Hangi kendi anne - babanızı seçme özgürlüğüne sahipsiniz?" diye sordu. Kılıçdaroğlu, ekonomiye ilişkin değerlendirmesinde ise, şu ifadeleri kullandı: "Memleketin her tarafı dolar oldu, milli parayı unuttuk. İtibarsız bir para haline geldi. Neden? Merkez Bankası 1930 yılında kuruldu. Osmanlı’nın milli parasını basacak matbaası yoktu, yabancılar tarafından basılırdı. Ekonomiyi yabancı bir paraya endekslerseniz, mevduatınızı da kura ayarlarsanız bunun yapanların milliyetçiliğini sorgularım. Milliyetçilik, hiç kimsenin önünde eğilmemek demektir, bayrağının altında hür ve bağımsız yaşamak demektir. Milliyetçilik aynı zamanda siyasi bağımsızlığın ekonomik bağımsızlıkla taçlandırılması demektir. Ekonomik olarak güçlü değilseniz siyasi bağımsızlığınız yoktur.Kim üretiyorsa onun parası değerlidir. Her şey dışarından geliyorsa sizin paranızın da itibarı yoktur. İşin Türkçesi budur. O nedenle üretim, üretim, üretim… Faizleri düşüreceğiz, yeni bir modele geçtik dediler, Allah aşkına hangi faiz düştü? Kim vurgun yaptı, kim götürdü paraları? Araştırma önergemiz reddedildi. Niye araştırmayalım?"'Çıkarsın karşıma iki uygar insan gibi tartışırız'Program çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP lideri, Cumhurbarşkanı Erdoğan’ın kendine yönelik eleştirileri hakkında “Benden uzak beni eleştiriyorsun. Çıkarsın karşıma iki uygar insan gibi tartışırız. Senin taraftarların da izlerler, beni de bütün vatandaşlar izlerler. Yani hem benden çekiniyor, arkaya dolanıyor, arkadan bir sürü laf ediyor. Ya sen çık karşıma kardeşim. Otur, beraber tartışalım. Türkiye de izlesin yani. Kaybedeceğimiz bir şey yok ki zaten. İki uygar insan gibi oturur tartışırız” dedi.Erdoğan’ın, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayının açıklanmaması ile ilgili eleştirilerine ise, “Gayet güzel. Seçim tarihini belirlesin biz adayımızı belirleyeceğiz. Seçim tarihini belirlemiyor. ‘Adayınız kim?’ adayımızı açıklamamız için senin ‘Ben erken seçim istiyorum, sandığı getiriyorum. Bay Kemal gel sen de oy kullan’ demesini bekliyoruz. Söylemiyor” diye yanıt verdi.'Şimdi İmralı’nın postacılığına soyunmuş'Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın “Edirne, İmralı’ya hesap verecek’ dedi. Sizi hedef alırken, 'eli kanlı teröristleri güvenen siyasetçiler, Bay Kemal' gibi. Kanda onların da payı var” ifadelerinin anımsatılması üzerine şu yanıtı verdi:“Gidip İmralı’da masaya oturan kimdi? Şimdi İmralı’nın postacılığına soyunmuş, öyle anlaşılıyor. Posta memuru mu kendisi? Gidip tezgahı kuran, konuşan, medet uman o. Yerel seçimlerde ne yaptı? Yerel seçimlerde de ona bir akademisyen gönderdi. ‘Acaba bize oy verebilirler mi?’ diye. Selamlarını getirdi. Devletin televizyonunda bunu canlı yayınladılar. Şimdi dönüp bizi suçluyor. Ne yaparsa yapsın, beyefendi gidici artık. Millet tahammül edemiyor. Yalana, zamma, haksızlığa tahammül edemiyor. Gidecek. Beni suçluyor. Çıksın karşıma.”'Bu fotoğrafın muhatabı Erdoğan’dır'Kılıçdaroğlu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in fotoğraflarına sessiz kalındığı iddialar içinse şunları söyledi:“Bu fotoğrafı gördüğümde sordum, ‘Ne zaman çekilmiş’ diye. Bunların İmralı’ya masa attıkları dönemde, açılım döneminde o fotoğraf çekilmiş. Bu fotoğrafın muhatabı doğrudan doğruya Erdoğan’dır. Nasıl oldu? Açılımda bu işler olduysa sen neredeydin, bu ülkeyi