https://tr.sputniknews.com/20220113/mehmet-barlas-cumhuriyet-halk-partisi-artik-devsirilmis-bir-hdp-ve-feto-partisidir-1052697742.html

Mehmet Barlas: Cumhuriyet Halk Partisi, artık devşirilmiş bir HDP ve FETÖ partisidir

Mehmet Barlas: Cumhuriyet Halk Partisi, artık devşirilmiş bir HDP ve FETÖ partisidir

Sabah başyazarı Mehmet Barlas, Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP'nin eski CHP olmadığını belirterek, "Cumhuriyet Halk Partisi, artık devşirilmiş bir HDP ve... 13.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-13T12:36+0300

2022-01-13T12:36+0300

2022-01-13T12:36+0300

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Barlas bugünkü yazısında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ana uğraş konusu, kendi partisinden çok Cumhuriyet Halk Partisi'dir" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'ni gerçek kimliğinden öteye taşımasına tepki koyduğunu ifade etti."Bu açıdan baktığımda Tayyip Erdoğan'ı çok da haklı görmüyorum.Çünkü ne Kılıçdaroğlu bildiğimiz Halk Partililerden ne de şu andaki Cumhuriyet Halk Partisi bildiğimiz o eski parti" diyen Barlas, yazısında şunları kaydetti:-Yakın geçmişle biraz ilgisi olanlar, Atatürk'ün ölümünden sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nde kimlerin yönetime geçtiğini hatırlar.İsmet İnönü, Cumhurbaşkanı oldu, onu Celal Bayar izledi.Başbakan olarak Refik Saydam geldi. Onun hastalığı sırasında vekâleten Ahmet Fikri Tüzer, CHP'nin başbakanıydı.Sonra Şükrü Saracoğlu, Recep Peker, Hasan Saka ve nihayet Şemsettin Günaltay başbakan oldular.Bütün bunları Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilmesi gereksiz.Zaten bilmiyordur da.Ama Tayyip Erdoğan'ın bunca ismin yoğurduğu bir partiyi Atatürk'ün partisi gibi görmesi doğru mu?Cumhuriyet Halk Partisi, artık devşirilmiş bir HDP ve FETÖ partisidir.Eski Cumhuriyet Halk Partisi'ne benzerliği 1948'den başlayan Amerikancılığıdır.Oysa bu Amerikancılığı Ecevit bitirmişti ama şimdi Kılıçdaroğlu yeniden canlandırdı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun CHP'sine her eleştiri yönelttiğinde bütün bu değişimleri göz önüne almalıdır; çünkü Atatürk'ün Halk Partisi ile şimdikinin hiçbir ilgisi yoktur.İşin en garip, belki de en ayıp yanı, eski Halk Partisi ile şimdikinin ilgisi olmadığını bizzat Kemal Kılıçdaroğlu çok iyi biliyor.Buna rağmen eski CHP'li rolü oynuyor.Bilemiyorum ileride FETÖ'cüler, Kemal Kılıçdaroğlu'na iyi rol yaptığı için bir Oscar verirler mi? Ama gerçek bu.

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mehmet barlas, chp, hdp, fetö