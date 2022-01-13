Makine ve Kimya Endüstrisi'nde çalışanların saat ücretleri ek zamla yüzde 64 artırıldı

"Yönetim Kurulumuz, 15 Ocak 2022'den itibaren geçerli olmak üzere saat ücretlerine ilave iyileştirme yapılması yönünde karar aldı. 15 Ocak 2022 itibarıyla en düşük saat ücreti 25,85 liradan 42,48 liraya, en yüksek saat ücreti ise 27,12 liradan 44,35 liraya yükseltilmiştir. Böylece 3 Temmuz 2021 ve 15 Ocak 2022 arasında yapılan iyileştirmeler ile saat ücretlerinde yüzde 64 artış gerçekleştirilmiştir."