yönetmiyor muydun, aklın başında mıydı? bunların sorulması lazım.”'Enes’in videosunu izlediğimde yüreğimde bir şeyler koptu'Kılıçdaroğlu cemaat evinde kaldığı için bunalıma girerek intihar eden üniversite öğrencisi Enes Kara ile ilgili de şu yorumu yaptı:“Enes’in videosunu izlediğimde her vatandaşın olduğu gibi benim de yüreğimde bir şeylerin koptuğunu gördüm. Yurt yapmak devletin görevidir. Kız, erkek öğrenciye devlet yurtlarında imkan sağlamak devletin görevidir. Bu yapılmadı, yapılmıyor. Halen yapılmadı. Bizim bir taahhüdümüz var. İki yıl içinde yurt sorunu çözülecek Türkiye’de. Biz bunu yeni söylemiyoruz zaten. Defalarca dile getirdim. Bu tür yurtlarda kalan öğrenciler bir sorun, sıkıntı ile karşılaşıyor, ‘Bu yurttan memnun değiliz ama gidecek yurdumuz yok’ diye düşünüyorlarsa bütün belediye başkanı arkadaşlarıma Ankara’ya dönünce talimat vereceğim. Diyeceğim ki ‘Size gelen herhangi bir öğrenci yurtta barınamadığını, huzur içinde çalışamadığını, özgürlük alanın sınırlandırıldığını, rahat olamadığını, karnını doymadığını ifade ediyorsa özel bir telefon hattı vereceğiz.’ Bu telefon hattını kamuoyuyla paylaşacağız. Diyeceğiz ki belediye başkanlarıma bu öğrencilerin varsa sorununu mutlaka çözün. Bizim belediyelerimizin olmadığı yerde bizim milletvekillerimize mutlaka ulaşın. Bizim milletvekillerimiz size yardımcı olacaktır, diyeceğiz. Yaşanan şey dram, hepimizi derinden sarsan dram. Bu dramları yaşamak istiyoruz. Güzel Türkiye’de gençlerimiz özgür olmalı.”'Esnaf zamdan şikayetçi'Kılıçdaroğlu, Zonguldak esnafının sorunlarına ilişkin de şu değerlendirmeyi yaptı:“Esnaf zamdan şikayetçi. Sattığı ürünü gidip yeniden alamıyor. Zamlı fiyattan alıyor. Büyük sıkıntısı var. Elektrik fiyatlarının yükselmesinden şikayet edenler oldu. Sıkıntıyı biz de görüyoruz. Sadece burada değil. Dönerci mesela eskisi kadar döner satamadığını, tavuk fiyatlarına büyük zamların geldiğini ifade etti. Sonuçta baktığınız zaman Zonguldak’ta karşılaştığınız olay Trabzon’da, Hakkari, Elazığ, İzmir’de de var. Büyük sıkıntısı var esnafın. Kolaylık sağlamak lazım. Aldıkları kredinin faizlerini sağlamak lazım.”'Doğanın kurallarını göz ardı edip 'Ben buraya bunu yapacağım' derseniz olmaz'Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılışını yapacağı ve Zonguldak’ın trafiğini rahatlatacak projenin “deniz sularıyla zarar görmesine” ilişkin şunları söyledi:“Deniz aldı. Denize karşı durulmaz. Doğanın kendi kuralları vardır. Doğanın kurallarını göz ardı edip de ben buraya bunu yapacağım derseniz olmaz. O denizin aldığı yol yeni bir yol değil. Üçüncü kez oluyor. Üç kez. İnsan aklını başına alır ya. Liyakati bitirir, mimar ve mühendisi oraya görevlendirmezseniz, ‘Bu yolu yapıyoruz, geçen sefer yaptık deniz aldı. Bir daha yaptık deniz aldı. Bir daha yaptık’. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar beklemek mümkün değil. Allah akıl ve fikir versin.”
https://tr.sputniknews.com/20220112/erdogan-ekonomide-milletimize-verdigimiz-sozu-yerine-getirmek-icin-yapilan-duzenlemeler-yasalasacak-1052655810.html
zonguldak
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/09/1044694155_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_e4e8f604752545b007839fa8d92ef7d4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, hdp, kemal kılıçdaroğlu, zonguldak, seçim, esnaf, semra güzel, enes kara

