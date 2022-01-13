https://tr.sputniknews.com/20220113/lavrov-atacagimiz-adimlari-abd-ve-natonun-guvenlik-garantilerine-dair-yanitina-gore-belirleyecegiz-1052708925.html

Lavrov: Atacağımız adımları ABD ve NATO'nun güvenlik garantilerine dair yanıtına göre belirleyeceğiz

Lavrov: Atacağımız adımları ABD ve NATO'nun güvenlik garantilerine dair yanıtına göre belirleyeceğiz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın gelecekte atacağı adımları ABD ve NATO'nun güvenlik garantileriyle ilgili yazılı yanıtlarını aldıktan sonra... 13.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-13T16:10+0300

2022-01-13T16:10+0300

2022-01-13T16:10+0300

dünya

abd

rusya

sergey lavrov

nato

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Pervıy Kanal'a demeç veren Lavrov, 10 ve 12 Ocak'ta ABD ve NATO ile yapılan müzakerelere ilişkin açıklamalar bulundu.Moskova'nın nasıl bir tutum sergileyeceğiyle ilgili soru karşısında Lavrov, "Bize yazılı yanıt sunacaklarına dair söz verdiler. Onu bekleyeceğiz. Ardından gelecekte atacağımız adımlarımızı belirleyeceğiz" yanıtını verdi.

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abd, rusya, sergey lavrov, nato