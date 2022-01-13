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https://tr.sputniknews.com/20220113/milli-egitim-bakani-ozer-mulakat-kanunda-var-bakanligin-tercihi-degil-1052692185.html
Milli Eğitim Bakanı Özer: Mülakat kanunda var, bakanlığın tercihi değil
Milli Eğitim Bakanı Özer: Mülakat kanunda var, bakanlığın tercihi değil
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kılıçdaroğlu’nun MEB ziyareti ve mülakatlarla ilgili "Temelsiz iddialarla MEB’i yıpratmaya çalışmak bütün ülkeye zarar... 13.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-13T10:07+0300
2022-01-13T10:07+0300
türkiye
kemal kılıçdaroğlu
milli eğitim bakanlığı
kpss
okul
bakanlık
öğrenci
mülakat
mahmut özer
omicron
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Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile yaptığı röportajı taşıdı bugün köşesine. Alçı, Bakan Özer'e omicron vakalarının artışından, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun iddialarına kadar birçok konuda sorular yöneltti.Milli Eğitim Bakanı Özer, Kılıçdaroğlu’nun MEB ziyareti, içeri girememesi ve mülakatlarla ilgili iddialara ilişkin şunları ifade etti:'Mülakat, bakanlığın tercihi değil'Özer, mülakatlar ile ilgili olarak ise "Mülakat kanunda var. Bu bakanlığın tercihi değil. Kaldırılabilir ancak bunu kaldırmak meclisin iradesinde. Bizim kanun teklifi verme yetkimiz yok biliyorsunuz” dedi.KPSS’de birinci olup mülakatta elenen isim ile ilgili ise Bakan Özer “Süreç işliyor, itiraz eder, mahkemeye gider…İtiraz süreci bitti, ayın 14’üne kadar incelenip cevap verilecek” ifadelerini kullandı.'Mülakat sonuçları yüzde 97 örtüşüyor''Mülakata sonuçlarının, KPSS ile yüzde 97 oranında örtüştüğünü' söyleyen Bakan Özer, "Yani sınavda düşük alıp mülakatta geçenler vs gibi bir durum yok, çok büyük oranda sonuçlar paralellik gösteriyor" dedi.Özer, 'mülakatlarda tartışmaların önüne geçmek için kamera koyulup koyulamayacağı' sorusuna ise şu şekilde yanıt verdi:'Hızlı test onaylanınca okullarda test yapacağız'Omicron vakalarının Türkiye'de de yoğun artış göstermesinin hatırlatılması üzerine Bakan Özer, “Bursa’da iki meslek lisesinin işbirliği ile antijen test kiti imal edildi. Onay için bu kitler şu an Sağlık Bakanlığı’nda. İkinci döneme yetiştirmeye çalışıyoruz. Onay çıkarsa 7 Şubat'a hazır olacak. Böylece sık vaka görülen yerler başta olmak üzere sınıflarda test yaparak sınıf kapanmasının önüne geçmeye çalışacağız” dedi.'Okulları açık tutmak milli güvenlik meselesi'Özer vaka artışı sonrası okulların kapanması ihtimali ile ilgili ise şunları ifade etti:
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kemal kılıçdaroğlu, milli eğitim bakanlığı, kpss, okul, bakanlık, öğrenci, mülakat, mahmut özer, omicron

Milli Eğitim Bakanı Özer: Mülakat kanunda var, bakanlığın tercihi değil

10:07 13.01.2022
© AAMahmut Özer
Mahmut Özer - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2022
© AA
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kılıçdaroğlu’nun MEB ziyareti ve mülakatlarla ilgili "Temelsiz iddialarla MEB’i yıpratmaya çalışmak bütün ülkeye zarar veriyor. Mülakat kanunda var. Bu bakanlığın tercihi değil" ifadelerini kullandı.
Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile yaptığı röportajı taşıdı bugün köşesine. Alçı, Bakan Özer'e omicron vakalarının artışından, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun iddialarına kadar birçok konuda sorular yöneltti.
Milli Eğitim Bakanı Özer, Kılıçdaroğlu’nun MEB ziyareti, içeri girememesi ve mülakatlarla ilgili iddialara ilişkin şunları ifade etti:
“Açıkça yanlış bilgi vermiş. En azından böyle bir karar olmadığı netleşmişken çıkıp düzeltmesini beklerdik. Yaptı mı CHP Genel Başkanı bunu? Hayır. İşte böyle temelsiz iddialarla MEB’i yıpratmaya çalışmak bütün ülkeye zarar veriyor.”

'Mülakat, bakanlığın tercihi değil'

Özer, mülakatlar ile ilgili olarak ise "Mülakat kanunda var. Bu bakanlığın tercihi değil. Kaldırılabilir ancak bunu kaldırmak meclisin iradesinde. Bizim kanun teklifi verme yetkimiz yok biliyorsunuz” dedi.
KPSS’de birinci olup mülakatta elenen isim ile ilgili ise Bakan Özer “Süreç işliyor, itiraz eder, mahkemeye gider…İtiraz süreci bitti, ayın 14’üne kadar incelenip cevap verilecek” ifadelerini kullandı.

'Mülakat sonuçları yüzde 97 örtüşüyor'

'Mülakata sonuçlarının, KPSS ile yüzde 97 oranında örtüştüğünü' söyleyen Bakan Özer, "Yani sınavda düşük alıp mülakatta geçenler vs gibi bir durum yok, çok büyük oranda sonuçlar paralellik gösteriyor" dedi.
Özer, 'mülakatlarda tartışmaların önüne geçmek için kamera koyulup koyulamayacağı' sorusuna ise şu şekilde yanıt verdi:
“20 bin kişiden bahsediyoruz. Bu kadar büyük sayılı mülakatlarda çok zor, ayrıca o zaman da farklı sorunlar çıkabilir”

'Hızlı test onaylanınca okullarda test yapacağız'

Omicron vakalarının Türkiye'de de yoğun artış göstermesinin hatırlatılması üzerine Bakan Özer, “Bursa’da iki meslek lisesinin işbirliği ile antijen test kiti imal edildi. Onay için bu kitler şu an Sağlık Bakanlığı’nda. İkinci döneme yetiştirmeye çalışıyoruz. Onay çıkarsa 7 Şubat'a hazır olacak. Böylece sık vaka görülen yerler başta olmak üzere sınıflarda test yaparak sınıf kapanmasının önüne geçmeye çalışacağız” dedi.

'Okulları açık tutmak milli güvenlik meselesi'

Özer vaka artışı sonrası okulların kapanması ihtimali ile ilgili ise şunları ifade etti:

“Restoranlar, oteller, kafeler kapanmadan okullar kapanamaz. Okulları açık tutmak artık yalnızca eğitim meselesi değil, aynı zamanda bir milli güvenlik meselesidir”

Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2022
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