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Seçim tarihini belirlesin biz adayımızı belirleyeceğiz

12:46 13.01.2022 (güncellendi: 12:57 13.01.2022)
© İHAKemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2022
© İHA
Abone ol
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Cumhurbaşkanı adaylarını açıklayamıyorlar” eleştirisine, “Seçim tarihini belirlesin biz adayımızı belirleyeceğiz. Adayımızı açıklamamız için senin ‘Ben erken seçim istiyorum, sandığı getiriyorum. Bay Kemal gel sen de oy kullan’ demesini bekliyoruz" cevabını verdi.
Kılıçdaroğlu, Zonguldak'ta, Muhtarlar, STK Temsilcileri ve Kanaat Önderleri Buluşması'nda konuştu.
“CHP olarak biz son dönemde sosyal kimlikler üzerinden siyaset yapıyoruz. İnanç, etnik kimlik, yaşam tarzı üzerinden siyaset yapmıyoruz. Her bir sosyal kimliğin sorunlarını masaya yatırıp çözerseniz ülkenin sorunlarını çözmeye talip olursunuz o zaman. İşin kolaycılığına kaçıp da din- iman üzerinden edebiyat, etnik kimlik üzerinden edebiyat yaparsanız ülkeyi bölersiniz, ayrıştırırsınız. Her kimlikten insandan bizim başımızın üzerinde yeri var" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, "Kim kendi kimliği seçme özgürlüğüne sahip? Hangi kendi anne - babanızı seçme özgürlüğüne sahipsiniz?" diye sordu.
Kılıçdaroğlu, ekonomiye ilişkin değerlendirmesinde ise, şu ifadeleri kullandı:
"Memleketin her tarafı dolar oldu, milli parayı unuttuk. İtibarsız bir para haline geldi. Neden? Merkez Bankası 1930 yılında kuruldu. Osmanlı’nın milli parasını basacak matbaası yoktu, yabancılar tarafından basılırdı. Ekonomiyi yabancı bir paraya endekslerseniz, mevduatınızı da kura ayarlarsanız bunun yapanların milliyetçiliğini sorgularım. Milliyetçilik, hiç kimsenin önünde eğilmemek demektir, bayrağının altında hür ve bağımsız yaşamak demektir. Milliyetçilik aynı zamanda siyasi bağımsızlığın ekonomik bağımsızlıkla taçlandırılması demektir. Ekonomik olarak güçlü değilseniz siyasi bağımsızlığınız yoktur.
Kim üretiyorsa onun parası değerlidir. Her şey dışarından geliyorsa sizin paranızın da itibarı yoktur. İşin Türkçesi budur. O nedenle üretim, üretim, üretim… Faizleri düşüreceğiz, yeni bir modele geçtik dediler, Allah aşkına hangi faiz düştü? Kim vurgun yaptı, kim götürdü paraları? Araştırma önergemiz reddedildi. Niye araştırmayalım?"

'Çıkarsın karşıma iki uygar insan gibi tartışırız'

Program çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP lideri, Cumhurbarşkanı Erdoğan’ın kendine yönelik eleştirileri hakkında “Benden uzak beni eleştiriyorsun. Çıkarsın karşıma iki uygar insan gibi tartışırız. Senin taraftarların da izlerler, beni de bütün vatandaşlar izlerler. Yani hem benden çekiniyor, arkaya dolanıyor, arkadan bir sürü laf ediyor. Ya sen çık karşıma kardeşim. Otur, beraber tartışalım. Türkiye de izlesin yani. Kaybedeceğimiz bir şey yok ki zaten. İki uygar insan gibi oturur tartışırız” dedi.
Erdoğan’ın, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayının açıklanmaması ile ilgili eleştirilerine ise, “Gayet güzel. Seçim tarihini belirlesin biz adayımızı belirleyeceğiz. Seçim tarihini belirlemiyor. ‘Adayınız kim?’ adayımızı açıklamamız için senin ‘Ben erken seçim istiyorum, sandığı getiriyorum. Bay Kemal gel sen de oy kullan’ demesini bekliyoruz. Söylemiyor” diye yanıt verdi.

