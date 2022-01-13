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https://tr.sputniknews.com/20220113/marc-gonzalonun-galatasaray-kariyeri-baslamadan-sona-erdi-1052712197.html
Marc Gonzalo'nun Galatasaray kariyeri başlamadan sona erdi
Marc Gonzalo'nun Galatasaray kariyeri başlamadan sona erdi
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in ayrılığı sonrası tercüman Mert Çetin'in yerine de Marc Gonzalo getirildi. Dün ilk idmanda Torrent'in yanında... 13.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-13T17:46+0300
2022-01-13T17:46+0300
spor
galatasaray
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Galatasaray'da Fatih Terim'in ayrılığı sonrası teknik direktörlük koltuğuna oturtulan Domenec Torrent, 4 kişilik ekibiyle göreve başladı.Uzun yıllardır kulüpte tercümanlık yapan Mert Çetin'in yerine Marc Gonzalo'nun getirilmesi sosyal medyada tartışma yarattı.Gonzalo, katıldığı programda Beşiktaşlı olduğunu ifade ederek, 'Siyah,beyaz' şeklinde tezahürat yapmıştı. Bu anlar sosyal medyada gündem yarattı. Günün en çok konuşulan isimlerinden biri Gonzalo oldu.Marc Gonzalo, bir dönem Fenerbahçe'nin taraftar kart reklamında da oynadığı ortaya çıktı. Ayrıca Gonzalo, 2006-2009 yılları arasında Sarı-Kırmızılı takımda forma giyen Marcelo Carrusca'nın Aslan'da yeterli forma şansı giymediğini savunmuş ve Galatasaray'dan 'Malum takım' diye bahsetmişti.
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galatasaray, domenec torrent

Marc Gonzalo'nun Galatasaray kariyeri başlamadan sona erdi

17:46 13.01.2022
© FotoğrafMarc Gonzalo
Marc Gonzalo - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2022
© Fotoğraf
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Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in ayrılığı sonrası tercüman Mert Çetin'in yerine de Marc Gonzalo getirildi. Dün ilk idmanda Torrent'in yanında idmana çıkan Marc Gonzalo'nun, daha önce yaptığı paylaşımların ortaya çıkmasının ardından görevine son verildi.
Galatasaray'da Fatih Terim'in ayrılığı sonrası teknik direktörlük koltuğuna oturtulan Domenec Torrent, 4 kişilik ekibiyle göreve başladı.
Uzun yıllardır kulüpte tercümanlık yapan Mert Çetin'in yerine Marc Gonzalo'nun getirilmesi sosyal medyada tartışma yarattı.
Gonzalo, katıldığı programda Beşiktaşlı olduğunu ifade ederek, 'Siyah,beyaz' şeklinde tezahürat yapmıştı.
Bu anlar sosyal medyada gündem yarattı. Günün en çok konuşulan isimlerinden biri Gonzalo oldu.
Marc Gonzalo, bir dönem Fenerbahçe'nin taraftar kart reklamında da oynadığı ortaya çıktı.
Ayrıca Gonzalo, 2006-2009 yılları arasında Sarı-Kırmızılı takımda forma giyen Marcelo Carrusca'nın Aslan'da yeterli forma şansı giymediğini savunmuş ve Galatasaray'dan 'Malum takım' diye bahsetmişti.
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