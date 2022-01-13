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Lavrov: Atacağımız adımları ABD ve NATO'nun güvenlik garantilerine dair yanıtına göre belirleyeceğiz
Lavrov: Atacağımız adımları ABD ve NATO'nun güvenlik garantilerine dair yanıtına göre belirleyeceğiz
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın gelecekte atacağı adımları ABD ve NATO'nun güvenlik garantileriyle ilgili yazılı yanıtlarını aldıktan sonra... 13.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-13T16:10+0300
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dünya
abd
rusya
sergey lavrov
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Pervıy Kanal'a demeç veren Lavrov, 10 ve 12 Ocak'ta ABD ve NATO ile yapılan müzakerelere ilişkin açıklamalar bulundu.Moskova'nın nasıl bir tutum sergileyeceğiyle ilgili soru karşısında Lavrov, "Bize yazılı yanıt sunacaklarına dair söz verdiler. Onu bekleyeceğiz. Ardından gelecekte atacağımız adımlarımızı belirleyeceğiz" yanıtını verdi.
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abd, rusya, sergey lavrov, nato

Lavrov: Atacağımız adımları ABD ve NATO'nun güvenlik garantilerine dair yanıtına göre belirleyeceğiz

16:10 13.01.2022
© SputnikRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2022
© Sputnik
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın gelecekte atacağı adımları ABD ve NATO'nun güvenlik garantileriyle ilgili yazılı yanıtlarını aldıktan sonra belirleyeceğini söyledi.
Pervıy Kanal'a demeç veren Lavrov, 10 ve 12 Ocak'ta ABD ve NATO ile yapılan müzakerelere ilişkin açıklamalar bulundu.

Moskova'nın nasıl bir tutum sergileyeceğiyle ilgili soru karşısında Lavrov, "Bize yazılı yanıt sunacaklarına dair söz verdiler. Onu bekleyeceğiz. Ardından gelecekte atacağımız adımlarımızı belirleyeceğiz" yanıtını verdi.
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