'Şimdi İmralı’nın postacılığına soyunmuş'

Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın “Edirne, İmralı’ya hesap verecek’ dedi. Sizi hedef alırken, 'eli kanlı teröristleri güvenen siyasetçiler, Bay Kemal' gibi. Kanda onların da payı var” ifadelerinin anımsatılması üzerine şu yanıtı verdi:
“Gidip İmralı’da masaya oturan kimdi? Şimdi İmralı’nın postacılığına soyunmuş, öyle anlaşılıyor. Posta memuru mu kendisi? Gidip tezgahı kuran, konuşan, medet uman o. Yerel seçimlerde ne yaptı? Yerel seçimlerde de ona bir akademisyen gönderdi. ‘Acaba bize oy verebilirler mi?’ diye. Selamlarını getirdi. Devletin televizyonunda bunu canlı yayınladılar. Şimdi dönüp bizi suçluyor. Ne yaparsa yapsın, beyefendi gidici artık. Millet tahammül edemiyor. Yalana, zamma, haksızlığa tahammül edemiyor. Gidecek. Beni suçluyor. Çıksın karşıma.”

'Bu fotoğrafın muhatabı Erdoğan’dır'

Kılıçdaroğlu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in fotoğraflarına sessiz kalındığı iddialar içinse şunları söyledi:
“Bu fotoğrafı gördüğümde sordum, ‘Ne zaman çekilmiş’ diye. Bunların İmralı’ya masa attıkları dönemde, açılım döneminde o fotoğraf çekilmiş. Bu fotoğrafın muhatabı doğrudan doğruya Erdoğan’dır. Nasıl oldu? Açılımda bu işler olduysa sen neredeydin, bu ülkeyi yönetmiyor muydun, aklın başında mıydı? bunların sorulması lazım.”

'Enes’in videosunu izlediğimde yüreğimde bir şeyler koptu'

Kılıçdaroğlu cemaat evinde kaldığı için bunalıma girerek intihar eden üniversite öğrencisi Enes Kara ile ilgili de şu yorumu yaptı:
“Enes’in videosunu izlediğimde her vatandaşın olduğu gibi benim de yüreğimde bir şeylerin koptuğunu gördüm. Yurt yapmak devletin görevidir. Kız, erkek öğrenciye devlet yurtlarında imkan sağlamak devletin görevidir. Bu yapılmadı, yapılmıyor. Halen yapılmadı. Bizim bir taahhüdümüz var. İki yıl içinde yurt sorunu çözülecek Türkiye’de. Biz bunu yeni söylemiyoruz zaten. Defalarca dile getirdim. Bu tür yurtlarda kalan öğrenciler bir sorun, sıkıntı ile karşılaşıyor, ‘Bu yurttan memnun değiliz ama gidecek yurdumuz yok’ diye düşünüyorlarsa bütün belediye başkanı arkadaşlarıma Ankara’ya dönünce talimat vereceğim. Diyeceğim ki ‘Size gelen herhangi bir öğrenci yurtta barınamadığını, huzur içinde çalışamadığını, özgürlük alanın sınırlandırıldığını, rahat olamadığını, karnını doymadığını ifade ediyorsa özel bir telefon hattı vereceğiz.’ Bu telefon hattını kamuoyuyla paylaşacağız. Diyeceğiz ki belediye başkanlarıma bu öğrencilerin varsa sorununu mutlaka çözün. Bizim belediyelerimizin olmadığı yerde bizim milletvekillerimize mutlaka ulaşın. Bizim milletvekillerimiz size yardımcı olacaktır, diyeceğiz. Yaşanan şey dram, hepimizi derinden sarsan dram. Bu dramları yaşamak istiyoruz. Güzel Türkiye’de gençlerimiz özgür olmalı.”

'Esnaf zamdan şikayetçi'

Kılıçdaroğlu, Zonguldak esnafının sorunlarına ilişkin de şu değerlendirmeyi yaptı:
“Esnaf zamdan şikayetçi. Sattığı ürünü gidip yeniden alamıyor. Zamlı fiyattan alıyor. Büyük sıkıntısı var. Elektrik fiyatlarının yükselmesinden şikayet edenler oldu. Sıkıntıyı biz de görüyoruz. Sadece burada değil. Dönerci mesela eskisi kadar döner satamadığını, tavuk fiyatlarına büyük zamların geldiğini ifade etti. Sonuçta baktığınız zaman Zonguldak’ta karşılaştığınız olay Trabzon’da, Hakkari, Elazığ, İzmir’de de var. Büyük sıkıntısı var esnafın. Kolaylık sağlamak lazım. Aldıkları kredinin faizlerini sağlamak lazım.”

'Doğanın kurallarını göz ardı edip 'Ben buraya bunu yapacağım' derseniz olmaz'

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılışını yapacağı ve Zonguldak’ın trafiğini rahatlatacak projenin “deniz sularıyla zarar görmesine” ilişkin şunları söyledi:
“Deniz aldı. Denize karşı durulmaz. Doğanın kendi kuralları vardır. Doğanın kurallarını göz ardı edip de ben buraya bunu yapacağım derseniz olmaz. O denizin aldığı yol yeni bir yol değil. Üçüncü kez oluyor. Üç kez. İnsan aklını başına alır ya. Liyakati bitirir, mimar ve mühendisi oraya görevlendirmezseniz, ‘Bu yolu yapıyoruz, geçen sefer yaptık deniz aldı. Bir daha yaptık deniz aldı. Bir daha yaptık’. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar beklemek mümkün değil. Allah akıl ve fikir versin.”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2022
POLİTİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK terör örgütünün uzantılarını parlamentomuzda görmek istemiyoruz
Dün, 12:14
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
12:58Bilgilerini ele geçirip banka hesabındaki 42 bin 500 lirasını kendilerine aktardılar
12:57Ali Babacan: Parlamenter sisteme geçişte mutabakat sağlarsak, ittifak kararımız kolaylaşır
12:52Kazakistan'ın 14 bölgesinde kırmızı terör tehdidi seviyesi kaldırıldı
12:51Tarsus'ta sahte 500'lük banknotlardan oluşan 23 bin euro ele geçirildi
12:47Bursa'da et kullanılmadan lahmacun yapıldı: 'Vegancun'
12:46Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Seçim tarihini belirlesin biz adayımızı belirleyeceğiz
12:37Global Times: ABD ve Batı, çoğu durumda kaos ve savaşın en büyük kaynağı olduğunu kanıtladı
12:36Mehmet Barlas: Cumhuriyet Halk Partisi, artık devşirilmiş bir HDP ve FETÖ partisidir
12:35Avustralya'daki durumu henüz netleşmeyen Djokovic'in rakibi belli oldu
12:30Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım: Rusya, Türkiye’nin uydularını denizden fırlatmayı öneriyor
12:24'İleride buralar değerlenir' mantığıyla metaverse arsası almak: '80 bin arazinin 20 bini Türklerde'
12:22Almatı Havalimanı’na olaylardan sonra ilk kez bir yolcu uçağı iniş yaptı
12:17Genç kadın 'cin çıkartma' seansında öldü
12:11Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Yapay zeka artık bizden, içimizden biri
12:11Prof. Dr. Ceyhan: 'Omicron' daha az bağışıklık bırakıyor
12:08'Suda dans eden bir gökkuşağı': Büyük Set Resifi'nde battaniye ahtapotuna rastlandı
12:05Fatih Altaylı: Gençler, sizin yutturduğunuz dindarlığın karşısında ne varsa onu olacaklardır
11:53Enes Kara haberlerine erişim engeli getirildi
11:49İlahiyatçı Prof. Kırbaşoğlu: Çocukları cemaate teslim etmek ana babalık görevini yapmak değil
11:48Türkiye'ye kaçak geçmeye çalışan 2 Suriyeli mayına bastı